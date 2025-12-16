HB 253: el consejo de la Policía de Florida que no deja dudas sobre cómo evitar multas por las placas de los autos

En octubre, el gobierno de Florida promulgó la legislación HB 253, que establece multas e incluso penas de prisión para las personas que cubren las placas de sus autos. Ante la confusión que generó la reglamentación en las últimas semanas, la Policía del Estado del Sol aclaró que los marcos aún están permitidos, siempre que no cubran identificadores clave. Para evitar problemas, un funcionario aconsejó simplemente quitarlos.

Cómo evitar multas por las placas de los autos, según la Policía de Florida

La ley, que entró en vigor en octubre, establece la ilegalidad del uso de marcos o cubiertas para placas que tapen cualquier parte de los números, la calcomanía o el nombre del estado. La normativa generó confusión entre los conductores de Florida, por lo que las autoridades se vieron obligadas a emitir una aclaración.

La ley de Florida considera ilegal el uso de marcos o cubiertas para placas que tapen cualquier parte de los números, la calcomanía o el nombre del estado Andrea Giardini / Unsplash - FLHSMV

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) compartió un comunicado en donde indicó que la acción se considera un delito cuando el conductor tapa alguno de los siguientes elementos:

El identificador de placa alfanumérico.

La calcomanía ubicada en la esquina superior derecha de la matrícula.

Para evitar sanciones o multas por la nueva legislación vigente, los residentes floridanos deben:

Mantener la patente limpia, visible y sin obstrucciones.

Revisar los marcos instalados por el concesionario; si cubren números o calcomanías, tienen que retirarlos.

Retirar cualquier accesorio estético o de posventa que altere la placa.

Asegurarse de que la luz funcione correctamente.

Citado por NBC Miami, el jefe de policía de Doral, Edwin López, recomendó que ante cualquier duda los conductores pueden simplemente quitar los accesorios.

“Francamente es así de simple. Es una recomendación que les di a mis padres. Mi padre tiene 83 años y todavía conduce el coche de mi madre, que tiene 80. Simplemente les dije que quitaran el marco de la matrícula del vehículo. Así es más sencillo“, explicó.

La Policía de Florida recomendó a los conductores mantener las placas de sus autos limpias, visibles y sin obstrucciones Facebook/Governor Ron DeSantis

Qué acciones son un delito bajo la nueva ley de placas en Florida

A partir de octubre, las siguientes acciones sobre las matrículas estatales se convirtieron en un delito:

Cambiar el color original .

. Aplicar sprays, tintes, láminas reflectantes o coberturas oscuras .

. Utilizar cubiertas transparentes o polarizadas , aun cuando no parezcan alterar la placa a simple vista.

, aun cuando no parezcan alterar la placa a simple vista. Incorporar dispositivos iluminados que modifiquen la visibilidad del número .

. Instalar mecanismos que volteen la patente, la oculten o permitan alternar entre distintas matrículas.

Las infracciones a la ley de las placas en Florida están sujetas a multas que van desde 500 dólares hasta US$5000 Freepik

En el texto de la HB 253, los autores señalan que la proliferación de dispositivos para alterar la visibilidad de una placa justificó sanciones más duras y categorizaciones más estrictas. De este modo, la medida incrementa los castigos a quienes usan estos elementos.

Las multas y penas por alterar las placas de los autos en Florida

Con la nueva legislación, las personas que coloquen cualquier elemento sobre las patentes se enfrentan a las siguientes sanciones, según la gravedad de la acción:

Alterar, cubrir o modificarla : delito menor de segundo grado, con pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta 500 dólares.

: delito menor de segundo grado, con pena potencial de hasta 60 días de cárcel y multa de hasta 500 dólares. Comprar o poseer un dispositivo para ocultarla : delito menor de segundo grado, con las mismas consecuencias penales.

: delito menor de segundo grado, con las mismas consecuencias penales. Fabricar, vender o distribuir estos dispositivos : delito menor de primer grado, con encarcelamiento de hasta un año y una multa máxima de US$1000.

: delito menor de primer grado, con encarcelamiento de hasta un año y una multa máxima de US$1000. Usar un dispositivo para facilitar un delito o para evitar la detección: delito grave de tercer grado, con penas que pueden alcanzar cinco años de prisión y multas de hasta US$5000.