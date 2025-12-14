Las ciudades de Florida donde las casas serán más baratas en 2026

El mercado inmobiliario de Estados Unidos atraviesa un panorama complejo: las tasas hipotecarias continúan por encima del 6% y los precios siguen marcando récords. Sin embargo, un nuevo estudio indica que para 2026 los valores de las viviendas podrían bajar en 22 de las 100 ciudades más grandes del país, incluidas varias en Florida.

En qué ciudades de Florida bajarán los precios de las casas en 2026

De acuerdo con el reciente estudio de Relator, titulado Pronóstico de vivienda para 2026, el próximo año el mercado podría favorecer a los compradores gracias a una leve baja en las tasas hipotecarias y una mayor estabilidad.

Bajará el precio de las casas en 22 de 100 grandes ciudades de Estados Unidos (Unsplash)

El análisis proyecta que las tasas caigan a 6,3% en 2026, ligeramente menos que el promedio de 6,6% registrado en 2025. La reducción en los costos de endeudamiento y el crecimiento salarial en algunos estados también contribuirían a mejorar el acceso a la vivienda.

En Florida, se anticipan disminuciones en los precios en las siguientes áreas metropolitanas:

Lakeland–Winter Haven: -0,1%

-0,1% Palm Bay–Melbourne–Titusville: -1,0%

-1,0% Jacksonville: -1,4%

-1,4% Orlando–Kissimmee–Sanford: -1,6%

-1,6% Tampa–St. Petersburg–Clearwater: -3,6%

-3,6% Deltona–Daytona Beach–Ormond Beach: -3,6%

-3,6% North Port–Sarasota–Bradenton: -8,9%

-8,9% Cape Coral–Fort Myers: -10,2%

En contraste, en tres de las áreas más grandes del estado —Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach— se proyectan ligeros incrementos.

En qué otras ciudades de EE.UU. se prevén disminuciones en el precio de las casas en 2026

El informe también prevé disminuciones en el valor de las casas en diversos mercados de Arizona, California, Colorado, Idaho, Washington, Iowa, Georgia y Carolina del Norte. Estas son las ciudades donde se esperan caídas:

Atlanta–Sandy Springs–Roswell, Georgia: 0,1%

Raleigh, Carolina del Norte: 3,7%

Des Moines–West Des Moines, Iowa: 0,9%

Omaha–Council Bluffs, Nebraska–Iowa: 0,4%

Colorado Springs, Colorado: 0,4%

Denver–Aurora–Lakewood, Colorado: 3,4%

Tucson, Arizona: 0,5%

Phoenix–Mesa–Scottsdale, Arizona: 2,3%

Stockton–Lodi, California: 4,1%

San Francisco–Oakland–Hayward, California: 2,5%

Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, California: 3,3%

Boise, Idaho: 0,8%

Spokane–Spokane Valley, Washington: 3,5%

Seattle–Tacoma–Bellevue, Washington: 0,3%

Se prevé que el mercado inmobiliario se estabilice en 2026 (Unsplash)

Para 2026, el sitio especializado espera que aumenten al menos 2% la oferta de viviendas en el país, sobre todo en las ciudades donde bajarán los costos, para alcanzar 4,13 millones de propiedades.

En contraste, se estima que aumenten las tasas hipotecarias en el resto de las 78 grandes ciudades de Estados Unidos el siguiente año, con un promedio de 4,0%, con picos de hasta 12,4%, como en Nueva York.

Pronóstico para los compradores de vivienda en 2026

Se espera que los compradores de Estados Unidos se vean beneficiados con la flexibilización de las tasas hipotecarias, así como por la disminución ligera de los precios reales o ajustados a la inflación, según el estudio.

En Cabo Coral, Florida, se prevé la mayor baja de precios en casas en 2026 (Unsplash)

De igual manera, se estima que los ingresos medios de las familias crezcan hasta 3,6%, y superen tanto los precios de las viviendas como de la inflación general, que podría superar el 3% de nuevo.