Mark Zuckerberg se une al éxodo de millonarios y se despide de California para mudarse a Florida

El fundador de Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), Mark Zuckerberg, tendría previsto adquirir una mansión en una de las zonas más exclusivas de Florida, en medio del debate en California sobre una propuesta para gravar con mayores impuestos a los grandes patrimonios.

Fundador de Facebook compra mansión en Florida

Según informó The Wall Street Journal, Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, compraron una propiedad frente al mar en Indian Creek, una isla artificial ubicada en la bahía de Biscayne, cerca de Miami Beach.

La comunidad es conocida por albergar residencias de algunos de los empresarios más acaudalados del país y ha sido apodada como el “búnker de los multimillonarios”.

Mark Zuckrberg y su esposa compran una mansión en una zona exclusiva de Florida (FB @zuck)

El medio indicó que no está claro si la operación ya se cerró formalmente ni el monto exacto pagado. Sin embargo, agentes inmobiliarios locales estiman que una propiedad de casi 800 metros cuadrados en esa zona podría alcanzar un valor de entre 150 y 200 millones de dólares.

De acuerdo con Bloomberg, Zuckerberg posee un patrimonio neto estimado en 240.000 millones de dólares y cuenta con varias propiedades en Estados Unidos, incluidas residencias en Palo Alto, cerca del lago Tahoe, en Hawái y en Washington D.C.

El empresario se suma así a otros ejecutivos tecnológicos y magnates que han adquirido propiedades en Florida en los últimos años.

Millonarios se va de California a Florida por impuestos

La tendencia de traslado hacia Florida coincide con una propuesta en California que busca establecer un impuesto del 5% sobre el patrimonio para residentes con fortunas iguales o superiores a 1000 millones de dólares, según reportó El Nuevo Herald.

Mark Zuckrberg se suma al éxodo de millonarios que huyen de California (FB @zuck)

Nancy Batchelor, agente inmobiliaria especializada en propiedades de lujo, señaló a The Wall Street Journal que ha observado un aumento en el interés de compradores adinerados procedentes de California, algunos de los cuales mencionan el posible nuevo impuesto como un factor en su decisión de buscar residencia en otros estados.

Bloomberg reportó que entre las figuras que han adquirido propiedades en el sur de Florida se encuentran Jeff Bezos, Carl Icahn, Ivanka Trump y Jared Kushner, así como el exjugador de la NFL Tom Brady.

Asimismo, el cofundador de Google, Larry Page, compró recientemente dos residencias de lujo en Florida por más de 173 millones de dólares, ubicadas en el exclusivo sector de Coconut Grove, en Miami, según Realtor.

Nuevos impuestos alejan a millonarios de California

La iniciativa fiscal en California es impulsada por sindicatos y aún debe reunir las firmas necesarias para ser sometida a votación en noviembre. Sus promotores plantean destinar los recursos recaudados a financiar programas de salud, educación y asistencia alimentaria.

Larry Page adquirió dos mansiones en una exclusiva comunidad de Miami en Florida e invirtió más de US$170 millones (Archivo/Unsplash)

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha manifestado su oposición a la medida. No obstante, al tratarse de una iniciativa ciudadana, no tendría poder de veto directo si llega a las urnas. Su administración, según el medio citado, trabaja para frenar el avance de la propuesta.

Además, Florida se ha consolidado como un destino atractivo para grandes fortunas debido a que no cobra impuesto estatal sobre la renta, lo que representa una ventaja fiscal significativa frente a otros estados. Este contexto ha fortalecido el mercado inmobiliario de lujo en el sur de Florida, donde la demanda de propiedades exclusivas continúa en aumento.