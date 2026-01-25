Multas más caras para e-bikes en Florida: avanzan dos proyectos de ley y podrían exigir licencia de conducir
Dos propuestas en el Estado del Sol cambian las condiciones sobre las bicicletas eléctricas e imponen multas por incumplimiento
- 3 minutos de lectura'
Dos proyectos de ley en Florida proponen cambios en las regulaciones sobre e-bikes. En caso de que se aprueben las normativas, quedarían establecidas ciertas condiciones para el uso de bicicletas eléctricas y las sanciones en caso de incumplimiento. Entre otras disposiciones, podría volverse obligatorio tener una licencia para conducir ciertos vehículos de este tipo.
Qué dicen los proyectos de ley HB 243 y SB 382 de Florida sobre bicicletas eléctricas
Ambas normas proponen términos prácticamente idénticos para las normas sobre las e-bikes en el Estado del Sol.
De acuerdo con los textos de la HB 243 y la SB 382, estos son los cambios clave:
- Se establece la definición de “motocicleta eléctrica" para cualquiera que tenga con un motor de 750 vatios o más capaz de superar las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora). Este ítem establece un límite formal para las velocidades a partir de la cual ya no se considera que un vehículo es una bicicleta eléctrica.
- Todas las bicicletas eléctricas de Florida deben tener una etiqueta visible que especifique su número de clasificación, la velocidad máxima asistida y el vataje del motor.
- Queda prohibido alterar o manipular una bicicleta eléctrica para cambiar su capacidad de velocidad asistida o el compromiso del motor. En caso de otro tipo de modificación, debe realizarse el cambio de etiqueta correspondiente.
- En caso de incumplimiento de la norma, hay multas de US$100 en una primera infracción y US$250 para reincidentes.
- Las leyes imponen restricciones para menores de 16 años, que no pueden operar e-bikes con motores eléctricos de 750 vatios o más.
- Conductores de bicicletas eléctricas en senderos compartidos que no estén adyacentes a una carretera deben ceder el paso a los peatones y emitir una señal sonora si van a adelantarlos.
Cambios sobre licencias de conducir que disponen las leyes sobre bicicletas eléctricas de Florida
Junto con los cambios ya mencionados, los proyectos de ley HB 243 y SB 382 de Florida también establecen ciertos cambios con respecto a los permisos de conducir relacionados con las e-bikes:
- Para operar o alquilar una bicicleta eléctrica de clase 3 (las que ofrecen asistencia de pedaleo hasta 28 millas por hora), es necesario poseer una licencia de conducir válida.
- Los cursos requeridos para obtener una licencia de aprendizaje ahora deben incluir contenido específico sobre cómo compartir la carretera de manera segura con bicicletas eléctricas.
- El banco de preguntas para el examen de la licencia estándar debe contener al menos 25 sobre seguridad de ciclistas y peatones. Al menos cinco de ellas deben tratar sobre la operación segura de bicicletas eléctricas.
Las leyes requerirían estadísticas oficiales sobre bicicletas eléctricas en Florida
En el marco del aumento de este tipo de vehículos, los legisladores propusieron que se contabilicen estadísticas específicas para poder contar con información detallada sobre problemas con el uso.
En concreto, las normativas proponen que los informes de accidentes de tránsito especifiquen si el incidente involucró a un scooter motorizado, una bicicleta eléctrica o una motocicleta eléctrica.
El Estado del Sol tendría la obligación de mantener y publicar estadísticas separadas sobre accidentes que involucren este tipo de vehículos.
Otras noticias de Agenda EEUU
NFC Championship Game. Hora y cómo ver en vivo Seahawks vs. Rams hoy rumbo al Super Bowl 2026
En vivo. Alerta por tormenta invernal en Texas: la nieve y el hielo se acumulan de Houston hasta Dallas
Baterías, agua y sal. La lista urgente de preparativos antes de que llegue la gran tormenta gélida a EE.UU.
- 1
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas: la ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un mensaje para Milei
- 2
Villa Traful: la pequeña aldea neuquina que invita a soñar, en plena transformación
- 3
El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas