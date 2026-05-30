Migrantes con overstay y green card: qué riesgo real queda después de la aclaración del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró el viernes que la mayoría de los solicitantes de green card no necesita abandonar Estados Unidos para tramitar su residencia permanente, en declaraciones brindadas a The New York Times. La declaración busca corregir la incertidumbre generada por el comunicado del Uscis del 21 de mayo. Sin embargo, el mismo portavoz confirmó que grupos específicos, entre ellos los migrantes con overstay de visa, podrían estar sujetos a mayor escrutinio, y el memorando PM-602-0199 que inició la controversia sigue vigente para todas las solicitudes pendientes y futuras.

Por qué la aclaración del DHS no elimina el riesgo para quienes excedieron su visa

El portavoz del DHS (cuyo nombre no trascendió) describió la medida al Times como “un recordatorio para los oficiales sobre su autoridad discrecional”, con un criterio que, según el funcionario, siempre existió caso por caso.

Qué activa la barra de inadmisibilidad de tres o diez años si un migrante sale del país Imagen ilustrativa generada con IA

Lo que esa declaración no modificó es el memorando técnico: el PM-602-0199 instruye a los oficiales a tratar el ajuste de estatus como una concesión extraordinaria y establece que el overstay es uno de los factores negativos que deben ponderar en cada expediente. El DHS actualizó su comunicación pública, pero el memorando permanece sin cambios.

El día siguiente al memorando original, el Uscis había aclarado que los titulares de visa H-1B que demostraran un “beneficio económico” podrían seguir tramitando desde dentro del país. Esa excepción no alcanza a quienes tienen overstay: el portavoz del DHS los nombró explícitamente como grupo de mayor escrutinio sin mencionar una vía equivalente para ellos. Abogados de inmigración confirmaron al NYT que, esa misma semana, algunos oficiales ya preguntaron en entrevistas de ajuste de estatus por qué el solicitante no había regresado a su país de origen para tramitar desde el consulado.

Sarah Pierce, ex funcionaria del Uscis y directora de política del grupo Third Way, fue categórica: “El rechazo público envió a la administración a limpiar su propio desastre”.

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Qué activa la barra de inadmisibilidad de tres o diez años si un migrante sale del país

La ley federal (INA § 212(a)(9)(B)) establece que quien acumuló entre 180 días y un año de presencia ilegal antes de abandonar el territorio queda impedido de reingresar durante tres años; si ese período superó el año, la prohibición se extiende a diez.

El mecanismo crítico es que la salida del país (sea voluntaria o resultado de una denegación del I-485) activa ese cómputo: el tiempo de overstay acumulado antes de presentar la solicitud de green card queda registrado en el historial y determina la duración de la barra si ocurre la partida.

El comunicado de Uscis que detallaba la necesidad de salir del país para obtener la green card Captura Web de Uscis

Para los migrantes latinoamericanos, las cifras del DHS dan dimensión al problema. El informe Entry/Exit Overstay Report del año fiscal 2023 registró alrededor de 52.000 mexicanos, 43.000 colombianos y unos 22.000 dominicanos y brasileños con overstay, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Son los grupos más numerosos de América Latina en términos absolutos.

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El American Immigration Council advirtió que el memorando PM-602-0199 coloca a estos solicitantes ante interrogantes sin respuesta: quién enfrentará mayor escrutinio, quiénes podrán tramitar desde el país y si algún grupo quedará categóricamente excluido del ajuste de estatus. El memorando aplica también a solicitudes ya presentadas antes del 21 de mayo. Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), señaló que la falta de definiciones precisas sobre qué califica como “circunstancias extraordinarias” dificulta incluso articular acciones legales para proteger a sus clientes.

Durante 2024, alrededor de 820.000 de los 1,4 millones de green cards aprobadas se tramitaron mediante ajuste de estatus, la vía que permite completar el proceso sin salir del país. David Bier, del Instituto Cato, estimó que el memorando afecta a 1,2 millones de solicitantes con expedientes activos.

El Uscis endureció las condiciones para acceder a la residencia permanente Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El DHS no fijó plazos para aclarar qué ocurre con los casos cuyo procesamiento consular en el país de origen está suspendido, ni estableció umbrales concretos para determinar quién cumple los requisitos de “beneficio económico” o “interés nacional”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.