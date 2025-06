La rebelión de un sheriff en Florida puede salirle caro: “Ayude al ICE o pierde tu trabajo”

El sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, se encuentra en el centro de una controversia tras afirmar que sus agentes no priorizarán detenciones relacionadas exclusivamente con el estatus migratorio de las personas. En este contexto, el fiscal general del estado, James Uthmeier, advirtió que negarse a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría constituir una violación de la legislación de Florida. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis respaldó una dura sentencia: “Ayude al ICE o perderá su trabajo”.

El rechazo de Gregory Tony a colaborar con el ICE en Broward

La controversia surgió durante una sesión presupuestaria del 3 de junio, cuando Tony fue cuestionado sobre el rol de su departamento en la aplicación de leyes migratorias. “No me importa de qué país seas. Si cometes un delito en este condado, iré por ti”, declaró el funcionario. Sin embargo, añadió una aclaración que provocó el rechazo de las autoridades estatales.

“Me niego a aceptar la idea de que tenemos que ir de puerta en puerta, arrestar niños, ir a guarderías o restaurantes y secuestrar a personas que han estado pagando impuestos y contribuyen a esta sociedad de alguna forma positiva, sin importar si son ciudadanos estadounidenses o no”, expresó ante los comisionados del condado. “No es de nuestra competencia, no es nuestra responsabilidad, y no participaré en ello”, agregó.

Asimismo, el sheriff enfatizó la autonomía de sus agentes: “No somos el ICE, no somos inmigración”. Además, aseguró que no trabaja para el Departamento de Justicia ni para Donald Trump, sino para “la gente de la comunidad”.

La postura de Gregory Tony que desafía a Ron DeSantis en Florida

El pronunciamiento de Gregory Tony se contrapone con la línea dura de Ron DeSantis, quien ha promovido la cooperación activa entre las agencias locales de seguridad y el ICE, especialmente mediante la implementación del programa 287(g). En febrero, el gobernador de Florida anunció que 67 oficinas de sheriff en el estado, incluido el condado de Broward, firmaron acuerdos de colaboración con los agentes federales bajo esta modalidad.

Por su parte, Tony dejó en claro durante su intervención que su oficina continuará sus acciones frente a delitos, independientemente de la nacionalidad de los involucrados, pero que no participará en operativos dirigidos a inmigrantes sin antecedentes penales.

El programa 287 (g) delega facultades del ICE a fuerzas estatales y locales para identificar y detener inmigrantes sin estatus legal Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

El fiscal general de Florida amenaza con destituir al Sheriff de Broward por no colaborar con el ICE

La postura del Sheriff motivó una carta formal del fiscal general del estado, James Uthmeier, quien expresó su preocupación por las declaraciones. En su comunicado, enviado el lunes 9 de junio, advirtió que negarse a cooperar con el ICE podría constituir una violación de la legislación estatal.

“La obligación de apoyar al ICE y hacer cumplir la ley federal de inmigración no es una opción, es un deber, según la ley de Florida”, aseguró el fiscal. “Quienes incumplan la ley deberán rendir cuentas”, agregó.

Asimismo, Uthmeier citó el estatuto 908.104 de Florida, que exige a las agencias del orden colaborar con las autoridades federales migratorias dentro del ámbito de su competencia. “Usted es un funcionario de ese tipo y, por lo tanto, debe hacer todo lo posible para colaborar con las autoridades federales de inmigración, incluido el ICE”, detalló Uthmeier en la carta.

La carta de Uthmeier no se limitó a expresar desacuerdo político, sino que detalló las consecuencias legales específicas que podría enfrentar el sheriff de Broward. El fiscal general enumeró tres posibles sanciones:

Medidas cautelares y declaratorias.

Acusaciones por desacato al tribunal.

La destitución del cargo por parte del gobernador Ron DeSantis.

La advertencia del el fiscal general de Florida al sheriff de Broward

“Esperaría que sus declaraciones fueran meras posturas políticas, pero si no, sus posiciones expresadas constituirían un incumplimiento de su obligación legal”, aclaró.

Para reforzar su mensaje, el fiscal general publicó un video en X el mismo lunes por la tarde, donde intensificó sus advertencias. “La elección es sencilla y la participación no es opcional. Los funcionarios estatales, del condado y locales pueden apoyar y defender las constituciones de EE.UU. y Florida, así como sus leyes. O encontraremos a alguien que lo haga”, aseguró.

La defensa del sheriff y la advertencia de Ron DeSantis: “Ayude al ICE o perderá su trabajo”

Ante la presión legal, Tony respondió el mismo lunes con una carta propia dirigida al fiscal general e intentó aclarar su posición sin retractarse completamente de sus declaraciones originales. En su respuesta, el sheriff enfatizó que su departamento sí colabora con el ICE, pero dentro de parámetros específicos.

“Nuestra prioridad es abordar la actividad delictiva en nuestra comunidad, incluyendo los delitos cometidos por extranjeros no autorizados, y colaborar con nuestros socios federales en esta labor”, escribió en su carta.

El funcionario detalló tres acuerdos vigentes entre su departamento y el ICE:

Un acuerdo de la Oficina de Servicio de Órdenes Judiciales 287(g) firmado en 2019.

Un acuerdo básico de orden para mantener detenidos federales hasta 48 horas.

El reciente acuerdo del Grupo de Trabajo 287(g) firmado este año.

A pesar de colaborar con ICE bajo algunos términos, Gregory Tony subrayó que la prioridad de su oficina es el combate a delitos que afectan directamente a la comunidad Foto Facebook Broward Sheriff Gregory Tony

Sin embargo, Tony subrayó que la prioridad de su oficina aún es el combate a delitos que afectan directamente a la comunidad. En tanto, reiteró que su enfoque está en la seguridad pública local y no en operativos migratorios que puedan afectar a personas sin historial delictivo.

“Confío en que esta respuesta le brinde una mejor perspectiva y comprensión de mi compromiso de cumplir con las leyes de Florida y combatir el crimen en nuestra comunidad“, finalizó.

El gobernador Ron DeSantis, quien recibió copia de la carta del fiscal general y del Sheriff, expresó su apoyo público a la posición de Uthmeier. A través de su cuenta en X, compartió un artículo del Miami Herald que titulaba el confrontamiento como “Ayude al ICE o perderá su trabajo”, a lo que el mandatario estatal respondió con un contundente “sí” sobre las consecuencias de no cooperar.