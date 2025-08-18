Malas noticias para los conductores de Miami: la propuesta que muchos rechazan y los obligaría a pagar más

Una propuesta en el condado de Miami-Dade generó incertidumbre y rechazo en la comunidad. Los residentes de la ciudad de Florida expresaron su descontento frente a la medida que pretenden tomar las autoridades y que afecta principalmente a los conductores.

Qué propuso el condado de Miami-Dade y cómo afecta a los conductores

Se trató de una iniciativa que tiene el objetivo de imponer una tarifa de 5 dólares por el estacionamiento en los parques de la zona, cuyo acceso hasta el momento es gratuito. La propuesta se enmarcó en el trabajo de los funcionarios locales por reducir un déficit presupuestario de más de US$400 millones.

El comisionado de Miami-Dade para el distrito 10, Anthony Rodríguez, señaló a CBS News que no apoya la iniciativa de los funcionarios. “Ya pago ese impuesto predial, así que, ¿por qué deberíamos aplicar un doble cobro y, además, cobrar por el estacionamiento cuando lo usan?“, aseveró.

La propuesta sobre la tarifa generó el rechazo de los asistentes habituales de los parques del condado, ya sea con fines de recreación o que los visitan varias veces a la semana para entrenar o dar clases de ejercicio físico. En estos casos, los costos se incrementarían a US$15 para quienes van tres veces por semana.

El medio mencionado indicó que Rodríguez envió un memorando a la alcaldesa, Daniella Levine-Cava, para solicitar que se revise la propuesta y alegó las posibles repercusiones que se pueden presentar para los parques, como Tropical Park. “Bajo ninguna circunstancia apoyaré eso”, señaló.

“Estos servicios no son simplemente comodidades. Son elementos vitales que enriquecen nuestros vecindarios, fortalecen nuestra comunidad y preservan el singular tejido cultural de Miami-Dade”, expresó el funcionario en el escrito.

El Tropical Park estaría incluido en la propuesta de cobro de tarifas de estacionamiento miamidade.gov

El plan para evitar la tarifa de US$5 para el estacionamiento en los parques de Miami-Dade

El miembro de la Junta de Comisionados del Condado desde 2022, cuyo distrito abarca Kendall, Westchester y Fontainebleau; indicó que presentó una propuesta para recaudar fondos que eliminen la brecha del déficit presupuestario. Así, alegó que asignó US$26 millones, de los cuales US$20 millones provinieron de la oficina del recaudador de impuestos y los otros US$6 millones, de los fondos excedentes del año anterior.

“No queremos que, bajo ninguna circunstancia, los residentes tengan que pagar por estacionamiento cuando vayan a nuestros parques”, puntualizó.

Rodríguez presentó un comunicado dirigido a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava Instagram/commisharod

La propuesta del funcionario se centró en destinar parte del monto total a programas de arte culturales, organizaciones comunitarias y parques, para así poder eliminar las tarifas de estacionamiento que se prevén actualizar.

El 6 de agosto pasado, Rodríguez compartió un comunicado dirigido a la administración de Levine-Cava, en el que expresó su disposición a cooperar en reducir el déficit presupuestario. “Nuestra Junta está lista para colaborar con usted para identificar ahorros y mejorar la eficiencia en todos los niveles del gobierno”, señaló.

Y siguió: “Para apoyar este esfuerzo, establecí el Comité Especial de Eficiencia y Transparencia Gubernamental, encargado de revisar e identificar áreas donde el condado de Miami-Dade pueda mejorar sus operaciones y aumentar la rendición de cuentas mediante la innovación y la reforma legislativa”.