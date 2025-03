La ciudad de Florida, que es refugio de venezolanos y teme un colapso tras el fin del TPS

Ubicada en el condado de Miami-Dade, Doral se convirtió en una ciudad muy elegida para quienes abandonan Venezuela. La comunidad migrante creció con rapidez y genera un impacto visible en la economía local, al punto de que comúnmente se la llama “la pequeña Venezuela”. La decisión del gobierno estadounidense de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) genera incertidumbre en esta región.

Cómo es Doral, la ciudad conocida como “la pequeña Venezuela” de Florida

Doral se transformó en uno de los principales destinos de venezolanos en Estados Unidos. La ciudad, situada cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, alberga una importante comunidad migrante proveniente de Venezuela

Doral es conocido popularmente como "Doralzuela" o "La pequeña Venezuela"

El impacto económico de los migrantes es notorio, al punto de que la Cámara de Comercio de la ciudad destacó el crecimiento impulsado por las inversiones venezolanas en varias ocasiones. Empresas, locales gastronómicos y tiendas especializadas generan empleo en la zona.

Además, en 2012 se inauguró una estatua de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar, promovida por la organización Veppex. Ese espacio se convirtió en un punto de reunión para eventos comunitarios.

Desde su incorporación como ciudad en 2003, Doral experimento un crecimiento demográfico sostenido, según The New York Times. Su cercanía con Miami y su clima similar al de Venezuela la convirtieron en un destino atractivo. Muchos optaron por radicarse en la zona en busca de mejores oportunidades y estabilidad.

Doral en Florida es uno de los lugares más elegidos por los venezolanos para vivir en Estados Unidos

La decepción de migrantes de Doral con Donald Trump

Sin embargo, desde que la Administración de Donald Trump oficializó el fin del Estatus de Protección Temporal de 2023 para venezolanos, que finalizará el próximo 7 de abril, muchos de los residentes de Doral corren riesgo de deportación.

Según informó BBC News, el clima social y político en Doral cambió desde el anuncio de esta medida. El medio entrevistó a decenas de personas que aseguran estar decepcionadas de la actual administración de Donald Trump y realizaron una conferencia de prensa al respecto.

Allí, Adelys Ferro, una activista y directora del Venezuelan American Caucus afirmó. “No solo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, compartió: El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”.

La comunidad migrante en Doral corre riesgo de ser deportada Pedro Portal - Miami Herald

En ese sentido, Mayra Marchán, de All For Venezuela, aseguró al medio citado: “¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal? ¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.

“No sé qué voy a hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, declaró un venezolano que asistió a la conferencia de prensa y pidió permanecer en el anonimato: “Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.

Cuántos habitantes tiene Doral

Desde 2003, Doral es uno de los 34 municipios que integran el conocido condado de Miami-Dade, Florida. Este lugar, que se encuentra a poco más de 1,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami y a 19 km del centro de Miami, tiene más de 81.000 habitantes.