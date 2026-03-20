Le dieron el alta en octubre, pero aún se niega a dejar la habitación 373 de un hospital de Florida

Una mujer permanece internada en la habitación 373 de Tallahassee Memorial Healthcare, en Florida, desde que fue admitida para recibir tratamiento médico, pese a que los médicos firmaron su orden de alta el 6 de octubre de 2025. Más de cinco meses después, la paciente se niega a abandonar el lugar, y el hospital decidió llevar el caso a la Justicia: presentó una demanda el 2 de marzo de este año y solicitó a un juez estatal una orden judicial para obligarla a desocupar la cama, según informó The Associated Press.

Qué dice la demanda contra la paciente que no abandona el hospital

En el expediente judicial, el centro médico sostiene que la mujer ya no requiere servicios de atención aguda y que su permanencia impide destinar esa cama a otros pacientes que sí la necesitan.

“La permanencia continuada de la demandada impide que la cama se utilice para pacientes que necesitan atención aguda”, argumentó el hospital en la demanda.

Tallahassee Memorial también pidió que se autorice a la oficina del alguacil del condado de Leon a intervenir en caso de que la paciente no acate la orden.

Según el expediente, el personal hospitalario realizó reiterados intentos para coordinar su salida con familiares y le ofreció transporte no médico de emergencia para obtener la identificación que necesitaría al dejar el centro.

Por qué la paciente lleva más de cinco meses sin irse

La demanda no ofrece respuestas a varias preguntas clave: no indica por qué fue tratada originalmente, cuánto acumula en facturación ni cómo logró quedarse en la habitación durante todo este tiempo tras haber recibido el alta.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), una vez que los médicos determinan que la atención restante puede brindarse de forma ambulatoria, el paciente puede ser dado de alta Shutterstock - Shutterstock

La mujer se representa a sí misma y no tiene abogado registrado en el caso. Los números de teléfono asociados a su nombre en bases de datos públicas estaban fuera de servicio, y nadie respondió cuando AP intentó transferir una llamada a su habitación.

Rachel Givens, abogada del hospital, declinó hacer comentarios. La vocera del centro, Macy Layton, indicó que no podían referirse a asuntos legales en curso, según consignó NBC News.

Qué dice la ley federal sobre el alta de pacientes en Estados Unidos

El caso pone en foco la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), la normativa federal que obliga a los hospitales que reciben fondos de Medicare a estabilizar a cualquier persona que llegue a urgencias con una emergencia médica, sin importar si tiene seguro o capacidad de pago.

Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), una vez que los médicos determinan que la atención restante puede brindarse de forma ambulatoria, el paciente puede ser dado de alta, siempre que se le entregue un plan de seguimiento adecuado.

Tallahassee Memorial también pidió que se autorice a la oficina del alguacil del condado de Leon a intervenir en caso de que la paciente no acate la orden Freepik

El caso tiene audiencia judicial en línea programada para finales de marzo. Será el próximo punto de inflexión en una historia que, hasta ahora, genera más preguntas que respuestas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.