La historia de un campeón mundial de béisbol que pasó de vender comida en la calle a la gloria con Venezuela

En una entrevista, Daniel Palencia, campeón del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela, contó los obstáculos que tuvo que superar y el momento en el que creyó que no sería jugador profesional. El beisbolista de los Chicago Cubs incluso trabajó vendiendo comida en la calle y desde allí logró volver al deporte y llevar a su selección a la gloria.

Palencia y sus comienzos en el béisbol: el límite de 90 millas que creyó no poder superar

El lanzador de Venezuela contó su historia en un podcast, que fue compartido por la cuenta de Instagram @esreviral. En el fragmento difundido en redes sociales, Palencia contó que a los 16 años se encontró con una supuesta limitación que le señaló un reclutador.

Palencia contó su experiencia y los obstáculos que superó para ser beisbolista

El nacido en San Carlos, Cojedes, entrenaba para ser beisbolista. Sin embargo, se encontró con un problema que le marcaron varios scouts.

Por su físico, distintos reclutadores, uno de ellos de los Detroit Tigers de la MLB, le dijeron que nunca podría lanzar a mayor velocidad de 90 millas por hora (55 kilómetros por hora). "Me decían que nunca iba a lanzar más de ahí. Yo era un tipo flaco con lentes“, relató Palencia en la entrevista.

En 2018, cuando tenía 18 años, viajó a República Dominicana en busca de una firma y de poder comenzar su carrera profesional. Sin embargo, se le cerraron las puertas.

Daniel Palencia fue campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Venezuela Instagram @danieljps99

El venezolano ganador del WBC había internalizado los comentarios de los scouts y sentía que no podía vencer ese tope de velocidad ni dedicarse profesionalmente al béisbol.

La etapa de Palencia como vendedor de hamburguesas: trabajaba en un food truck retirado del béisbol

Durante esa etapa en República Dominicana, el venezolano se frustró mentalmente y abandonó su sueño de jugar al béisbol. En ese tiempo que trabajó en un food truck, la acción de un conocido lo motivó a volver a intentar en el deporte.

“Un pana que estuvo conmigo, que entrenamos siempre con él en San Carlos. Me enteré de que firmó con San Francisco y eso me llegó”, relató Palencia. A partir de la experiencia de ver que alguien cercano lo había logrado, el pitcher decidió volver a Venezuela y darle una oportunidad más a su sueño de ser beisbolista.

Con la motivación de su entrenador, el venezolano volvió rápidamente a su tope de 90 millas y lo superó, hasta llegar a lanzamientos de 95 millas por hora. Gracias a su mejora, fue contactado por los Chicago Cubs y estuvo a punto de firmar, pero se presentó otro problema.

Aunque primero lo habían rechazado, Daniel Palencia debutó en la MLB con los Chicago Cubs y allí permanece Instagram @danieljps99

Las lesiones y el bloqueo mental que sufrió Palencia antes de llegar a la MLB

Por una hepatitis que se contagió poco antes de firmar con Chicago, perdió peso y comenzó a lesionarse. A pesar de que poco después se recuperó físicamente, sentía una traba mental y un dolor psicológico al lanzar.

Con ayuda familiar, logró vencer también ese obstáculo y llamó la atención de los Oakland Athletics, con quienes firmó su primer contrato y a quienes les dio prioridad sobre los de Chicago por no faltar a su palabra.

Sin embargo, finalmente los Cubs lo ficharon y allí llegó su debut en la MLB en 2023. Desde allí se mantiene hasta ahora, con el nivel que ayudó a Venezuela a ganar su primer World Baseball Classic.