La táctica de la Policía de Miami para contener a los hinchas de Boca: “Tenemos muchas unidades”

Miami se prepara este viernes para albergar el partido entre Boca Juniors y Bayern Múnich, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025. Frente a este evento, las fuerzas de seguridad desplegaron un megaoperativo para contener a los más de 50.000 hinchas del club argentino que viajaron a Florida para alentar a su equipo. Los controles serán más estrictos, luego de los incidentes que ocurrieron durante la final de la Copa América 2024 entre la selección Argentina y Colombia.

Boca juega en Miami: operativo de seguridad especial en el Hard Rock Stadium

Las fuerzas de seguridad locales confirmaron un dispositivo ampliado para prevenir incidentes en los alrededores del Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, donde Boca y Bayern Múnich se enfrentarán desde las 21 (hora local).

Esta es la táctica de la Policía de Miami en el Mundial de Clubes para controlar a los hinchas de Boca

“Todo el mundo se está comportando super bien y están pasándolo bien en la playa”, comentó un agente de la Policía de Miami entrevistado por Melina Moriatis en TikTok. Además, el oficial explicó que el evento es monitoreado desde el cielo a través de drones.

Según precisó, el operativo incluye Park Rangers, equipos SWAT y tecnología aérea. Además, hay varias unidades especializadas desplegadas en toda la zona para garantizar la seguridad.

“Estamos por todos lados y hay muchas unidades que hacen diferentes trabajos”, enfatizó. Sin embargo, según el testimonio, tras los incidentes de la final de la Copa América 2024, hay tácticas encubiertas y medidas que no pueden divulgarse como parte de la estrategia.

La ley que endureció penas tras el caos de la Copa América 2024

Florida aprobó la House Bill 1447 tras los incidentes en la final de la Copa América 2024 entre Argentina-Colombia. Esta normativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis, castiga como delito de tercer grado la irrupción en eventos con más de 5000 personas.

En julio de 2024, cientos de personas irrumpieron sin entrada en la final de la Copa América en el mismo estadio Instagram @sinreservas60

El caos en el Hard Rock Stadium, mismo escenario del partido de este viernes, motivó el cambio legal. Es que aquel 14 de julio de 2025, cientos de hinchas sin entrada el ingreso al estadio, incluso a través de ductos de ventilación. En ese contexto, el partido tuvo más de 90 minutos de demora y dejó decenas de detenidos.

El nuevo texto penal de Florida, aprobado con 35 votos en el Senado y 112 en la Cámara de Representantes, modifica el estatuto 871.05 del código estatal. De esta manera, las penas incluyen hasta cinco años de prisión.

La ley también prevé antecedentes penales y sanciones adicionales si el ingreso ocurre en propiedades bajo custodia de fuerzas de seguridad, como instalaciones federales, estatales o locales.

El ICE y la CBP, presentes en el Mundial de Clubes

La presencia de agentes migratorios en el Mundial de Clubes generó alerta entre hinchas y organizaciones. En específico, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmaron que realizarán operativos durante la competencia.

Sin embargo, la CBP recientemente eliminó una publicación tras un reclamo directo de la FIFA. En X, la agencia había anunciado que brindaría seguridad desde el primer partido, mientras que el máximo ente futbolístico manifestó su preocupación por el posible impacto en la asistencia.

Por su parte, en una declaración enviada a The Athletic, un vocero de la CBP explicó que “su misión no cambia” y actúan como en otros eventos masivos. Mientras tanto, el ICE recordó que los no ciudadanos deben portar su documentación legal al acudir a los estadios, según confirmó a NBC Miami.