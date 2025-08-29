La buena noticia para los pasajeros del Aeropuerto de Miami: vuelve el Skytrain

De cara al fin de semana del Labor Day o Día del Trabajo en Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) anunció que ya volvió a funcionar la Estación 1 del Skytrain. La terminal se encontraba cerrada desde 2023 por reparaciones estructurales, lo que dificultaba el traslado de los pasajeros de un punto a otro.

Skytrain de Miami: la Estación 1 vuelve a operar

Luego de estar cerrada durante casi dos años, la Estación 1 del Skytrain en la Sala D del Aeropuerto de Miami retomó su servicio el pasado 25 de agosto.

Se trata del vestíbulo más grande de la terminal aérea, de una longitud de una milla, que le da servicio a 60 puertas y es utilizado por American Airlines, la aerolínea líder del MIA.

La Estación 1 del Skytrain se encontraba fuera de servicio desde el 2023 por daños estructurales

El tren elevado, que facilita el traslado de pasajeros de un extremo a otro del aeropuerto, había dejado de funcionar luego de que detectaran gritas estructurales en las columnas de sostén durante una inspección de rutina en 2023.

Si bien las estaciones 2, 3 y 4 reabrieron en abril de 2024, la Estación 1 permaneció fuera de servicio durante 22 meses porque los daños en sus columnas de hormigón eran más graves.

“El regreso del Skytrain es una excelente noticia para nuestro aeropuerto, nuestros pasajeros y nuestra comunidad. Gracias al incansable trabajo del equipo del MIA, hemos restaurado un servicio de primera clase que facilita y agiliza los viajes de millones de personas cada año”, destacó la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, de acuerdo a un comunicado oficial.

Levine Cava le agradeció a los pasajeros por la espera: “Sé que el cierre temporal no fue fácil para los viajeros y agradezco a todos su paciencia y comprensión”.

Inversión en el Aeropuerto de Miami

La remodelación de las estaciones tuvo una inversión de US$4,2 millones y estuvo enmarcada en el proyecto de modernización del MIA.

Ahora, el sistema de traslado gratuito funciona entre las estaciones 1, 2, 3 y 4, un tramo que va desde las puertas D17 a D46.

“El Skytrain opera a plena capacidad con mayor seguridad, fiabilidad y eficiencia, lo que garantiza que los pasajeros puedan desplazarse cómodamente entre las puertas, las tiendas y los servicios”, destacaron las autoridades.

El Skytrain del MIA listo para funcionar el Labor Day 2025

El objetivo del Aeropuerto de Miami era restablecer el servicio completo del Skytrain antes del fin de semana del Día del Trabajo estadounidense, del 28 de agosto al 2 de septiembre.

Para ese periodo festivo, desde MIA estiman que llegarán más de 900 mil pasajeros, con un promedio de 157 mil viajeros por día. Estas cifras igualarían el récord del fin de semana festivo del año pasado, según señalaron las autoridades.

El Aeropuerto de Miami espera recibir alrededor de 900 mil pasajeros durante el fin de semana del Labor Day

Consejos del MIA para viajar rápido y seguro

Entre las diferentes recomendaciones que lanzó el aeropuerto para un viaje más agradable y rápido se encuentran:

Llegar al aeropuerto de Miami tres horas antes del vuelo para contar con el tiempo suficiente para estacionar, registrarse en el avión y pasar el proceso de control de seguridad.

Realizar el check-in aéreo online antes de llegar a MIA.

Revisar las actualizaciones y estados del vuelo en línea en el sitio oficial.

Guardar artículos esenciales como medicamentos, documentos de viaje, cargador de teléfono y un cambio de ropa en el equipaje de mano en caso de que el vuelo se retrase.

Respetar las normas de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte para agilizar el control, como usar zapatos fáciles de quitar, seguir la regla 3-1-1 para líquidos o geles en el equipaje de mano y evitar accesorios que parezcan armas u otros artículos prohibidos.