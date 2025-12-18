Cómo serán los “estacionamientos seguros” para bicicletas que instalará la ciudad de Nueva York

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (Nycdot, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de una red de estacionamiento para bicicletas. El objetivo de la medida es hacer del ciclismo una opción más segura y cómoda en la Gran Manzana.

Los puntos clave del programa para bicicletas

La noticia fue anunciada a través de un comunicado del Nycdot. Allí, el comisionado Ydanis Rodríguez confirmó más de 500 nuevas unidades de almacenamiento de bicicletas en toda la ciudad.

La red incluirá diversos diseños de estacionamientos seguros, tanto pequeños como de alta capacidad, incluyendo unidades cerradas y al aire libre X/@ShabazzStuart

El organismo planificará las ubicaciones de almacenamiento de manera equitativa entre los cinco distritos de la Gran Manzana para asegurar que todos los neoyorquinos disfruten de este nuevo beneficio.

“Estas nuevas unidades de almacenamiento de bicicletas harán que el ciclismo sea más seguro y cómodo para miles de neoyorquinos, sobre todo para quienes no tienen espacio para guardar una bicicleta en casa", dijo Rodríguez.

La red también incluirá diversos diseños de estacionamiento seguro. En ese sentido, los diseños abarcarán unidades de pequeña y alta capacidad, y pueden ser cerradas o al aire libre, ubicadas tanto en la acera como fuera de la vía pública.

Los criterios de ubicación de los estacionamientos para bicicletas en Nueva York

El Nycdot priorizará las ubicaciones y los diseños de almacenamiento basado en los siguientes criterios:

Mejorar el estacionamiento de bicicletas cerca de los principales centros de tránsito.

Ofrecer opciones para acomodar bicicletas eléctricas y bicicletas de carga.

Ofrecer almacenamiento a largo plazo en áreas residenciales para neoyorquinos que no tienen espacio para almacenamiento en el hogar.

Incorporar la carga de bicicletas eléctricas en las instalaciones de almacenamiento.

Antecedentes del proyecto en NYC

La iniciativa busca respaldar los objetivos del ”Plan de acción de gestión de aceras del DOT" y del plan de acción para “Hacer que Nueva York funcione para todos”.

Ambos proyectos forman parte de la administración Adams para mejorar el uso del espacio público y “apoyar una ciudad más limpia, verde y habitable”.

La administración de Eric Adams planteaba entre sus planes modificar el espacio entre las aceras de la ciudad Seth Wenig - AP

El “Plan de acción de gestión de aceras del Dot” busca modificar el espacio en las aceras para evitar la congestión con los nuevos medios de transporte y servicios a domicilio.

El programa consta de diez pasos concretos que incluye el incentivar las entregas de paquetes fuera de horario e implementar nuevas tecnologías para mejorar el acceso.

Por su parte, el segundo plan fue un resultado directo del trabajo del Panel “Nueva” Nueva York, lanzado en 2022 por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde saliente Eric Adams, para examinar el futuro de la ciudad y la economía regional.

En ese aspecto, el proyecto se estructura en tres objetivos principales bajo la premisa de hacer de Nueva York “el mejor lugar para trabajar”:

Reimaginar los distritos comerciales de Nueva York como destinos vibrantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Facilitarles el acceso al trabajo a los neoyorquinos.

Generar un crecimiento inclusivo y orientado al futuro.