La nueva ley de Florida que cambia las matrículas: lo que hay que saber para evitar multas de hasta US$5000
Las personas que tapen parte de las placas de los autos serán sancionadas con penas de cárcel y montos de dinero
4 minutos de lectura
A partir de octubre de 2025, entró en vigor una nueva ley en Florida que cambia definitivamente las sanciones para los conductores que alteran sus matrículas. La HB 253 establece que las personas que tapen parcialmente las patentes podrían recibir cargos por delito, en lugar de una contravención. La Patrulla de Carreteras estatal (FHP, por sus siglas en inglés) defiende la medida, mientras que varios ciudadanos se expresaron en contra.
La ley de Florida que impacta en los conductores: sanciones por ocultar matrículas
A principios de 2025, el gobernador Ron DeSantis firmó la HB 253, aprobada en la Legislatura estatal. El propósito de la normativa es mitigar una problemática en aumento: el uso de láminas, coberturas, mecanismos electrónicos o sustancias especiales para tapar información de las patentes.
En el texto de la ley, los autores señalan que la proliferación de dispositivos para alterar la visibilidad de una placa justificó sanciones más duras y categorizaciones más estrictas. De esta manera, medida incrementa los castigos a quienes usan estos elementos.
En específico, lo que antes se catalogaba como una falta de tránsito, ahora corresponde a una infracción penal que puede resultar en encarcelamiento.
El estatuto remarca que no se puede colocar “ninguna sustancia, recubrimiento, aparato luminoso o material, ya sea transparente, reflectivo o de otro tipo, que dificulte la visualización o la identificación de la información principal de la matrícula".
Estas son las acciones prohibidas:
- Cambiar el color original de la matrícula.
- Aplicar sprays, tintes, láminas reflectivas o coberturas oscuras.
- Utilizar cubiertas transparentes o polarizadas, aun cuando no parezcan alterar la placa a simple vista.
- Incorporar dispositivos iluminados que modifiquen la visibilidad del número.
- Instalar mecanismos que volteen la placa, la oculten o permitan alternar entre varias matrículas.
Las críticas de los residentes de Florida ante la nueva ley sobre matrículas
En una entrevista con NBC Miami, residentes locales expresaron su opinión sobre la nueva disposición legal que afecta a los conductores. “Es inútil”, comentó una persona, mientras que otra analizó: “Es solo decoración. En lugar de concentrarse en las placas, deberían centrarse en la violencia o la velocidad extrema”.
A su vez, empleados de un taller de reparación de vehículos reconocieron que varios clientes se presentaron en los últimos días para retirar dispositivos y alteraciones para ocultar las matrículas.
En diálogo con Fox News, el residente Jim Hardesty de Fort Myers opinó: “Que los policías estatales pierdan su tiempo mirando las cubiertas de las matrículas cuando hay tantas otras cosas sucediendo ahí afuera me parece un poco inútil“.
Por su parte, Kenn Watson, agente de la FHP, sostuvo que la medida es necesaria: “Si algo le sucediera, querría que pudiéramos identificarlo rápida y eficientemente, asegurándonos de que su contacto de emergencia sea correcto y de que toda la información que tenemos sea correcta. Y la única manera de hacerlo es asegurándonos de que la placa esté impecable”.
Las sanciones legales por cubrir las matrículas en Florida
Con la nueva legislación, las personas que coloquen cualquier elemento sobre las placas se enfrentan a las siguientes sanciones, según la gravedad de la acción:
- Alterar, cubrir o modificar la placa: delito menor de segundo grado, con pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta 500 dólares.
- Comprar o poseer un dispositivo para ocultar la placa: delito menor de segundo grado, con las mismas consecuencias penales.
- Fabricar, vender o distribuir estos dispositivos: delito menor de primer grado, con encarcelamiento de hasta un año y una multa máxima de US$1000.
- Usar un dispositivo para facilitar un delito o para evitar la detección: delito grave de tercer grado, con penas que pueden alcanzar cinco años de prisión y multas de hasta US$5000.
