LA NACION

La advertencia de un meteorólogo sobre el clima de Florida: “Frente frío ártico histórico”

El frente de bajas temperaturas que impactará a EE.UU. traerá condiciones atípicas para esta época del año en el Estado del Sol

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Florida enfrenta la llegada de un frente frío proveniente del Ártico
Florida enfrenta la llegada de un frente frío proveniente del ÁrticoLuis Santana - Tampa Bay Times

Estados Unidos se prepara para la llegada de un frente de frío ártico que bajará las temperaturas drásticamente en buena parte del país norteamericano. En ese contexto, meteorólogos advierten que el estado de Florida se verá especialmente afectado por el fenómeno meteorológico.

Florida se prepara para el impacto de un frente frío histórico

En el marco de una ola de frío ártico que afectará a todo EE.UU., el Estado del Sol se prepara para enfrentar cifras de temperatura sumamente inusuales y por debajo del promedio.

Así afectará el frente frío a Florida
Así afectará el frente frío a FloridaX @RyanMaue

De acuerdo con palabras del meteorólogo Ryan Maue en su cuenta de X, esta entidad será el territorio con mayor impacto en todo el país norteamericano: “Florida va a ser el estado más afectado por la próxima ola de frío ártico histórica a principios de la próxima semana".

El impactante pronóstico se suma a la mirada de otros expertos que también anticipan este panorama. También en su cuenta de X, el meteorólogo Jeff Berardelli dijo que la ola de frío será “histórica” y se podrían “empatar o romper récords establecidos hace 100 años” para noviembre.

En su mensaje, también indicó que el momento de mayor frío comenzará el martes durante las primeras horas del día. “No se descarta que el norte de Florida registre temperaturas mínimas reales cercanas al punto de congelación el próximo martes y miércoles por la mañana”, indicó.

Cuáles serán las temperaturas en Florida durante la ola de frío

De acuerdo con el pronóstico de News Channel 8, que fue replicado por el meteorólogo Berardelli en su cuenta de X, el estado enfrentará estas temperaturas mínimas el martes por la mañana:

  • Crestview: -3°C.
  • Tallahassee: -2°C.
  • Lake City: -2°C.
  • Jacksonville: 0°C.
  • Crystal River: 0°C.
  • Orlando: 3°C.
  • Tampa: 4°C.
  • Sebring: 5°C.
  • Vero Beach: 9°C.
  • Cape Coral: 6°C.
  • Naples: 9°C.
  • Jupiter: 12°C.
  • Miami: 13°C.

A pesar de que en un inicio las zonas más afectadas serán las ciudades del norte de Florida, la ola de frío avanzará hacia el sur. Maue advirtió que las temperaturas mínimas pueden rondar los 4°C en Miami y los 0°C en Orlando y Tampa.

En esa misma línea, el experto señaló que las condiciones se asemejan a lo que ocurre en pleno invierno, más que a las temperaturas habituales para esta etapa del año: “En Florida, las condiciones van a ser más típicas de enero que de noviembre”.

Florida se prepara para un frente frío
Florida se prepara para un frente fríoCanva

No solo Florida: el frente frío impacta a todo EE.UU.

Más allá del caso del Estado del Sol, las previsiones meteorológicas indican que el frío ártico ingresará desde el norte y comenzará a afectar a EE.UU. ya desde el fin de semana. De acuerdo con lo que anticipa The Weather Channel, el domingo por la noche empezará a sentirse la baja de la temperatura, que impactará fuerte el lunes por la mañana.

El pronóstico señala que el este del país norteamericano tendrá temperaturas sumamente frías con condiciones que pueden ser peligrosas para la salud. Entre algunas de las previsiones, se esperan temperaturas cercanas a los 0°C en Minneapolis, Chicago y Buffalo y de alrededor de 4°C en Nueva York, Atlanta y Nashville.

LA NACION
Más leídas
  1. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    1

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  2. Esta es la nueva forma para guardar información
    2

    Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información

  3. Los gobernadores van con ideas provocadoras a la discusión con Milei
    3

    La negociación por las reformas: los gobernadores van con ideas provocadoras a la discusión con Milei

  4. El video del acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial en México
    4

    El episodio de acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial y la violencia hacia las mujeres

Cargando banners ...