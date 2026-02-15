Hasta el 31 de marzo: el único grupo de conductores que aún puede hacer el examen de manejo en español en Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) dio un giro drástico a la hora de obtener una licencia de conducir en Florida. El organismo eliminó la opción de realizar los exámenes de conocimientos y habilidades en español. No obstante, se estableció un plazo adicional para ciertos casos.

Qué conductores pueden presentar el examen de manejo en español en Florida

El Flhsmv oficializó el inglés como idioma exclusivo para los exámenes de conducir a partir del pasado viernes 6 de febrero en Florida. No obstante, se estableció una ventana de transición de 60 días para aquellos que agendaron su cita antes de la fecha límite; es decir, quienes ya tienen fecha podrán hacer las pruebas en español hasta el 31 de marzo, informó Univision.

Se otorgó un período de gracia de 60 días, hasta el 31 de marzo, para quienes solicitaron una cita antes del 6 de febrero y quieran presentar la prueba en español (Archivo) Freepik

Esta prórroga es vital para la logística estatal, ya que solo en febrero existen 33 mil citas programadas y la mayoría fueron solicitadas en español. Este beneficio aplica en todos los condados del estado y cubre tanto el examen teórico como el práctico para cualquier tipo de licencia.

En qué consiste la nueva medida que funciona en Florida para obtener la licencia de conducir

El Flhsmv oficializó el 6 de febrero una reforma en sus políticas de evaluación para las licencias de conducir. A través de un comunicado, la entidad notificó que todas las pruebas de conocimientos y habilidades para la obtención de licencias se administrarán únicamente en inglés.

Esta disposición anula la práctica anterior que permitía exámenes en diversos idiomas para licencias no comerciales, así como las versiones en español para permisos comerciales (CLP y CDL).

Para dar cumplimiento a esta orden, el organismo actualizó su sistema estatal y prohibió el uso de servicios de traducción y cualquier material impreso en lenguas extranjeras.

Los migrantes en Florida deberán realizar los exámenes en inglés para obtener la licencia de conducir (Archivo) FLHSMV

Asimismo, se recordó que los residentes legales que soliciten la licencia Clase E por primera vez deberán cubrir la tarifa estándar de US$48.

Requisitos y documentos que debe presentar un migrante para solicitar la licencia de conducir en Florida

Los ciudadanos extranjeros que tramiten de manera presencial la licencia de conducir o tarjeta de identificación en Florida deberán cumplir con los estándares de la Ley Real ID. Los documentos requeridos se dividen en tres categorías, según el sitio oficial del Flhsmv.

Identificación Principal

Se requiere un documento original vigente que acredite el estatus legal, como: Tarjeta de Residencia (Green Card), pasaporte con sello I-551, una orden del juez de inmigración con el número A del cliente o formularios I-797 que certifiquen la concesión de asilo o refugio.

Número de Seguro Social (SSN)

Se debe presentar un comprobante original (tarjeta de SSN, forma W-2, comprobante de pago de nómina o formularios 1099 no manuscritos) que muestre el nombre completo y el número correspondientes.

Florida implementa cambios en las licencias de conducir en cuanto al idioma (Archivo) Flhsmv - Flhsmv

Residencia en Florida

Es obligatorio presentar dos comprobantes de domicilio distintos, con fecha no mayor a 60 días (facturas de servicios, estados de cuenta bancarios o contratos de alquiler). No se admiten direcciones fuera del estado ni el uso de la licencia actual como prueba de residencia.

Se puede recurrir a: