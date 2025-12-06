La lista de todas las licencias de conducir que son inválidas en Florida y que exponen a los inmigrantes

Florida fijó una lista oficial de licencias de conducir que no son aceptadas dentro de sus fronteras. La autoridad estatal explicó que la norma se aplica únicamente a documentos expedidos en otros estados con la finalidad específica de autorizar a manejar a personas que no pudieron demostrar su presencia legal en Estados Unidos al momento de la emisión.

El estado de Florida aclara qué licencias no tienen validez

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) indicó que estas credenciales no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación estatal y, por lo tanto, no pueden utilizarse cuando la ley exige mostrar una licencia válida.

Esta aclaración se publicó en su sitio web oficial junto con una sección de “Mitos y Hechos” destinada a evitar confusiones entre visitantes y residentes.

El Flhsmv restringe estos permisos debido al incumplimiento de las normas locales Unsplash-Andre Tan/Flhsmv - Unsplash-Andre Tan/Flhsmv

Según la agencia, la restricción no recae sobre todos los viajeros, sino únicamente sobre aquellas categorías diseñadas para solicitantes sin estatus migratorio regular.

“Si una licencia de conducir es de una clase emitida por otro estado exclusivamente a inmigrantes indocumentados que no pueden probar presencia legal en EE.UU., esta es inválida y no autoriza al titular a operar un vehículo motorizado en este estado”, explicó el Flhsmv.

Clases de licencias consideradas inválidas en Florida: una por una

La lista identifica a los estados y territorios cuyas licencias específicas no son admitidas en Florida por haber sido creadas para solicitantes sin estatus legal. Además, incluye a un grupo más amplio de credenciales que no califican como Real ID y llevan leyendas que restringen su uso para funciones federales.

Connecticut - Licencia “Drive Only” (DO) : estos documentos, que se otorgan únicamente a personas que no pudieron aportar evidencia de presencia legal, no son válidos en Florida. Además, no sirven como identificación ante autoridades federales.

: estos documentos, que se otorgan únicamente a personas que no pudieron aportar evidencia de presencia legal, no son válidos en Florida. Además, no sirven como identificación ante autoridades federales. Delaware - “Driving Privilege Only”: el estado cuenta con la Tarjeta de Privilegio de Conducción, emitida a residentes que no pueden acreditar presencia legal. La credencial incluye la frase “Driving Privilege Only – Not Valid for Identification”. Este tipo de permiso se limitan al territorio de Delaware y no cumplen funciones de identificación oficial.

El DMV de California otorga estos permisos a indocumentados, los cuales no son válidos para su uso en Florida Facebook California Department of Motor Vehicles

California - “Federal Limits Apply” : estas licencias emitidas sin la estrella Real ID pueden considerarse inválidas si quien las presenta carece de presencia legal. Las credenciales AB 60 , por su naturaleza, no cumplen con los requisitos federales, por lo que su uso no está autorizado en Florida.

: estas licencias emitidas sin la estrella Real ID pueden considerarse inválidas si quien las presenta carece de presencia legal. Las , por su naturaleza, no cumplen con los requisitos federales, por lo que su uso no está autorizado en Florida. Colorado - “Not Valid for Federal Identification” : al igual que California, otorga documentos sin estrella Real. Estas credenciales pueden quedar invalidadas en Florida si su titular no reúne los requisitos migratorios.

: al igual que California, otorga documentos sin estrella Real. Estas credenciales pueden quedar invalidadas en Florida si su titular no reúne los requisitos migratorios. Distrito de Columbia - “Not Valid for Official Federal Purposes” : este territorio expide licencias de “Propósito Limitado”. Dado que son solicitadas por personas sin Número de Seguro Social, pueden ser consideradas inválidas cuando el usuario no está legalmente presente.

: este territorio expide licencias de “Propósito Limitado”. Dado que son solicitadas por personas sin Número de Seguro Social, pueden ser consideradas inválidas cuando el usuario no está legalmente presente. Hawái - “Limited Purpose Driver’s License” : el estado tiene varias categorías de licencias de propósito limitado, todas marcadas como no aptas para fines federales. Florida las considera en revisión dependiendo de la situación migratoria del conductor.

: el estado tiene varias categorías de licencias de propósito limitado, todas marcadas como no aptas para fines federales. Florida las considera en revisión dependiendo de la situación migratoria del conductor. Illinois - “Federal Limits Apply” : emite licencias sin el sello Real ID desde 2019, su validez en el Estado del Sol depende de si el portador demuestra presencia legal.

