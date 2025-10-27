Las monedas por valor de miles de dólares escondidas en Miami

Stack’s Bowers Galleries, una casa de subastas y distribuidora de monedas raras y antiguas, anunció una búsqueda del tesoro que se realizará en la ciudad de Miami, en Florida. La actividad puede llevar a un residente a conseguir una pieza con valor de miles de dólares.

Hasta cuándo es la búsqueda de monedas en Miami

La compañía numismática, cuya primera subasta pública se realizó en octubre de 1935, celebra su 90 aniversario, y para festejar con los residentes de las ciudades en las que tiene una tienda, invita al público a participar en una actividad especial.

Stack's Bowers Galleries ha seleccionado cinco lugares emblemáticos de cada ciudad: Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami Stack's Bowers Galleries - Stack's Bowers Galleries

En Miami, a partir de este martes 28 de octubre y hasta el sábado 1º de noviembre, esconderá cinco certificados para ganarse una moneda de oro o plata. Cada día, se publicará en las redes sociales de la empresa una nueva pista, a las 10 hs (hora del este).

Los pasos a seguir para reclamar el premio son los siguientes:

Resolver la pista : cada mañana se publicará una indicación para encontrar el sitio del certificado escondido en Facebook e Instagram, con las cuentas @StacksBowers y @StacksBowersRetail.

: cada mañana se publicará una indicación para encontrar el sitio del certificado escondido en Facebook e Instagram, con las cuentas @StacksBowers y @StacksBowersRetail. Encontrar el certificado : el participante debe hallar uno de los certificados especiales que se esconderán en la ciudad de Miami .

: el participante debe hallar uno de los que se esconderán en la ciudad de . Tomarse un selfie : una vez encontrado el certificado, el participante debe tomarse una foto.

: una vez encontrado el certificado, el participante debe tomarse una foto. Enviar un DM (mensaje directo): el participante debe enviarles un mensaje a las redes sociales de la galería.

(mensaje directo): el participante debe enviarles un mensaje a las redes sociales de la galería. Reclamar el premio en persona: el paso final es llevar el certificado a la galería en Miami para poder reclamar el premio, en el 1331 de Brickell Bay Dr, STE CU2.

Las monedas por valor de miles de dólares escondidas en Miami

La búsqueda del tesoro de Stack’s Bowers para celebrar su aniversario: los premios

La firma, con minoristas en Manhattan (Nueva York), Boston (Massachusetts) y Filadelfia (Pensilvania), comenzó la búsqueda del tesoro el pasado 7 de octubre y finalizará la actividad esta semana con la entrega de certificados canjeables por monedas en la ciudad de Florida. Se eligieron cinco lugares emblemáticos en cada ciudad.

La compañía señala que el equipo de expertos ha seleccionado cuidadosamente los premios. El valor total que cada galería entregará es de 10.000 dólares en artículos de colección numismáticos, con un rango de precios que van desde los US$300 hasta un gran premio de alrededor de US$3500.

Cada ganador también recibirá un ejemplar de la Guía de Monedas de Estados Unidos de 2026, la obra de referencia más popular del hobby de la numismática.

La búsqueda del tesoro anterior se llevó a cabo en Filadeldia Facebook Stack's Bowers - Facebook Stack's Bowers

La empresa también señala que quienes encuentren el premio podrán conservarlo, o Stack’s Bowers Galleries se lo recomprará. “Esperamos que esta divertida actividad despierte el interés por el coleccionismo”, señalan.

Monedas valiosas escondidas para sus nuevas ubicaciones

“Además de celebrar la larga trayectoria, la búsqueda del tesoro es una forma divertida de conectar con la gente de nuestras nuevas ubicaciones”, señaló la compañía en un comunicado para dar a conocer la actividad especial.

La casa de subastas llegó a Miami a principios de este año. En Nueva York tiene una larga historia, mientras que en Filadelfia se colocó 2021 y un año después (en 2022) abrió un minorista en Boston.

Stack’s Bowers Galleries tiene su sede en Costa Mesa, California. Además, tiene oficinas en New Hampshire y Oklahoma. A nivel internacional se localiza en Copenhague (Dinamarca), Hong Kong (China), París (Francia) y Vancouver (Canadá).