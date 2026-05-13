Avanza el ICE en Florida: es cubano y mostró la solicitud de asilo en trámite, pero no logró evitar su arresto

El video de la cámara corporal de un agente del departamento del sheriff de Palm Beach, en Florida, expuso el arresto de un ciudadano cubano, ocurrido en diciembre pasado. Axel Sánchez Toledo quedó detenido después de que le pidieran su licencia de conducir y comprobaran que no tenía estatus legal. Pese a tener un pedido de asilo en trámite, mediante la autoridad conferida por un acuerdo 287(g) fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y trasladado a un centro de detención.

La policía de Palm Beach realizó un arresto migratorio: el caso de Axel Sánchez Toledo

Las imágenes de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach muestran el arresto del extranjero. Según Miami Herald, los oficiales lo detuvieron por no tener estatus legal.

Así fue el arresto al migrante cubano en Palm Beach

El oficial a cargo le solicitó la licencia de conducir a Axel Sánchez Toledo y verificó su estatus mediante la autoridad conferida por un acuerdo 287(g), el programa que permite a los agentes locales realizar arrestos migratorios. Los registros judiciales confirman que el oficial acusó al ciudadano de estar ilegalmente en EE.UU. y procedió a su detención.

Pese a mostrar su documentación de solicitud de asilo en trámite, Sánchez Toledo no logró evitar su arresto e intentó huir del sitio por temor a ser separado de sus hijos. En respuesta, los oficiales utilizaron una pistola Taser para paralizarlo.

“Por favor, no soy un criminal. No quiero ir”, les dijo. Actualmente, el cubano permanece actualmente en un centro de detención de inmigrantes a la espera de su proceso de deportación.

Pese a que el caso sigue su curso en el ámbito migratorio, la fiscalía retiró los cargos penales que se habían presentado a cambio de una carta de disculpa del detenido hacia el oficial.

El ICE y los acuerdos 287(g) en Florida: cifras de detenciones en Palm Beach

El departamento del sheriff de Palm Beach cuenta con 1500 agentes, de los cuales 150 están autorizados para realizar arrestos migratorios bajo convenios federales. En ese marco, la agencia promedió más de 60 detenciones de inmigrantes por mes entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Florida aparece como uno de los estados líderes en cantidad de detenciones migratorias Foto ICE.gov

El gobierno federal transfirió casi un millón de dólares a la oficina local en virtud de reembolsos e incentivos de cumplimiento migratorio.

El impacto del acuerdo 287(g) en la seguridad pública de Palm Beach

El sheriff Ric Bradshaw afirmó que el enfoque de la agencia apunta a la captura de criminales y narcotraficantes. Sin embargo, según Miami Herald, los registros de incidentes muestran arrestos de personas sin antecedentes penales.

En ese sentido, Mariana Blanco, directora de operaciones del Centro Guatemalteco-Maya, un grupo de defensa y ayuda en Lake Worth, observó un aumento en cargos por resistencia al arresto durante estas interacciones.