Malas noticias para quienes buscan viviendas en Florida: podrían aumentar los precios por una medida de Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió sus intenciones de eliminar los impuestos a la propiedad en el estado a principios de 2025. Un análisis reciente reveló cómo podría impactar esa medida en los precios de las viviendas, que aumentarían en el mercado y afectarían a los inquilinos y potenciales compradores primerizos.

Cuánto subirían los precios de las viviendas si DeSantis elimina el impuesto a la propiedad

En febrero pasado, el líder estatal anunció sus intenciones de abolir los impuestos a la propiedad en Florida para los dueños de viviendas, lo cual requeriría una enmienda constitucional con la aprobación del 60% de los votantes. Un informe advirtió que los precios de las unidades subirían considerablemente con su implementación.

Según el análisis, la medida beneficiaría a los propietarios actuales de Florida, pero no a los inquilinos y compradores Freepik

En la actualidad, los impuestos a la propiedad en el Estado del Sol se gestionan a nivel local y se destinan al financiamiento de servicios como la educación, la seguridad y el mantenimiento de infraestructura.

“Si se eliminan por completo los impuestos a la propiedad de las viviendas ocupadas por sus propietarios en Florida, los valores de los inmuebles en el estado aumentarían inmediatamente entre un 7% y un 9%“, advirtió una investigación liderada por Realtor.com.

Por su parte, DeSantis detalló los motivos por los que pretende implementar la medida en el territorio. “Ser dueño de una propiedad privada no debería significar pagar renta perpetua al gobierno”, indicó en mayo pasado en declaraciones remarcadas por el medio citado.

En ese sentido, el republicano insistió en que esos costos representarían “una carga innecesaria” para las familias trabajadoras del territorio y determinó que su administración abordaría “el problema de raíz”, en un anuncio que realizó en febrero de 2025.

DeSantis defendió la eliminación de los impuestos a la propiedad en Florida AP foto/Rebecca Blackwell

Los efectos de la abolición de los impuestos a la propiedad en Florida

El informe de la plataforma reconoció que, de aprobarse, la norma que pretende implementar el líder republicano beneficiaría a los propietarios de viviendas actuales. Pero Joel Berner, economista del sitio, puntualizó que también “dificultaría aún más el acceso a la propiedad debido al aumento de precios".

El especialista explicó: “Esta medida sería de gran ayuda para los propietarios, pero beneficiaría desproporcionadamente a los floridanos adinerados a expensas de quienes no poseen vivienda”.

Los precios de las viviendas en Florida se incrementarían con la implementación de la medida Unsplash/Lance Asper - Unsplash/Lance Asper

Qué está pasando con los precios de la vivienda en Florida

El Estado del Sol es uno de los territorios más caros para vivir en Estados Unidos en 2025 y, en comparación con 2019, los valores de las propiedades se incrementaron un 42% en octubre pasado, según los datos proporcionados por Realtor.com. Aunque también se registró un descenso en los precios del 3% con respecto a 2022.

En líneas generales, el precio promedio de las viviendas en venta en Florida oscila los 425 mil dólares, mientras que uno de los factores que más gastos puede acarrear para los propietarios son las primas de seguro.

La situación de riesgo ante catástrofes y desastres naturales en el Estado del Sol es uno de los incentivos que motivó el alza de los precios e impuestos de la vivienda, dado que pueden provocar daños significativos a los inmuebles.