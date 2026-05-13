Buenas noticias en Nueva York: Hochul anuncia inversiones para evitar el incremento de seguros de vivienda

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció un préstamo de US$2 millones destinado a Milford Street Captive Insurance, una aseguradora colectiva creada por integrantes del sistema de vivienda accesible para enfrentar el fuerte incremento de las primas de responsabilidad civil. Según informó la Corporación de Desarrollo del Estado del Imperio (ESD, por sus siglas en inglés), el financiamiento busca consolidar un esquema de autoseguro orientado a disminuir gastos y preservar la estabilidad de complejos residenciales subsidiados.

El costo de seguros que busca enfrentar Hochul en Nueva York

El gobierno estatal indicó que, en un informe publicado en marzo de 2024 por la Conferencia de Vivienda de Nueva York, se observó que las primas de responsabilidad civil para inmuebles asequibles en la ciudad de Nueva York crecieron a una tasa anual del 21% entre 2019 y 2023.

El encarecimiento de las primas afecta nuevos desarrollos, presiona los alquileres y retrasa reparaciones en complejos residenciales, según el gobierno de Hochul Magnific

En relación con ese escenario, el gobierno estatal señaló que el incremento de las primas dificulta el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, ejerce presión sobre los alquileres y los gastos operativos, y obliga a numerosos administradores a aplazar reparaciones y trabajos de mantenimiento.

Hochul sostuvo que la nueva asistencia permitirá continuar con su agenda habitacional y respaldar iniciativas enfocadas en enfrentar el encarecimiento de las coberturas. “Necesitamos construir en Nueva York y vamos a apoyar las alianzas que aborden estos costos de seguro”, afirmó.

La ayuda económica aprobada por la junta directiva de ESD el año pasado consiste en un crédito a bajo interés destinado a facilitar el ingreso de más participantes a la aseguradora cooperativa.

El gobierno explicó que los recursos cubrirán parte de los costos iniciales de adhesión, un punto considerado clave para ampliar la base de miembros y garantizar la continuidad del modelo.

La asistencia de Nueva York consiste en un crédito con tasas reducidas pensado para sumar más participantes al esquema cooperativo Magnific

Qué son los seguros de responsabilidad civil para edificios y para qué sirven

Los seguros de responsabilidad civil para edificios de apartamentos son pólizas destinadas a proteger a propietarios y operadores frente a reclamos legales, gastos médicos y costos derivados de incidentes ocurridos dentro de una propiedad residencial. Según explica Honeycomb Insurance, este tipo de cobertura forma parte de los seguros comerciales para complejos multifamiliares y resulta clave para unidades destinadas al alquiler.

La cobertura de responsabilidad civil puede intervenir cuando una persona sufre lesiones dentro de la propiedad y presenta una demanda contra el administrador o propietario. Además, estas pólizas suelen complementar otras protecciones vinculadas a daños estructurales provocados por incendios, tormentas, agua, vandalismo u otros riesgos cubiertos.

Al tomar medidas para que estos costos no se incrementen, se evita que luego los gastos extra luego se trasladen a los inquilinos.

Cómo opera Milford Street Captive Insurance en Nueva York

Milford Street pertenece a sus propios integrantes y funciona como una compañía cautiva que reasegura pólizas contratadas por edificios de alquiler regulado con apoyo público. El esquema prioriza la estabilidad financiera por encima de las ganancias comerciales, simplifica gastos administrativos e incorpora controles específicos de gestión de riesgos.

La gobernadora Hochul habló de los altos precios de los seguros para autos en el campo

Según detalló el estado, este sistema ya consiguió reducir de manera significativa las primas de responsabilidad civil para desarrollos habitacionales asequibles en Nueva York. La entidad tiene sede en Vermont y opera bajo supervisión de la División de Seguros del Departamento de Regulación Financiera de ese estado.

La estrategia de vivienda de Hochul en Nueva York

La gobernadora relacionó esta política con el plan habitacional de cinco años impulsado desde el año fiscal 2023, valuado en US$25 mil millones. La estrategia contempla la creación o preservación de 100.000 unidades asequibles en todo el estado, incluidas 10.000 destinadas a poblaciones vulnerables con servicios de apoyo.

Hasta el momento, según cifras oficiales, ya se construyeron o preservaron más de 81.000 hogares. Además, Hochul promueve el programa “Let Them Build”, una serie de reformas enfocadas en acelerar proyectos inmobiliarios y de infraestructura mediante cambios regulatorios y medidas vinculadas a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA, por sus siglas en inglés).