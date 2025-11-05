La advertencia de un meteorólogo sobre el clima de Florida: “Frente frío ártico histórico”

Estados Unidos se prepara para la llegada de un frente de frío ártico que bajará las temperaturas drásticamente en buena parte del país norteamericano. En ese contexto, meteorólogos advierten que el estado de Florida se verá especialmente afectado por el fenómeno meteorológico.

Florida se prepara para el impacto de un frente frío histórico

En el marco de una ola de frío ártico que afectará a todo EE.UU., el Estado del Sol se prepara para enfrentar cifras de temperatura sumamente inusuales y por debajo del promedio.

Así afectará el frente frío a Florida X @RyanMaue

De acuerdo con palabras del meteorólogo Ryan Maue en su cuenta de X, esta entidad será el territorio con mayor impacto en todo el país norteamericano: “Florida va a ser el estado más afectado por la próxima ola de frío ártico histórica a principios de la próxima semana".

El impactante pronóstico se suma a la mirada de otros expertos que también anticipan este panorama. También en su cuenta de X, el meteorólogo Jeff Berardelli dijo que la ola de frío será “histórica” y se podrían “empatar o romper récords establecidos hace 100 años” para noviembre.

En su mensaje, también indicó que el momento de mayor frío comenzará el martes durante las primeras horas del día. “No se descarta que el norte de Florida registre temperaturas mínimas reales cercanas al punto de congelación el próximo martes y miércoles por la mañana”, indicó.

No, your eyes are not deceiving you!

Next week's cold blast is going to be “near” historic in #Florida for early November. The models are very aggressive and if they are right we may tie or break records set ~100 years ago.

These are wind chills for Tuesday morning BUT it is… pic.twitter.com/IKko6BVXdG — Jeff Berardelli (@WeatherProf) November 4, 2025

Cuáles serán las temperaturas en Florida durante la ola de frío

De acuerdo con el pronóstico de News Channel 8, que fue replicado por el meteorólogo Berardelli en su cuenta de X, el estado enfrentará estas temperaturas mínimas el martes por la mañana:

Crestview : -3°C.

: -3°C. Tallahassee : -2°C.

: -2°C. Lake City : -2°C.

: -2°C. Jacksonville : 0°C.

: 0°C. Crystal River : 0°C.

: 0°C. Orlando : 3°C.

: 3°C. Tampa : 4°C.

: 4°C. Sebring : 5°C.

: 5°C. Vero Beach : 9°C.

: 9°C. Cape Coral : 6°C.

: 6°C. Naples : 9°C.

: 9°C. Jupiter : 12°C.

: 12°C. Miami: 13°C.

A pesar de que en un inicio las zonas más afectadas serán las ciudades del norte de Florida, la ola de frío avanzará hacia el sur. Maue advirtió que las temperaturas mínimas pueden rondar los 4°C en Miami y los 0°C en Orlando y Tampa.

En esa misma línea, el experto señaló que las condiciones se asemejan a lo que ocurre en pleno invierno, más que a las temperaturas habituales para esta etapa del año: “En Florida, las condiciones van a ser más típicas de enero que de noviembre”.

Florida se prepara para un frente frío Canva

No solo Florida: el frente frío impacta a todo EE.UU.

Más allá del caso del Estado del Sol, las previsiones meteorológicas indican que el frío ártico ingresará desde el norte y comenzará a afectar a EE.UU. ya desde el fin de semana. De acuerdo con lo que anticipa The Weather Channel, el domingo por la noche empezará a sentirse la baja de la temperatura, que impactará fuerte el lunes por la mañana.

El pronóstico señala que el este del país norteamericano tendrá temperaturas sumamente frías con condiciones que pueden ser peligrosas para la salud. Entre algunas de las previsiones, se esperan temperaturas cercanas a los 0°C en Minneapolis, Chicago y Buffalo y de alrededor de 4°C en Nueva York, Atlanta y Nashville.