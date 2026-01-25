Multas más caras para e-bikes en Florida: avanzan dos proyectos de ley y podrían exigir licencia de conducir

Dos proyectos de ley en Florida proponen cambios en las regulaciones sobre e-bikes. En caso de que se aprueben las normativas, quedarían establecidas ciertas condiciones para el uso de bicicletas eléctricas y las sanciones en caso de incumplimiento. Entre otras disposiciones, podría volverse obligatorio tener una licencia para conducir ciertos vehículos de este tipo.

Qué dicen los proyectos de ley HB 243 y SB 382 de Florida sobre bicicletas eléctricas

Ambas normas proponen términos prácticamente idénticos para las normas sobre las e-bikes en el Estado del Sol.

Las propuestas HB 243 y SB 382 impondrían cambios a las bicicletas eléctricas en Florida

De acuerdo con los textos de la HB 243 y la SB 382, estos son los cambios clave:

Se establece la definición de “motocicleta eléctrica " para cualquiera que tenga con un motor de 750 vatios o más capaz de superar las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora). Este ítem establece un límite formal para las velocidades a partir de la cual ya no se considera que un vehículo es una bicicleta eléctrica.

" para cualquiera que tenga con un motor de 750 vatios o más (45 kilómetros por hora). Este ítem establece un a partir de la cual ya no se considera que un vehículo es una bicicleta eléctrica. Todas las bicicletas eléctricas de Florida deben tener una etiqueta visible que especifique su número de clasificación, la velocidad máxima asistida y el vataje del motor.

visible que especifique su número de clasificación, la velocidad máxima asistida y el vataje del motor. Queda prohibido alterar o manipular una bicicleta eléctrica para cambiar su capacidad de velocidad asistida o el compromiso del motor. En caso de otro tipo de modificación, debe realizarse el cambio de etiqueta correspondiente.

o el compromiso del motor. En caso de otro tipo de modificación, debe realizarse el cambio de etiqueta correspondiente. En caso de incumplimiento de la norma, hay multas de US$100 en una primera infracción y US$250 para reincidentes .

en una primera infracción y . Las leyes imponen restricciones para menores de 16 años , que no pueden operar e-bikes con motores eléctricos de 750 vatios o más .

, que . Conductores de bicicletas eléctricas en senderos compartidos que no estén adyacentes a una carretera deben ceder el paso a los peatones y emitir una señal sonora si van a adelantarlos.

Además de aprobación legislativa, los proyectos necesitarían la firma de Ron DeSantis para convertirse en leyes de Florida Foto Flgov

Cambios sobre licencias de conducir que disponen las leyes sobre bicicletas eléctricas de Florida

Junto con los cambios ya mencionados, los proyectos de ley HB 243 y SB 382 de Florida también establecen ciertos cambios con respecto a los permisos de conducir relacionados con las e-bikes:

Para operar o alquilar una bicicleta eléctrica de clase 3 (las que ofrecen asistencia de pedaleo hasta 28 millas por hora), es necesario poseer una licencia de conducir válida .

(las que ofrecen asistencia de pedaleo hasta 28 millas por hora), es necesario . Los cursos requeridos para obtener una licencia de aprendizaje ahora deben incluir contenido específico sobre cómo compartir la carretera de manera segura con bicicletas eléctricas.

ahora deben incluir de manera segura con bicicletas eléctricas. El banco de preguntas para el examen de la licencia estándar debe contener al menos 25 sobre seguridad de ciclistas y peatones. Al menos cinco de ellas deben tratar sobre la operación segura de bicicletas eléctricas.

Las leyes también implicarían cambios en el proceso para obtener la licencia de conducir en Florida Flhsmv - Flhsmv

Las leyes requerirían estadísticas oficiales sobre bicicletas eléctricas en Florida

En el marco del aumento de este tipo de vehículos, los legisladores propusieron que se contabilicen estadísticas específicas para poder contar con información detallada sobre problemas con el uso.

En concreto, las normativas proponen que los informes de accidentes de tránsito especifiquen si el incidente involucró a un scooter motorizado, una bicicleta eléctrica o una motocicleta eléctrica.

El Estado del Sol tendría la obligación de mantener y publicar estadísticas separadas sobre accidentes que involucren este tipo de vehículos.