¿Frío o calor? El clima de Thanksgiving en Florida, según Old Farmer’s Almanac

En el Día de Acción de Gracias 2025, se vivirán escenarios meteorológicos muy distintos según la región de Estados Unidos. Mientras el oeste enfrentará lluvias y cielos cubiertos, el este, especialmente el sureste y la península de Florida, disfrutará de un panorama mucho más agradable para celebrar Thanksgiving, el 27 de noviembre.

Sol y temperaturas agradables en Florida durante Thanksgiving

En Florida, el tradicional feriado de Thanksgiving llegará con condiciones meteorológicas ideales para actividades al aire libre. Así lo confirmó el pronóstico extendido de The Old Farmer’s Almanac, que publicó su mapa climático para el Día de Acción de Gracias.

Florida experimentará un Thanksgiving con condiciones ideales para actividades al aire libre, caracterizadas por cielos despejados, ausencia de lluvias y temperaturas templadas Old Farmer´s Almanac

De acuerdo a ese informe, el Estado Soleado experimentará un comienzo de semana más fresco de lo normal, pero con una recuperación gradual de las temperaturas hacia el jueves 27 de noviembre.

En tanto, las condiciones serán suaves y agradables, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias. Esto favorecerá tanto a quienes planeen almuerzos al aire libre como a los que prefieran recorrer las playas o viajar por carretera.

Según la publicación, los visitantes y residentes podrán disfrutar de jornadas soleadas en gran parte del estado, desde Jacksonville hasta Miami, sin interrupciones por precipitaciones.

Aunque no se ofrecieron valores numéricos específicos, el ambiente será más templado que en años anteriores, mientras que los vientos soplarán en niveles moderados, ideales para el tránsito vehicular y las actividades náuticas.

En regiones costeras, la brisa podría alcanzar entre 10 y 15 millas por hora (16 a 24 km/h), lo que generará un entorno agradable, sin los excesos de calor típicos del sur de EE.UU. en otras épocas del año.

El clima benigno en Florida favorecerá los desplazamientos por carretera en rutas como la I-95 y las celebraciones al aire libre

En síntesis, el clima de Florida para Thanksgiving 2025 se perfilará como uno de los más agradables de Estados Unidos: sin lluvias, con cielo despejado y temperaturas templadas que favorecerán los desplazamientos por las principales rutas, como la I-95, y las celebraciones en espacios abiertos.

Panorama general del clima para Thanksgiving en Estados Unidos

Mientras Florida gozará de días despejados, el resto del país norteamericano enfrentará un mosaico climático más variado. Según el Old Farmer’s Almanac, la semana del 27 de noviembre mostrará una mezcla de condiciones meteorológicas: en el este prevalecerá el sol, mientras que el oeste registrará un incremento en la nubosidad y las lluvias.

Los meteorólogos Bob Smerbeck y Brian Thompson, autores del informe, indicaron que las precipitaciones más abundantes se concentrarán en la costa del Pacífico, especialmente en California, donde se esperan lluvias persistentes que podrían afectar los viajes de larga distancia. Nevada también recibirá precipitaciones, mientras que el suroeste desértico y el sur de Texas podrían tener chaparrones aislados.

En el resto de Estados Unidos, las lluvias aparecerán de manera esporádica. En el Valle de Ohio y el llamado “Heartland” (la región central), podrían registrarse precipitaciones breves hacia el final de la semana, aunque sin intensidad suficiente como para alterar los desplazamientos.

La costa del Pacífico experimentará un incremento en la nubosidad y lluvias persistentes, especialmente en el sur del Noroeste del Pacífico y California, que podrían afectar los viajes de larga distancia VioletaStoimenova - E+

En cuanto a las temperaturas, el mapa del Old Farmer’s Almanac anticipó contrastes marcados: las zonas más cálidas se ubicarán en Texas, el suroeste desértico y el sur profundo, mientras que las más frías se concentrarán en Nueva Inglaterra, las Grandes Llanuras y el oeste montañoso.

Por qué se celebra Thanksgiving en Estados Unidos

El origen del Día de Acción de Gracias se encuentra en 1621, cuando los campesinos de Mayflower, fundadores de la colonia de Plymouth, en Massachusetts, compartieron los alimentos con la tribu de los Wampanoag. El objetivo no era celebrar, sino solo ofrecer parte de la cosecha como agradecimiento por ayudarlos a adaptarse a las nuevas tierras, de acuerdo con National Geographic.

En 1789, bajo la presidencia de George Washington, se declaró por primera vez un Día Nacional de Acción de Gracias, pero las fechas no eran uniformes y variaban dependiendo del estado o las decisiones presidenciales.

La tradición anual nació con el presidente Abraham Lincoln, en 1863, con el objetivo de potenciar la unión entre los residentes estadounidenses en plena Guerra Civil. Entonces, el mandatario proclamó el Día de Acción de Gracias, que entonces se festejaba el último jueves de noviembre.

En 1939, el presidente Franklin Delano Roosevelt intentó adelantar la festividad una semana con la intención de fomentar las compras navideñas y estimular la economía estadounidense. En 1941, el Congreso de Estados Unidos aprobó que la celebración sería el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias.