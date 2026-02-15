“Me estafó mi familia”: vivió en un barco, empezó de cero y hoy su panadería argentina es furor en Florida

Un aroma a caramelo dulce, masa y mantequilla fundida abraza a la comunidad de Hallandale Beach, Florida, donde el 41% de los residentes son hispanos, de acuerdo con el último censo. Este olor nace de las medialunas recién salidas del horno de “Medialuna’s Argentinian Bakery”, local fundado por el argentino Luciano Coccoz, quien llegó a Estados Unidos con un solo objetivo: crear su propio negocio gastronómico.

El comienzo en Estados Unidos y sus primeros obstáculos

Luciano emigró a Estados Unidos hace dos años con el objetivo de buscar estabilidad y un futuro sólido a largo plazo. Al tener en mente la inauguración de su propio restaurante, se mudó a Nueva Jersey y abrió un local de empanadas con socios familiares.

Coccoz inició su camino gastronómico en Estados Unidos con una negocio de medialunas Freepik

Al poco tiempo, el argentino de 27 años vivió una experiencia negativa que afectó sus ingresos económicos, por lo que tomó la decisión de mudarse a Miami para empezar de cero.

“Me estafaron. Perdí dinero y tiempo, que es lo más valioso, así que fue complicado y más porque eran familiares míos“, dijo en diálogo con LA NACION.

Al llegar a Miami, vivió en un barco durante las primeras semanas mientras visitaba diferentes locales para su segundo intento en la industria gastronómica. El decimotercer local que vio, supo que era el indicado para su negocio.

“Vine con el objetivo claro de abrir un negocio propio. No sabía cómo lo iba a hacer, pero lo iba a hacer. Estaba fundido a nivel económico, pero me dije a mí mismo: ‘Dejo todo atrás y algo tiene que salir’“, señaló. “Y bueno, el universo me trajo a Hallandale y me ofrecieron este negocio para entrar en la forma en que yo quería”.

Los primeros pasos de “Medialuna’s Argentinian Bakery” y el rol de las redes sociales

Durante los tres primeros meses con el local, viajaba cuatro horas de ida y vuelta desde el barco hasta el negocio, que antes funcionaba como una pizzería. En ese tiempo, transformó el lugar en una casa de medialunas y café de especialidad.

Coccoz aseguró que las medialunas funcionaban como un producto más rentable para consolidar su negocio en Miami Luciano Coccoz

La idea de las medialunas nació de su tiempo en Nueva Jersey, donde notó que ocho de cada diez argentinos le preguntaban por facturas en su negocio. Al identificar dicha tendencia, se capacitó como maestro panadero y perfeccionó su propia receta.

“Cuando tenía mi negocio de empanadas en Nueva Jersey, los argentinos me preguntaban: ‘¿Vas a hacer facturas? ¿Vas a hacer medialunas? Allí descubrí ese nicho y me capacité con un maestro panadero. Tomé cursos, le metí muchas horas a la cocina hasta lograr mi propia receta”, reveló.

Luego, agregó: “Cuando llegué a Miami, dije: ‘Bueno, ¿qué es lo que sé hacer? El producto sé que es bueno, así que solo necesito buscar el local’”.

Con el producto principal y el lugar elegido, en enero decidió inaugurar su nuevo negocio. Una semana antes del “gran opening”, realizó una apertura preliminar. Ese día, el negocio estaba lleno.

Este mismo éxito se replicó durante su primer fin de semana, donde logró un sold out tanto sábado como domingo. “Estuvo increíble, ya habíamos arrancado con todo”, resaltó con orgullo.

Con el pasar de los días, las ventas se incrementaron con fuerza. Parte de su crecimiento tiene que ver con su difusión en redes sociales, donde Luciano cuenta el detrás de su emprendimiento y la atención al cliente que otorga.

“A la gente le encanta ver la cara del dueño o escuchar a veces la historia de cómo surge el negocio o de qué manera. Eso es algo que les gusta. Puse mucho énfasis en la atención al público. Acá en Miami o en Estados Unidos en general la atención al público es mala, entonces decirle buenos días o buenas tardes a una persona es buenísimo. Te da ese pequeño feedback“, detalló.

El siguiente camino de las medialunas

“Medialuna’s Argentinian Bakery” lleva 15 días abierta y ya cuenta con una clientela conformada por argentinos, venezolanos, colombianos y rusos. Estos últimos suelen consumir su sandwichería.

El local cuenta con público ruso que suele consumir la sandwichería Cortesía de Luciano Coccoz

Con esta base, Coccoz prevé sumar más niveles a su negocio. Para los próximos seis meses, planea abrir un nuevo local cerca de la playa y su plan a cinco años incluye un centro de producción y llegar a los 100 locales en Estados Unidos mediante un modelo de franquicias.

“Ya estoy hablando con un economista y una abogada. Además, estoy contratando equipos de trabajo. Ya tengo armada la proyección”, sostuvo.

Para el Mundial 2026 también tiene otros planes, como la creación de un menú especial y otro tipo de promociones. De esta manera, el “sueño americano” para Coccoz apenas comienza con un horno recién encendido con aroma a caramelo.

Coccoz prevé crear un menú especial para el Mundial 2026 Instagram/@medialunas.argentinian.bakery

“Voy para adelante, esa es la verdad. Tengo proyecciones de acá cinco años y una expansión muy grande en Estados Unidos. Aunque hace dos años que estoy en el país, recién me están saliendo las cosas que tenía un poco trabadas, y más que vengo un poco golpeado a nivel mental por la estafa. Te queda la cicatriz”, señaló.

“Sin embargo, hice el cambio y dije: ‘Bueno, a volver a arrancar, a salir de abajo’. Ya subí el primer escalón, ahora quedan 99 más”, agregó con entusiasmo por los nuevos pasos a seguir, sin mirar atrás.