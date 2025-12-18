La crítica detrás de una nueva ley de seguridad vial de Florida que entra en vigor en enero de 2026

En enero de 2026, Florida pondrá en marcha un nuevo marco normativo para los cruces ferroviarios con el objetivo declarado de reducir muertes y accidentes en las vías. Sin embargo, la crítica central no apunta a lo que la ley incorpora, sino a lo que deja afuera: el alcance limitado de las reglas y su impacto sobre los tramos ferroviarios más peligrosos del estado.

Qué dice la reforma en Florida

El cambio regulatorio llegó después de años de advertencias, estudios técnicos y pedidos de expertos que identificaron soluciones claras para disminuir las muertes en las vías.

Parte de esa información salió a la luz a partir de una investigación del Miami Herald junto a WLRN, que obtuvo documentos oficiales luego de que el estado se negara a hacerlos públicos.

Uno de los ajustes más profundos de la reforma es el paso del "debería" al "debe". Más de 120 indicaciones de seguridad que antes eran opcionales para los diseñadores viales pasarán a ser obligatorias a partir de 2026 gobrightline.com

La nueva normativa ferroviaria de Florida reescribió capítulos completos del manual de diseño vial y estableció estándares más elevados para los cruces a nivel, especialmente en líneas donde los trenes circulan a velocidades altas.

Entre los ajustes más relevantes se incluyeron modificaciones lingüísticas que buscan tener efectos prácticos: más de 120 indicaciones que antes decían “debería” o “podría” pasarán a ser “debe”. Eso convirtió en obligatorias numerosas medidas de seguridad que hasta ahora quedaban libradas al criterio de cada proyecto.

El problema central que marcaron los especialistas consultados por el Miami Herald es temporal y estructural. Las reglas solo se aplicarán a proyectos nuevos que comiencen a partir de 2026. No obligan a modificar cruces existentes ni imponen cambios inmediatos en líneas ya operativas. De ese modo, por ejemplo, el corredor de Brightline —el más letal del país norteamericano, según la investigación— quedará prácticamente intacto bajo el nuevo esquema.

Según la investigación de Miami Herald, en Brightline murió una persona cada 13 días en promedio desde 2018. En total, 195 personas fallecieron en sus vías, 32 de ellas solo este año. Ninguna de esas cifras se verá alterada automáticamente por la nueva ley.

La investigación del Miami Herald revela que el corredor de Brightline es el más letal de Estados Unidos, con un promedio de una muerte cada 13 días desde 2018 gobrightline.com

El corredor más peligroso de Florida y las medidas que no llegan

Brightline opera mayormente a nivel de la calle y atraviesa zonas densamente pobladas del sur y centro de Florida.

Las vías cruzan cientos de calles y avenidas, muchas de ellas cercanas a autopistas, con poco margen para que los autos se detengan sin quedar sobre los rieles. A eso se suma la velocidad: hasta 79 millas por hora (127 km por hora) en el sur del estado y hasta 110 millas por hora (177 km por hora) en la Costa del Tesoro.

Los documentos oficiales y los estudios técnicos coinciden en un punto: hay soluciones probadas para reducir muertes. El problema es que muchas de ellas siguen ausentes en largos tramos del recorrido.

Medidas identificadas como efectivas, pero aplicadas de forma parcial:

Cercas a lo largo de las vías para impedir el cruce peatonal en zonas no habilitadas.

Cruces completamente sellados con cuatro barreras, en lugar de solo dos.

Medianas de hormigón y bolardos para evitar maniobras ilegales.

Señalización dinámica que advierta sobre la llegada de un segundo tren.

Sistemas de detección de vehículos o peatones atrapados en las vías.

El propio estado solicitó en 2022 un subsidio federal para instalar más de 50 kilómetros de cercas y vegetación protectora, con un costo cercano a US$19 millones. Aunque los fondos fueron finalmente liberados, gran parte de esas obras aún no se ejecutaron. Desde que el subsidio fue aprobado, más de 100 personas murieron atropelladas por trenes de Brightline.

El riesgo en Florida se ve agravado por la velocidad de los trenes en zonas densamente pobladas: hasta 79 millas por hora (127 km/h) en el sur y hasta 110 millas por hora (177 km/h) en la Costa del Tesoro gobrightline.com

Lo que señaló Miami Herald es que ahora el estado redactó manuales más estrictos, creó una Coalición de Seguridad Ferroviaria y anunció nuevas reglas para trenes de alta velocidad. Sin embargo, excluyó al público de reuniones clave y evitó responder preguntas sobre el impacto real de las reformas.

La normativa, tal como fue diseñada, no obliga a Brightline a modificar de inmediato las condiciones que hoy explican su récord de muertes.

La crítica de fondo es que Florida convirtió en obligatorias muchas soluciones conocidas, pero solo hacia adelante. Mientras tanto, el corredor más peligroso del país norteamericano funcionará casi igual que antes, según explicaron.