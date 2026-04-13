Es oficial: se extiende el alerta por clima invernal, sequías y riesgo de incendios forestales en Florida

Ron DeSantis extendió el estado de emergencia con una nueva orden que mantiene las medidas vigentes desde semanas atrás. La decisión responde a condiciones climáticas que continúan con sus efectos en distintas regiones de Florida.

Los motivos por los cuales se extiende el estado de emergencia en Florida

La orden ejecutiva 26-80 extiende la vigencia de la declaración previa, emitida en febrero, que había sido implementada tras un evento de bajas temperaturas y vientos intensos registrado durante los primeros dos meses del presente año.

Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva que extiende formalmente el estado de emergencia en Florida debido a los impactos combinados de factores climáticos severos @GovRonDeSantis

El nuevo plazo comenzó el 10 de abril y se mantendrá hasta el 9 de junio. Durante ese período se sostendrán las herramientas de asistencia y coordinación activadas para atender a las zonas afectadas.

Esta extensión se justificó bajo los siguientes puntos clave:

Motivos de la emergencia : la medida respondió a los efectos persistentes que dejó un frente frío invernal extremo ocurrido entre el 31 de enero y el 3 de febrero, que provocó temperaturas bajo cero récord y vientos gélidos peligrosos en casi todo el estado.

: la medida respondió a los efectos persistentes que dejó un frente frío invernal extremo ocurrido entre el 31 de enero y el 3 de febrero, que provocó y vientos gélidos peligrosos en casi todo el estado. Sequía e incendios : Florida continúa enfrentando condiciones de sequía extrema y un déficit generalizado de lluvias, lo que impactó negativamente a la industria agrícola y provocó un incremento en la actividad de incendios forestales .

: Florida continúa enfrentando condiciones de y un déficit generalizado de lluvias, lo que impactó negativamente a la industria agrícola y provocó un . Vigencia de la extensión: la orden ejecutiva 26-33, que originalmente declaraba la emergencia, expiraba el 10 de abril. Con la nueva extensión (26-80), el estado de emergencia y todas sus disposiciones se han renovado por 60 días adicionales a partir de esa fecha.

Las condiciones climáticas en Florida encienden las alertas por incendio Noah Berger - FR34727 AP

Cómo impacta la orden ejecutiva para Florida

La extensión renueva todas las disposiciones incluidas en la orden original, que abarca a los 67 condados del estado. Esto incluye tanto regiones del norte como del sur, desde el Panhandle hasta áreas como Miami-Dade y Monroe.

La medida impacta en diversas áreas del estado a través de disposiciones específicas diseñadas para facilitar la recuperación y mitigar riesgos:

Sector agrícola : la orden reconoce que las temperaturas bajo cero y las fluctuaciones climáticas afectan severamente a la industria agrícola. Por ello, se autorizan cosechas de emergencia y se relajan las restricciones a los vehículos comerciales para transportar cultivos vulnerables hacia los centros de procesamiento sin demoras.

: la orden reconoce que las temperaturas bajo cero y las fluctuaciones climáticas afectan severamente a la industria agrícola. Por ello, se autorizan cosechas de emergencia y se relajan las restricciones a los vehículos comerciales para transportar cultivos vulnerables hacia los centros de procesamiento sin demoras. Transporte y logística : el Departamento de Transporte (DOT) y el de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Dhsmv) están facultados para eximir los requisitos de horas de servicio para conductores que transporten suministros de emergencia, equipo o personal. Además, se pueden suspender las restricciones de tamaño y peso para vehículos que trasladen productos agrícolas, cítricos y suministros de emergencia.

: el Departamento de Transporte (DOT) y el de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Dhsmv) están facultados para eximir los requisitos de horas de servicio para conductores que transporten suministros de emergencia, equipo o personal. Además, se pueden suspender las restricciones de tamaño y peso para vehículos que trasladen productos agrícolas, cítricos y suministros de emergencia. Gestión de incendios y sequía : debido a que más del 95% del estado presenta suelos críticamente secos y hay un incremento en la actividad de incendios forestales, la orden permite una coordinación centralizada para el despliegue de recursos de mitigación.

: debido a que más del 95% del estado presenta suelos críticamente secos y hay un incremento en la actividad de incendios forestales, la orden permite una coordinación centralizada para el despliegue de recursos de mitigación. Administración y recursos : se designa al Director de la División de Manejo de Emergencias como Coordinador Estatal para ejecutar el Plan Estatal de Manejo de Emergencias. Asimismo, se autoriza el uso del Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias para cubrir los costos de las operaciones de socorro.

: se designa al Director de la División de Manejo de Emergencias como Coordinador Estatal para ejecutar el Plan Estatal de Manejo de Emergencias. Asimismo, se autoriza el uso del Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias para cubrir los costos de las operaciones de socorro. Suspensión de normativas: las agencias estatales tienen la autoridad para suspender temporalmente estatutos, reglas u órdenes que puedan retrasar las acciones necesarias para enfrentar la emergencia.

No se esperan lluvias en las zonas del centro-norte de Florida este fin de semana ni la próxima semana NWS

Cuáles son las advertencias para el clima de esta semana en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene alertas vinculadas a condiciones que podrían agravar el escenario.

Para esta semana, se reporta que la sequía extrema continúa en la mayor parte del sur del estado. En el noreste y el Panhandle, las condiciones varían de extremas a excepcionales y se espera que empeoren debido a la falta de lluvia.

Debido a la sequía, los riesgos de incendios forestales permanecen elevados. Las autoridades instan a tener extrema precaución y a respetar las prohibiciones de quema vigentes.