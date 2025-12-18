Operación El Primo en Miami: qué se sabe sobre los arrestos que desarticularon a una peligrosa banda narco
Agentes del FBI y la policía local ejecutaron allanamientos simultáneos en el sur de Florida, logrando detener a 20 sospechosos y decomisar US$120.000
- 4 minutos de lectura'
Durante la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad de Miami llevaron a cabo una acción coordinada contra una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en distintos puntos del sur de Florida. Denominada como “Operación El Primo”, la estrategia concluyó con la detención de 20 personas y la desarticulación de una estructura criminal con presencia en varios barrios de la ciudad.
Masivo arresto en Miami tras la ejecución de un plan antidrogas
Según lo informado por las autoridades y retomado por Local 10, los arrestos se concretaron como parte de la segunda fase de una investigación iniciada en 2024.
La estrategia fue liderada por el Departamento de Policía de Miami (MPD, por sus siglas en inglés), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la colaboración de fiscales estatales y federales.
“La investigación conjunta a largo plazo desmanteló una sofisticada organización de tráfico de cocaína”, detalló la policía de Miami, según lo retomado por el medio estadounidense.
De acuerdo con los investigadores, algunos de los arrestados estarían además relacionados con un complot para cometer un homicidio por encargo, el cual fue detectado y neutralizado durante el desarrollo de la pesquisa. Los detenidos enfrentan cargos a nivel federal.
Cómo se desarrolló la Operación El Primo en Miami
La operación incluyó múltiples allanamientos ejecutados de manera simultánea en distintos sectores del área metropolitana de Miami. Entre las zonas intervenidas se encuentran Flagami, La Pequeña Habana y Coral Way, donde los agentes realizaron registros en viviendas y otros inmuebles vinculados a los sospechosos.
El despliegue contó con la participación de detectives de narcóticos que trabajaron de forma encubierta durante meses y recolectaron información sobre los movimientos, contactos y mecanismos de distribución utilizados por la organización.
Esta labor permitió identificar a los principales integrantes y establecer el momento adecuado para ejecutar los arrestos.
Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 48 libras (22 kilogramos) de cocaína, una suma superior a los US$120 mil en efectivo, además de armas de fuego y municiones.
La coordinación entre agencias fue clave para garantizar el desarrollo simultáneo de las redadas y evitar fugas o destrucción de evidencia. El FBI brindó apoyo operativo y de inteligencia, mientras que las fiscalías trabajaron en la preparación de los cargos judiciales.
“Este operativo envía un mensaje claro e inequívoco: el narcotráfico y la violencia que lo acompaña no serán tolerados en Miami”, declaró el jefe de policía Manuel A. Morales a Local 10.
“Estoy sumamente orgulloso de nuestros detectives de narcóticos. Juntos, desalentaremos organizaciones criminales, eliminaremos a delincuentes peligrosos de nuestras calles y protegeremos a la gente de la ciudad”, señaló.
Quiénes son los detenidos en Miami y qué cargos federales enfrentan
Las personas arrestadas fueron catalogadas por las autoridades como objetivos de alta prioridad. Todas enfrentan acusaciones federales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, y algunas de ellas podrían sumar cargos adicionales vinculados al uso de armas y a la planificación de hechos violentos.
De acuerdo con Miami Herald, entre las personas acusadas se encuentran:
- Bienvenido Leo Rodríguez
- Roberto Rodríguez
- Alberto Leandro Curiel
- Pedro González Álvarez
- Claudio Alberto Barrios
- Raimundo Antonio Roca-Naranjo
- Roberto Jiménez
- Luis Alejandro Salcedo Rey
- Rolando Rodríguez
- Diego Díaz De La Cruz
- Lucía Cuadrado
- Jorge Mahique Pareta
- Miguel Márquez Romero
- Heinrich Castillo Díaz
- José Arnaldo Bermúdez
- Paulo Sabón Montero
- Valerio Álvarez Abreu
- Santos Saavedra
- Eustaquio Luis Cardoso Véliz
- Glenis Pérez Martínez
La portavoz del MPD, Kiara Delva, indicó que los arrestos permitieron desactivar un plan de asesinato por encargo que había sido detectado en el marco de la investigación. Aunque no se difundieron detalles sobre los involucrados ni sobre la víctima potencial, se confirmó que una persona resultó protegida de manera directa gracias a la intervención policial.
La organización operaba de forma estructurada y con roles definidos, lo que facilitaba la distribución de cocaína en distintos puntos del sur de Florida. La investigación permitió reconstruir la cadena de suministro y los métodos utilizados para el traslado y la comercialización de la droga.
Las autoridades aclararon que el proceso judicial continúa y que no se descartan nuevas imputaciones a medida que se analice la evidencia recolectada durante los allanamientos y las detenciones.
“Las fuerzas policiales todavía están trabajando para arrestar a más personas en relación con este caso”, aseguró Delva en una entrevista con CBS News.
Otras noticias de Agenda EEUU
Está en los Samsung Galaxy, pero pocos lo saben. Cómo activar la cámara oculta que mejora la calidad de las fotos
¿Revés para Abbott en Texas? La Justicia podría bloquear la ley que tiene fecha de entrada en vigor para el 1° de enero
Aeropuerto de Chicago se convierte en ayudante de Santa Claus: aquí se pueden entregar las cartas de Navidad Las ubicaciones.
- 1
Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones y amenaza con ir a la Justicia
- 2
Los “minions” salvadores: una histórica empresa pública ahora gana plata por los robots
- 3
Tucumán-Lima: Latam cancelará una ruta que comenzó a operar hace dos días por la nueva tasa que cobra un aeropuerto
- 4
Tensión en el Caribe: Venezuela escolta a los petroleros con su Armada tras la contundente amenaza de bloqueo de Trump