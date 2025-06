La alarmante advertencia de un abogado a inmigrantes en Florida: “No salgan de Miami ni pidan ayuda”

En medio de la creciente ola de detenciones en EE.UU. por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el abogado Avelino González lanzó una advertencia para los extranjeros que todavía no tienen un estatus legal en Florida: les recomendó no salir de Miami ni viajar a los Cayos. “No vayan ni siquiera a pedir ayuda”, sugirió el letrado.

La advertencia de un abogado a los inmigrantes sin estatus legal en Florida

Durante una entrevista que brindó a Telemundo, el abogado -que se describe en su sitio oficial como especialista en temas de familia, demandas, estafas y deportaciones- recomendó a los migrantes que tengan una situación indefinida que no salgan de Miami, que no viajen al norte de Florida, ni a los Cayos.

El abogado les recomendó a los migrantes sin estatus definido no salir de Miami Ron Rogers - Flickr/ICE

“Los Cayos siempre han sido un lugar… la gente piensa que solo son bares y borrachitos, pero los policías de los Cayos son lo peor que tú has visto en tu vida”, lanzó el letrado.

Además, explicó que allí la gente va presa por manejar con su licencia suspendida sin saberlo y comparó: “Aquí en el condado de Miami-Dade es una multa de $358. Es decir, los Cayos siempre han sido muy peligrosos”.

La advertencia de González llega en medio de las crecientes redadas y arrestos del ICE, que ahora debe cumplir un objetivo de 3000 detenciones diarias de inmigrantes. Una cifra impuesta por la Casa Blanca, tras la recomendación de Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete.

El abogado recomendó a los indocumentados lo siguiente:

No viajar fuera de la ciudad.

No tomar aviones.

No ir a los aeropuertos.

No acudir a las oficinas de inmigración.

No pedir ayuda.

“No vayan ni siquiera a pedir ayuda, porque lo que puede ser ayuda se puede trastocar en un perjuicio para ellos”, advirtió González.

Entre sus diferentes consejos, advirtió que pedir ayuda a veces puede ser perjudicial Archivo

Qué hacer con las citas migratorias: la recomendación del abogado

El letrado, especializado en inmigración, señaló que los migrantes de todas formas deben acudir a sus citas migratorias. Si bien lo consideró un “problema”, recomendó ir preparado.

Cada vez son más habituales los operativos del ICE en los tribunales, donde detienen a extranjeros luego de sus citas migratorias, incluso si estos no tienen antecedentes penales, ni una orden de deportación.

“Lo que hacen es una emboscada porque no vas preparado para lo que está sucediendo y no puedes ni siquiera darle una representación adecuada a tu cliente”, lamentó.

El abogado señaló que de todas formas los migrantes deben acudir a sus citas migratorias ICE.gov

Asimismo, comentó un caso de un representado en el que quiso que su defendido estuviera presente mediante videoconferencia para que no fuera detenido y el juez no se lo permitió al considerar que no había enviado el pedido con suficiente antelación.

“Sin embargo, el fiscal puede decir oralmente la moción en el mismo momento sin tener que contar con los 15 días que regula el Manual de Inmigración”, comparó.

“Yo soy un oficial de la corte como miembro del Colegio de Abogados de la Florida y me deben respeto a mí también”, agregó.

“Están poniendo a los abogados en un estado de indefensión porque no van preparados y porque los fiscales tienen derecho a poner una moción en el momento”, cerró el especialista.