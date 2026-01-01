La advertencia de los bomberos sobre los riesgos de las e-bikes que están de moda en Miami: “La gente está perdiendo todo”

El Miami-Dade Fire Rescue alertó sobre un aumento de incendios vinculados con baterías de ion-litio a medida que las e-bikes ganan presencia en la ciudad y en el Miami-Dade County. Los reportes incluyen siniestros registrados durante la carga, incluso cuando las bicicletas permanecían fuera de circulación.

Incendios por e-bikes en Miami: cuántos casos atienden los bomberos

Desde el cuartel de Miami-Dade Fire Rescue confirmaron al medio Local 10 que este tipo de episodios se repite con frecuencia. El capitán Gerard Forrester precisó: “Respondemos en promedio a entre 40 y 50 investigaciones por mes relacionadas con baterías de ion-litio".

La carga de baterías concentra el principal riesgo Freepick

Forrester explicó que el peligro no se limita al uso en la vía pública. “Las baterías pueden volverse peligrosas incluso cuando las bicicletas están simplemente cargándose”, señaló. Según indicó, el problema se agrava cuando la carga se realiza en ambientes con altas temperaturas.

Un incendio en un cobertizo que expuso la velocidad del fuego

Un video grabado con un teléfono celular hace dos meses mostró a los bomberos mientras combatían un incendio intenso en un cobertizo de madera del noreste de Miami-Dade. Al describir el escenario, Forrester remarcó: “Los cobertizos no tienen aire acondicionado y, en Miami, pueden alcanzar temperaturas muy elevadas con el sol directo”.

¿Qué ocurre si la e-bike se deja cerca de materiales combustibles?

Las autoridades advirtieron que la ubicación del vehículo puede agravar el daño. “Si se deja afuera, no hay que apoyarla contra una pared ni cerca de papel o basura, porque si entra en descontrol térmico, eso puede ayudar a que el fuego se propague”, explicó el capitán.

El calor y el sol aceleran la propagación del fuego Freepick

Durante una demostración del departamento, los bomberos mostraron cómo las baterías pueden sobrecalentarse con facilidad. “La luz solar directa no es lo ideal”, advirtió Forrester, y agregó: “Si se va a cargar algo, preferiblemente debería hacerse fuera del garaje”.

Forrester subrayó que este tipo de fuegos presenta una complejidad adicional. “Un vehículo con batería de litio, incluso sumergido en agua, puede seguir ardiendo”, explicó.

Recomendaciones para el uso seguro de baterías de ion-litio en el hogar

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) indica que la prevención de incendios vinculados a baterías de ion-litio comienza desde el momento de la compra. Por eso, recomienda elegir únicamente productos que cuenten con certificaciones de seguridad reconocidas, como UL, ETL o CSA, lo que garantiza que cumplan con estándares técnicos mínimos para su uso doméstico.

Los cobertizos y espacios sin ventilación elevan el peligro Freepick

En cuanto a la carga de dispositivos, la NFPA señala la importancia de utilizar siempre los cables y cargadores originales o aprobados por el fabricante, seguir las instrucciones específicas de cada equipo y evitar superficies blandas o inestables. También aconseja no sobrecargar las baterías, desconectar los dispositivos una vez alcanzada la carga completa y no dejarlos enchufados sin supervisión durante períodos prolongados.

Por último, la entidad advierte sobre los riesgos del desecho inadecuado. Las baterías de ion-litio no deben tirarse a la basura ni a contenedores de reciclaje comunes, ya que pueden generar chispas o incendios. En su lugar, recomienda llevarlas a centros de reciclaje especializados, habilitados para manejar este tipo de residuos de forma segura, como parte de una estrategia básica de reducción de riesgos en el hogar.