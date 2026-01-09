LA NACION
Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 9 de enero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de nuevas leyes, clima y otros sucesos que afectan al Estado Soleado

Para este viernes 9 de enero de 2026, Florida tendrá en general un clima templado y estable (Fuente: Freepik)
Clima en Florida: el pronóstico del viernes 9 de enero

Para este viernes 9 de enero de 2026, Florida tendrá en general un clima templado y estable, típico del invierno en el estado.

Las temperaturas diurnas se moverán mayormente entre los 70°–77 °F (21° y 25°C), con mañanas algo más frescas y un ambiente agradable para actividades al aire libre, según reportes meteorológicos.

En Florida, las temperaturas diurnas se moverán mayormente entre los 70°–77°F (Pexels/Sebastian Voortman)
Noticias en vivo del Sur de Florida

