¿Hay pago doble por trabajar en Año Nuevo en Florida? Qué dice la ley y la única excepción para cobrar extra

Año Nuevo es una de las fechas más esperadas en Estados Unidos, ya que se trata de un feriado federal y un momento de reunión familiar. Por este motivo, muchas empresas y comercios cierran sus puertas en Florida y en otros estados. Sin embargo, surge una duda frecuente entre los empleados: ¿la ley obliga a pagar salario doble a quienes trabajen ese día?

¿Se debe pagar doble por trabajar en Año Nuevo en Florida?

De acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA, por sus siglas en inglés), los empleadores en Estados Unidos no están obligados a pagar salario doble ni extra por trabajar en días feriados federales, incluido Año Nuevo, salvo que así lo establezca el contrato individual, un acuerdo colectivo o la política interna de la empresa.

¿Se paga el doble a quienes trabajan en Año Nuevo? (Unsplash)

Cuándo sí corresponde el pago de horas extra

No obstante, la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo aclara que existen excepciones. Los empleados no exentos de la FLSA deben recibir pago de horas extra si trabajan más de 40 horas en una semana, incluso si ese tiempo adicional coincide con un feriado como Año Nuevo.

En estos casos, el empleador debe pagar una tarifa equivalente a 1,5 veces el salario habitual por hora, aplicada únicamente al tiempo adicional trabajado, no por el simple hecho de que se trate de un día festivo.

Cuál es el origen de la celebración de Año Nuevo

El Año Nuevo no siempre se celebró el 1° de enero. En la antigüedad, esta fecha estaba vinculada a eventos agrícolas y astronómicos. El registro más antiguo de esta celebración data del 2000 a.C. en Mesopotamia.

El Año Nuevo es un feriado federal en Estados Unidos y diversas instituciones permanecen cerradas (Pexels/lil artsy)

En esa civilización se festejaba el Akitu, que coincidía con la primera luna nueva tras el equinoccio de primavera.

Para egipcios, fenicios y persas, el año comenzaba durante el equinoccio de otoño, alrededor del 21 de septiembre, mientras que para los primeros griegos iniciaba en el equinoccio de invierno, el 21 de diciembre.

Fue el rey romano Numa Pompilio quien reformó el calendario y estableció a enero como el primer mes del año, en honor a Jano, el dios romano de los comienzos.

Qué supermercados cierran durante Año Nuevo

Varias cadenas minoristas en Florida y en el resto del país confirmaron que no abrirán el 1° de enero, además de operar con horarios reducidos el 31 de diciembre de 2025.

Trader Joe's cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos por 48 horas (Trader Joe's)

Trader Joe’s informó que en Nochevieja cerrará cuatro horas antes de lo habitual, a las 17.00 hs, en lugar de las 21.00 hs.

De acuerdo con NBC Nueva York, otras de las cadenas que no abrirán durante esta fecha son:

Costco

Sam’s Club

Aldi

Ikea

Macy’s

Meijer

Trader Joe’s

Whole Foods

La mayoría de las cadenas reanudarán sus servicios regulares el 2 de enero de 2026.