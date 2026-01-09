Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 9 de enero

En el sur de Florida, especialmente en el área de Miami, se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias débiles o intermitentes. Las máximas rondarían los 77°F (25°C), mientras que las mínimas se ubicarían cerca de los 65°F (18 °C ), sin indicios de tormentas fuertes ni fenómenos extremos.

En el centro y norte del estado, como Orlando, Tampa o Jacksonville, el pronóstico apunta a condiciones más secas, con intervalos de sol y nubosidad variable. Allí, las temperaturas serán levemente más bajas que en el sur, pero dentro de valores normales para la época, lo que confirma un inicio de enero con tiempo moderado en casi toda Florida.