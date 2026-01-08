Adiós California: Larry Page, cofundador de Google, se va del estado por el impuesto a los ricos

Ante la reciente propuesta que impondría un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los residentes más ricos de California, algunos empresarios comenzaron a trasladarse. Recientemente, el cofundador de Google, Larry Page, mudó fuera del estado varios de sus activos, como anteriormente hicieron multimillonarios como Elon Musk.

El cofundador de Google, Larry Page, se va de California por el impuesto a los ricos

En Silicon Valley, Page consiguió cosechar una enorme fortuna, pero ahora está dispuesto a despedirse de la región que lo impulsó a crecer económicamente. Según documentos revisados ​​por Fortune, Koop, la oficina familiar del empresario, se trasladó de California a Delaware el 23 de diciembre.

Larry Page trasladó varias de sus compañías fuera del estado ante la posibilidad de un nuevo impuesto a los ricos en California Forbes

Asimismo, Flu Lab LLC, una empresa de servicios de análisis de salud vinculada a Page, y One Aero, otra compañía con la que está relacionado, se mudaron hacia Delaware.

También el mes pasado se mudó al Primer Estado Oceankind, la organización sin fines de lucro dedicada a las ciencias oceánicas fundada por Lucy Southworth, esposa de Page, en 2018.

Los activos se trasladaron antes de la fecha límite que impone la propuesta. Si bien aún no está incluida en las urnas de noviembre de 2026, en caso de ser aprobada por los votantes, se aplicará retroactivamente a los residentes de California a partir del 1° de enero.

Qué dice la propuesta que impondría un nuevo impuesto a los ricos en California

Respaldada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios-Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste, la ley impondría un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los residentes del Estado Dorado, con un valor superior a 1000 millones de dólares.

El impuesto puede pagarse en cinco años y el 90% del dinero se destinaría al gasto en salud.

La ley podría ser votada en noviembre en California e impondría un impuesto del 5% a los residentes más ricos Freepick

De acuerdo con Forbes, Page posee un patrimonio neto de aproximadamente US$263.800 millones. Bajo los términos de la nueva legislación, debería pagar a California cerca de US$13.000 millones en impuestos.

El multimillonario cofundó Google en 1998 junto con su compañero estudiante de doctorado de Stanford, Sergey Brin. Si bien renunció como director ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, en 2019, aún es miembro de la junta y accionista controlador.

En la actualidad, según la clasificación de Forbes, es la segunda persona más rica del mundo, solo por detrás de Musk, quien tiene un patrimonio de US$711.500 millones.

Adiós California: el éxodo de multimillonarios por los impuestos

Así como hizo Page, varios empresarios que residían en California se trasladaron fuera de la región en los últimos años por los elevados impuestos. Un ejemplo es el de Musk, quien mudó sus empresas SpaceX, Tesla, X y The Boring Company a Texas en 2020.

Otras grandes compañías que siguieron su camino fueron Oracle y Hewlett Packard Enterprise, así como la corporación Charles Schwab.

Varios de los residentes más ricos huyeron en los últimos años de California por los elevados impuestos Freepik

En diálogo con The New York Post, Garry Tan, director ejecutivo de la aceleradora de startups tecnológicas Y Combinator, advirtió que los elevados gravámenes ahuyentarían a los multimillonarios del estado.

Según su análisis, esto alejaría el capital de California y amenazaría la innovación y el apoyo a los servicios de salud que el impuesto está destinado a apoyar.

En el extremo contrario, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que es el noveno hombre más rico del mundo con US$155 mil millones y director de la compañía más valiosa en la actualidad, apoyó el impuesto.

“No he pensado en ello ni una sola vez. Elegimos vivir en Silicon Valley, y cualquier impuesto que les gustaría aplicar, supongo. Estoy perfectamente bien con eso”, sostuvo en una entrevista con Bloomberg Television.