: emite licencias sin el sello Real ID desde 2019, su validez en el Estado del Sol depende de si el portador demuestra presencia legal. Maryland - “Not Acceptable for Federal Purposes” : distribuye documentos no conformes con la regla Real ID.

: distribuye documentos no conformes con la regla Real ID. Massachusetts - “Not for Federal ID” : al igual que en los estados anteriores, la determinación de Florida depende del estatus migratorio del titular.

: al igual que en los estados anteriores, la determinación de Florida depende del estatus migratorio del titular. Minnesota - “Not for Federal Identification” : licencias sin estrella Real ID.

: licencias sin estrella Real ID. Nevada - “Not Valid for ID” : la Tarjeta de Autorización de Conducir no puede ser utilizada como un documento de identificación y solo está permitida en su estado.

: la Tarjeta de Autorización de Conducir no puede ser utilizada como un documento de identificación y solo está permitida en su estado. Nueva Jersey - “Not for ‘REAL ID’ Purposes” : este documento no cumple con lo establecido por la Real ID, por lo cual no tiene validez en Florida si el usuario no tiene estatus migratorio regular.

: este documento no cumple con lo establecido por la Real ID, por lo cual no tiene validez en Florida si el usuario no tiene estatus migratorio regular. Nuevo México - “Driving Authorization Card” : estos permisos solo se pueden utilizar para conducir dentro de Nuevo México.

: estos permisos solo se pueden utilizar para conducir dentro de Nuevo México. Nueva York - “Not for Federal Purposes” : las credenciales sin estrella Real ID no tienen finalidad para uso federal, pero sí a nivel estatal. Aun así, aquellos que no son ciudadanos legales tienen limitaciones más estrictas en Florida.

: las credenciales sin estrella Real ID no tienen finalidad para uso federal, pero sí a nivel estatal. Aun así, aquellos que no son ciudadanos legales tienen limitaciones más estrictas en Florida. Oregón - “Not for Real ID Act” : al igual que los estados anteriores, al no tener la indicación federal, tiene limitaciones más estrictas en el Estado del Sol.

: al igual que los estados anteriores, al no tener la indicación federal, tiene limitaciones más estrictas en el Estado del Sol. Rhode Island - “Driver Privilege Permit” : varias categorías de privilegio de conducción no válidas para identificación federal están prohibidas en Florida.

: varias categorías de privilegio de conducción no válidas para identificación federal están prohibidas en Florida. Utah - “Driving Privilege Only” : para uso de conducción estatal.

: para uso de conducción estatal. Vermont - “Not for REAL ID Purposes Driver’s Privilege Card” : tarjetas de privilegio de conducción específicamente señaladas por Florida como emitidas a personas sin estatus legal que están inválidas en el Estado del Sol.

: tarjetas de privilegio de conducción específicamente señaladas por Florida como emitidas a personas sin estatus legal que están inválidas en el Estado del Sol. Virginia - “Federal Limits Apply” : aunque cuenta con limitaciones federales, los inmigrantes ilegales no pueden hacer uso de esta credencial en Florida.

: aunque cuenta con limitaciones federales, los inmigrantes ilegales no pueden hacer uso de esta credencial en Florida. Washington - “Federal Limits Apply”: de igual manera, no son aptas.

Aquellos inmigrantes con presencia legal, sí pueden hacer uso de algunas de estas licencias en el estado de Florida Freepik

El estado instruyó a las autoridades a verificar la situación migratoria del conductor antes de aplicar sanciones. La validez o invalidez no depende solo del diseño del documento, sino de la categoría en la que fue emitido y la condición del titular.

Licencias que pierden validez en Florida

La política estatal señala que las licencias emitidas “solo para conducir” o bajo designaciones equivalentes pierden validez si fueron entregadas a personas que no pudieron demostrar presencia legal. La medida, de acuerdo con lo comunicado, busca impedir el uso de documentos que otros estados elaboran con fines internos y que no cumplen con las normas requeridas en Florida.

El Flhsmv enfatizó que la instrucción no afecta a quienes posean licencias válidas respaldadas por documentación migratoria autorizada. Florida señaló que visitantes con credenciales regulares son aceptados sin restricciones adicionales.