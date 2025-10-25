Entre Fort Lauderdale y Miami: la curiosa ciudad de Florida calificada como una joya escondida por su estilo antiguo

Una ciudad de Florida, ubicada entre Fort Lauderdale y Miami, es reconocida como la capital de las antigüedades del sur. A lo largo de sus calles, presenta tiendas dignas de coleccionistas que abordan la historia desde su fundación en 1904. Pero Dania Beach también cuenta con otras peculiaridades, como su gastronomía, su oferta de parques y su icónica playa.

Por qué Dania Beach es conocida como la capital de antigüedades en Florida

La US-1, que también recorre otras ciudades de Florida como Miami, atraviesa una hilera de comercios de antigüedades cerca de Dania Beach Boulevard. Esta es una de las principales características que hacen de esta localidad, de poco más de 33.000 habitantes, única.

Desde galerías de arte hasta tiendas de antigüedades, Dania Beach cuenta con tiendas vintage Google Maps/Kodner Galleries

La expansión de las tiendas vintage tuvo su auge en 1940, cuando el cultivo de tomates dejó de ser la principal fuente de ingresos de la ciudad, según detalló Southern Living. Las vitrinas e interiores de los locales cuentan con todo tipo de artilugios antiguos: desde joyas y muebles hasta lámparas de araña.

Con un estilo entre el Renacimiento griego y el art déco, la arquitectura de sus edificios inspira un viaje a tiempos pasados. Además, Dania Beach consagró el escenario del primer cine del condado de Broward.

Cuáles son las tiendas de antigüedades más características de Dania Beach, en Florida

Esta ciudad del Estado del Sol atrae tanto a turistas como a residentes por su combinación de naturaleza y vida urbana, aunque con un ambiente tranquilo. Las principales galerías de antigüedades de Dania Beach son:

Akiba Antiques : esta casa de subastas se sitúa en el 12 NW 1st Ave.

: esta casa de subastas se sitúa en el 12 NW 1st Ave. Lone Ranger Antiques : ubicada en el 408 SW 3rd St.

: ubicada en el 408 SW 3rd St. Kodner Galleries: sus obras de arte se encuentran en el 45 S Federal Hwy.

Los artículos antiguos, desde muebles hasta joyas, son la esencia de esta ciudad floridana Sitio web: lonerangerantiques.com

Qué hacer en Dania Beach, la ciudad de Florida con encanto único

Además de las casas de subastas, galerías de arte y tiendas de antigüedades, Dania Beach conserva otras peculiaridades ocultas que mantienen su magia con un toque vintage. Entre sus puntos turísticos más encantadores, se encuentran:

Muelle de pesca : un lugar idóneo para observar el amanecer y el atardecer a orillas del mar.

: un lugar idóneo para observar el amanecer y el atardecer a orillas del mar. Parque Estatal Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson : un espacio natural para familias y amigos que deseen realizar actividades como la pesca, el buceo o pasear en barco. Además, ubicado al sur de Port Everglades, cuenta con una gran fauna como tortugas marinas. Los más aventureros tienen la opción de practicar kayak.

: un espacio natural para familias y amigos que deseen realizar actividades como la pesca, el buceo o pasear en barco. Además, ubicado al sur de Port Everglades, cuenta con una gran fauna como tortugas marinas. Los más aventureros tienen la opción de practicar kayak. MadArts : un museo con esculturas al aire libre con obras interactivas.

: un museo con esculturas al aire libre con obras interactivas. Noche en el casino: también realiza torneos deportivos, como el de jai-alai, un juego originario de España y Francia.

Además del área comercial y el gastronómico, Dania Beach cuenta con aires de naturaleza Tripadvisor