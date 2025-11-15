Cuándo será la noche más larga y oscura que se vivirá en Estados Unidos en 2025
Esto se debe a un fenómeno natural que tiene lugar cada año en el hemisferio norte del planeta, pero no siempre es el mismo día
- 3 minutos de lectura'
Falta poco para que llegue la noche más larga del año en Estados Unidos, un fenómeno astronómico que ocurre cada diciembre y que marca el inicio del invierno en el hemisferio norte. Durante este evento, la luz solar dura menos horas y las noches se vuelven más largas y frías.
La noche más larga de 2025
La noche más larga de 2025 ocurrirá el domingo 21 de diciembre, cuando se registre el solsticio de invierno, según el portal especializado Star Walk. Ese día marcará el inicio oficial del invierno y el día más corto del año.
El fenómeno se produce cuando el Polo Norte de la Tierra se inclina unos 23,5 grados alejándose del Sol, lo que provoca que los rayos solares lleguen de forma más directa al hemisferio sur. Por esa razón, el norte del planeta recibe menos horas de luz solar.
El solsticio de invierno no ocurre siempre el mismo día: puede variar entre el 20 y el 23 de diciembre, debido a los años bisiestos y a la forma en que la Tierra orbita alrededor del Sol.
Qué es un solsticio y cuántos tipos hay
Un solsticio es el momento en que el Sol alcanza su punto más al norte o al sur respecto al ecuador celeste. Aunque se define como un instante astronómico, comúnmente se habla del solsticio como un día completo.
Cada año ocurren dos solsticios:
- El solsticio de verano, cuando se registra el día más largo del año.
- El solsticio de invierno, cuando ocurre la noche más larga.
A partir del solsticio de invierno, los días comienzan a alargarse gradualmente hasta llegar al de verano, mientras que tras el solsticio de verano, las jornadas vuelven a acortarse.
En el hemisferio norte, los solsticios de invierno ocurren en diciembre y los de verano en junio. En cambio, en el hemisferio sur sucede lo contrario: el invierno llega en junio y el verano en diciembre.
Cuándo serán los próximos solsticios
Según Star Walk, el solsticio de verano de 2025 ocurrió el 21 de junio. En este siglo, la mayoría de los solsticios de junio caen el 20 o el 21, y los de diciembre, el 21 o el 22.
En cuanto a los solsticios de invierno, la mayoría ocurren el 21 de diciembre (82 veces en el siglo XXI), aunque ocasionalmente pueden registrarse el 20 o el 22. El próximo solsticio que caerá el 23 de diciembre será en el año 2033, y el siguiente del 20 de diciembre, en 2080.
Fechas de los próximos solsticios, según Star Walk:
- 21 de junio de 2025
- 21 de diciembre de 2025
- 21 de junio de 2026
- 21 de diciembre de 2026
- 21 de junio de 2027
- 22 de diciembre de 2027
- 20 de junio de 2028
- 21 de diciembre de 2028
- 21 de junio de 2029
- 21 de diciembre de 2029
- 21 de junio de 2030
- 21 de diciembre de 2030
- 21 de junio de 2031
- 22 de diciembre de 2031
- 20 de junio de 2032
- 1
EE.UU. podrá negar las visas por obesidad, diabetes, cáncer y otras afecciones crónicas de salud, según un cable de Rubio
- 2
Por qué se debe reiniciar el Google Chrome cuanto antes, según los expertos
- 3
Cómo viven los vendedores ambulantes latinos tras la aplicación de una ley que los beneficia en California
- 4
Rebelión contra Greg Abbott en Texas: la ciudad que votó por Trump y rechazó la visita del gobernador