Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 9 de enero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de nuevas leyes, clima y otros sucesos que afectan al Estado Soleado
Clima en Florida: el pronóstico del viernes 9 de enero
Para este viernes 9 de enero de 2026, Florida tendrá en general un clima templado y estable, típico del invierno en el estado.
Las temperaturas diurnas se moverán mayormente entre los 70°–77 °F (21° y 25°C), con mañanas algo más frescas y un ambiente agradable para actividades al aire libre, según reportes meteorológicos.
En el sur de Florida, especialmente en el área de Miami, se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias débiles o intermitentes. Las máximas rondarían los 77°F (25°C), mientras que las mínimas se ubicarían cerca de los 65°F (18 °C ), sin indicios de tormentas fuertes ni fenómenos extremos.
En el centro y norte del estado, como Orlando, Tampa o Jacksonville, el pronóstico apunta a condiciones más secas, con intervalos de sol y nubosidad variable. Allí, las temperaturas serán levemente más bajas que en el sur, pero dentro de valores normales para la época, lo que confirma un inicio de enero con tiempo moderado en casi toda Florida.
Noticias en vivo del Sur de Florida
- 1
Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela
- 2
Ricardo Darín: del “sube y baja emocional” y su futuro como abuelo a por qué Florencia Bas le sacó “tarjeta roja”
- 3
Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento en su casa
- 4
Tragedia forestal: el cerro Pirque, un paraíso de biodiversidad que desde hace cuatro días arde en Chubut