Cuándo será la noche más larga y oscura que se vivirá en Estados Unidos en 2025

Falta poco para que llegue la noche más larga del año en Estados Unidos, un fenómeno astronómico que ocurre cada diciembre y que marca el inicio del invierno en el hemisferio norte. Durante este evento, la luz solar dura menos horas y las noches se vuelven más largas y frías.

La noche más larga de 2025

La noche más larga de 2025 ocurrirá el domingo 21 de diciembre, cuando se registre el solsticio de invierno, según el portal especializado Star Walk. Ese día marcará el inicio oficial del invierno y el día más corto del año.

El solsticio de invierno es la noche más larga del año (Unsplash)

El fenómeno se produce cuando el Polo Norte de la Tierra se inclina unos 23,5 grados alejándose del Sol, lo que provoca que los rayos solares lleguen de forma más directa al hemisferio sur. Por esa razón, el norte del planeta recibe menos horas de luz solar.

El solsticio de invierno no ocurre siempre el mismo día: puede variar entre el 20 y el 23 de diciembre, debido a los años bisiestos y a la forma en que la Tierra orbita alrededor del Sol.

Qué es un solsticio y cuántos tipos hay

Un solsticio es el momento en que el Sol alcanza su punto más al norte o al sur respecto al ecuador celeste. Aunque se define como un instante astronómico, comúnmente se habla del solsticio como un día completo.

Hay dos tipos de solsticio, el de invierno y el de verano (Unsplash)

Cada año ocurren dos solsticios:

El solsticio de verano , cuando se registra el día más largo del año .

, cuando se registra el . El solsticio de invierno, cuando ocurre la noche más larga.

A partir del solsticio de invierno, los días comienzan a alargarse gradualmente hasta llegar al de verano, mientras que tras el solsticio de verano, las jornadas vuelven a acortarse.

En el hemisferio norte, los solsticios de invierno ocurren en diciembre y los de verano en junio. En cambio, en el hemisferio sur sucede lo contrario: el invierno llega en junio y el verano en diciembre.

Cuándo serán los próximos solsticios

Según Star Walk, el solsticio de verano de 2025 ocurrió el 21 de junio. En este siglo, la mayoría de los solsticios de junio caen el 20 o el 21, y los de diciembre, el 21 o el 22.

El día más corto del año es en el solsticio de invierno (Unsplash)

En cuanto a los solsticios de invierno, la mayoría ocurren el 21 de diciembre (82 veces en el siglo XXI), aunque ocasionalmente pueden registrarse el 20 o el 22. El próximo solsticio que caerá el 23 de diciembre será en el año 2033, y el siguiente del 20 de diciembre, en 2080.

Fechas de los próximos solsticios, según Star Walk:

21 de junio de 2025

21 de diciembre de 2025

21 de junio de 2026

21 de diciembre de 2026

21 de junio de 2027

22 de diciembre de 2027

20 de junio de 2028

21 de diciembre de 2028

21 de junio de 2029

21 de diciembre de 2029

21 de junio de 2030

21 de diciembre de 2030

21 de junio de 2031

22 de diciembre de 2031

20 de junio de 2032