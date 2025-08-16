Malas noticias para los migrantes en Florida: la ley contra indocumentados que fue suspendida pero se sigue aplicando

Algunos agentes de seguridad de Florida todavía acusan a personas bajo una ley estatal de inmigración suspendida que prohíbe la entrada de extranjeros sin estatus legal al estado. Esto ocurre aunque una jueza federal detuvo su aplicación debido a una demanda judicial en curso.

Los arrestos recientes en Sarasota bajo la suspendida ley SB 4-C

Según Associated Press, en julio se registraron dos arrestos en el condado de Sarasota, donde oficiales del sheriff presentaron cargos amparados en la suspendida Senate Bill 4C (SB 4-C), aprobada en febrero de 2025.

Los detenidos enfrentaban además cargos por conducir sin licencia y manejar bajo los efectos del alcohol Foto de ICE

Estos casos se suman a un contexto en el que la jueza de distrito Kathleen Williams, con sede en Miami, ordenó frenar la aplicación del estatuto el 4 de abril que tipifica como delito menor ingresar a Florida sin autorización migratoria por considerar que invadía atribuciones federales.

Los detenidos, arrestados el 3 y el 28 de julio, también enfrentaron acusaciones por conducir sin licencia válida y manejar bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, la Fiscalía Estatal del 12º Circuito Judicial desestimó los cargos de entrada ilegal y pidió notificar a los agentes involucrados sobre la orden judicial.

El seguimiento obligatorio de la jueza Williams en Florida

La jueza Williams también declaró en desacato civil al fiscal general de Florida, James Uthmeier, por incumplir la orden y le exigió presentar informes bimestrales sobre cualquier aplicación indebida de la ley.

Este seguimiento busca garantizar que no se repitan detenciones ilegales en el marco del litigio. Sin embargo, de acuerdo al mencionado medio, un portavoz de Uthmeier evitó responder consultas sobre los nuevos arrestos.

El 19 de junio, en el programa American Reports de Fox News, Uthmeier defendió su postura y criticó duramente la decisión de la jueza Williams. “Si ser declarado en desacato es el precio que hay que pagar por defender principios y el Estado de derecho, entonces que así sea”, comentó.

James Uthmeier defendió su trabajo para detener migrantes ilegales

¿Qué dice la ley SB 4-C y bajo qué argumentos fue suspendida?

La SB4-C establece un riguroso esquema de sanciones contra migrantes indocumentados que ingresen o permanezcan en Florida. La normativa introduce dos nuevos delitos estatales:

Entrada ilegal de un adulto no autorizado al estado .

. Reingreso ilegal de un adulto no autorizado.

Además, niega la libertad bajo fianza, excluye alternativas a la prisión y obliga a las autoridades locales a notificar al ICE. Incluso condena a muerte a migrantes indocumentados declarados culpables de delitos capitales.

Por eso, en abril, la jueza Williams emitió una orden restrictiva temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que frena la aplicación de la SB4-C. En su fallo, argumentó que esta normativa de Florida:

Viola la Cláusula de Supremacía federal .

. Amenaza derechos constitucionales.

La magistrada defendió su intervención al ampararse en precedentes nacionales: cortes en Texas, Iowa y Oklahoma bloquearon normas similares por los mismos motivos.

La jueza Kathleen Williams ordenó en abril frenar la norma por invadir atribuciones federales y violar derechos constitucionales www.justice.gov

Posibles detenciones irregulares del ICE en los Everglades

En una presentación judicial aparte, abogados de organizaciones de derechos de los extranjeros cuestionaron si las autoridades estatales utilizan la ley bloqueada como fundamento para detener personas en un centro de los Everglades, conocido como el Alligator Alcatraz.

La denuncia incluye un correo electrónico atribuido a un empleado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), enviado a oficinas de congresistas, donde se afirma que Florida se ampara en esa ley para retener extranjeros.

“El correo electrónico del ICE plantea serias preocupaciones sobre posibles violaciones a gran escala de la orden judicial de la Corte”, escribieron los abogados de los grupos de derechos de los inmigrantes. Ahora piden al tribunal que ordene al estado explicar bajo qué autoridad legal retienen personas en la instalación de los Everglades.