Nueva ley en Florida sobre placas de vehículos: el insólito “error” policial por el que un hombre estuvo preso una noche

Un ciudadano de Florida se enfrentó a una insólita detención por una nueva ley estatal que se aplica desde el 1° de octubre de 2025. De acuerdo a lo que establece la norma firmada por el gobernador Ron DeSantis, los conductores no pueden circular con marcos o cubiertas que tapen información vital de la matrícula de un vehículo. Sin embargo, en este caso las autoridades policiales aceptaron que el arresto fue un error y pidieron disculpas.

La Policía detuvo a un conductor de Florida por tapar parcialmente una letra de su matrícula

El hecho ocurrió en la ciudad Davie, del condado de Broward, donde Demarquize Dawson fue arrestado por la Policía local tras una parada de tránsito. Según relató el hombre a NBC Miami, la detención se debió a que un marco que llevaba en la placa tapaba levemente la letra “S” de la leyenda “Sunshine State”, que exhiben las matrículas de Florida.

La supuesta infracción en la matrícula por la que detuvieron al conductor Demarquize Dawson en Florida Instagram @hollywood.jefe

El arresto corresponde a la aplicación de la ley HB 253, que tiene como objetivo que los conductores no puedan alterar ni ocultar información de su identificación vehicular. Sin embargo, desde que entró en vigor en octubre, las autoridades policiales de distintas jurisdicciones floridenses manifestaron algunas dudas sobre cuáles son sus límites.

En este caso, la matrícula de Dawson exhibía toda la información de manera clara, por lo que fue liberado tras pasar la noche tras las rejas. Molesto por la situación, el hombre compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde mostró el detalle de su matrícula.

La disculpa de la Policía de Davie por el arresto en Florida

Luego del hecho, la Policía de Davie ofreció sus disculpas a Dawson. En el comunicado, la fuerza de seguridad explicó que en la versión inicial de la ley, “la redacción era vaga, confusa y susceptible de malinterpretación”.

“Desde que se entregó a nuestro departamento un memorando aclaratorio de la Asociación de Jefes de Policía de Florida, nuestros oficiales están capacitados en la aplicación y el uso de esta ley. Lamentablemente, al parecer, este arresto no fue válido y extendemos nuestras disculpas al Sr. Dawson”, subrayó.

HB 253: la ley de Florida que prohíbe ocultar información en las matrículas de los vehículos

La norma entró en vigor en octubre y modifica los castigos para una regla que ya existía. Antes, el ocultamiento de información se consideraba como una falta de tránsito, mientras que la nueva legislación establece que es una infracción penal.

La ley que entró en vigor en octubre cambia las sanciones por ocultar información de la matrícula Archivo

De acuerdo con el texto de la norma de Florida, las siguientes acciones están prohibidas:

Modificar el color original de la matrícula.

Usar cubiertas transparentes o polarizadas.

Utilizar sprays, tintes, láminas reflectivas o coberturas oscuras.

Incorporar dispositivos que modifiquen la visibilidad del número.

Al tratarse de infracciones penales, los castigos incluyen tiempo en prisión y multas de hasta 1000 dólares.

En el caso de que cualquiera de estas acciones se lleve a cabo para cometer o facilitar un delito, las sanciones aumentan hasta cinco años de cárcel y pagos de US$5000.

La aclaración de Florida sobre la ley HB 253 que regula la visibilidad de las placas

A partir de que entró en vigor la norma y se produjeron casos de detenciones polémicas, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) lanzó un comunicado.

Florida aclaró cuáles son los datos clave que debe exhibir una matrícula para no caer en una infracción Freepik

Allí, aclaró los alcances de la norma y especificó cuándo se considera que un conductor está en falta por ocultar información de la matrícula.

La autoridad subrayó que es un delito cuando el marco o cubierta de la placa no deja ver de manera clara la siguiente información:

El identificador de placa alfanumérico.

La calcomanía que va en la esquina superior derecha.

Si eso está a la vista y se puede distinguir la información sin esfuerzo, el vehículo está en regla y el conductor no es susceptible a una detención.