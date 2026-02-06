Aprobó el examen de conducir de Florida en español, pero ahora la obligan a volver a hacerlo en inglés

La nueva regla para realizar únicamente en inglés los exámenes de licencia de conducir en Florida afecta a miles de migrantes hispanos. Entre ellos se encuentra Daniela, una mujer que aprobó el proceso para conseguir el carnet, pero fue notificada este jueves 5 de febrero, un día antes de que entrara en vigor la ley, que debe repetir la evaluación en Miami-Dade.

Aprobó el examen para sacar la licencia de conducir en Florida, pero ahora debe repetirlo en inglés

Daniela explicó en una entervista con NBC Miami que realizó el curso correspondiente y que luego rindió y aprobó el examen a través de un administrador externo autorizado. Luego, recibió la indicación de presentarse ese jueves en el centro correspondiente para retirar la credencial física.

Al llegar a la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, el personal le informó que había sido seleccionada por el Estado para repetir la prueba. Entonces, según recordó, empezó a llorar en el pasillo del edificio.

¿Es legal que obliguen a repetir un examen de licencia de conducir en Florida luego de aprobarlo?

La normativa estatal establece que una persona que rinde y aprueba el examen de conocimientos Clase E o el de habilidades de manejo a través de un administrador externo autorizado “puede ser seleccionado de forma aleatoria para un reexamen obligatorio sin aviso previo”.

La persona solo recibirá su licencia de conducir en caso de superar de manera satisfactoria esta nueva evaluación.

La notificación ocurrió cuando se presentó en una oficina de Miami-Dade para retirar la credencial física Captura de NBC Miami

¿Por qué ahora debe hacer el examen de licencia de conducir en inglés?

Daniela fue instruida a repetir la evaluación ese jueves 5 de febrero, como prevé la ley. Sin embargo, la mujer le explicó a NBC Miami que no quedaban turnos disponibles para ese día.

Fue en ese momento que le comunicaron al día siguiente, el viernes 6 de febrero, entraría en vigor una normativa que solo permite exámenes en inglés.

Daniela señaló que se trata de una situación “frustrante”, dado que recién podrá hacer la evaluación “cuando aprenda inglés”. “Inento hacer todo de la manera correcta y cada vez se vuelve más complicado”, agregó.

En la oficina le informaron que había sido seleccionada de forma aleatoria para repetir la prueba Captura de NBC Miami

La nueva ley de Florida para hacer exámenes de conducir únicamente en inglés

Desde el viernes 6 de febrero de 2026, todos los exámenes de conocimientos y habilidades para obtener licencias de conducir en Florida se administran exclusivamente en inglés, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés).

La medida elimina por completo el uso de intérpretes y de pruebas en otros idiomas para todas las clasificaciones, incluidos los exámenes orales.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, explicó que se trata de una orden ejecutiva estatal y que no puede modificarse a nivel local. Entanto, precisó que el proceso de evaluación no cambia, pero sí el idioma en el que se rinde.

El gobernador Ron DeSantis calificó el cambio como “una buena reforma” y sostuvo que las personas “necesitan poder leer las señales de tránsito”.

Sin embargo, la organización de verificación de datos PolitiFact informó que no encontró estudios académicos ni reportes gubernamentales que indiquen que los conductores que rinden exámenes en otros idiomas representen una mayor amenaza.