Operación El Primo en Miami: qué se sabe sobre los arrestos que desarticularon a una peligrosa banda narco

Durante la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad de Miami llevaron a cabo una acción coordinada contra una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en distintos puntos del sur de Florida. Denominada como “Operación El Primo”, la estrategia concluyó con la detención de 20 personas y la desarticulación de una estructura criminal con presencia en varios barrios de la ciudad.

Masivo arresto en Miami tras la ejecución de un plan antidrogas

Según lo informado por las autoridades y retomado por Local 10, los arrestos se concretaron como parte de la segunda fase de una investigación iniciada en 2024.

La estrategia fue liderada por el Departamento de Policía de Miami (MPD, por sus siglas en inglés), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la colaboración de fiscales estatales y federales.

El operativo derivó en la detención de al menos 20 personas vinculadas a una red organizada de tráfico de cocaína, y las fuerzas policiales no descartan que haya más arrestos Captura de pantalla del Departamento de Policía de Miami

“La investigación conjunta a largo plazo desmanteló una sofisticada organización de tráfico de cocaína”, detalló la policía de Miami, según lo retomado por el medio estadounidense.

De acuerdo con los investigadores, algunos de los arrestados estarían además relacionados con un complot para cometer un homicidio por encargo, el cual fue detectado y neutralizado durante el desarrollo de la pesquisa. Los detenidos enfrentan cargos a nivel federal.

Cómo se desarrolló la Operación El Primo en Miami

La operación incluyó múltiples allanamientos ejecutados de manera simultánea en distintos sectores del área metropolitana de Miami. Entre las zonas intervenidas se encuentran Flagami, La Pequeña Habana y Coral Way, donde los agentes realizaron registros en viviendas y otros inmuebles vinculados a los sospechosos.

El despliegue contó con la participación de detectives de narcóticos que trabajaron de forma encubierta durante meses y recolectaron información sobre los movimientos, contactos y mecanismos de distribución utilizados por la organización.

Esta labor permitió identificar a los principales integrantes y establecer el momento adecuado para ejecutar los arrestos.

Autoridades locales y federales realizaron una serie de allanamientos simultáneos en Miami

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 48 libras (22 kilogramos) de cocaína, una suma superior a los US$120 mil en efectivo, además de armas de fuego y municiones.

La coordinación entre agencias fue clave para garantizar el desarrollo simultáneo de las redadas y evitar fugas o destrucción de evidencia. El FBI brindó apoyo operativo y de inteligencia, mientras que las fiscalías trabajaron en la preparación de los cargos judiciales.

“Este operativo envía un mensaje claro e inequívoco: el narcotráfico y la violencia que lo acompaña no serán tolerados en Miami”, declaró el jefe de policía Manuel A. Morales a Local 10.

“Estoy sumamente orgulloso de nuestros detectives de narcóticos. Juntos, desalentaremos organizaciones criminales, eliminaremos a delincuentes peligrosos de nuestras calles y protegeremos a la gente de la ciudad”, señaló.

Quiénes son los detenidos en Miami y qué cargos federales enfrentan

Las personas arrestadas fueron catalogadas por las autoridades como objetivos de alta prioridad. Todas enfrentan acusaciones federales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, y algunas de ellas podrían sumar cargos adicionales vinculados al uso de armas y a la planificación de hechos violentos.

De acuerdo con Miami Herald, entre las personas acusadas se encuentran:

Bienvenido Leo Rodríguez

Roberto Rodríguez

Alberto Leandro Curiel

Pedro González Álvarez

Claudio Alberto Barrios

Raimundo Antonio Roca-Naranjo

Roberto Jiménez

Luis Alejandro Salcedo Rey

Rolando Rodríguez

Diego Díaz De La Cruz

Lucía Cuadrado

Jorge Mahique Pareta

Miguel Márquez Romero

Heinrich Castillo Díaz

José Arnaldo Bermúdez

Paulo Sabón Montero

Valerio Álvarez Abreu

Santos Saavedra

Eustaquio Luis Cardoso Véliz

Glenis Pérez Martínez

La investigación, conocida como “Operación El Primo”, permitió incautaciones de droga, dinero en efectivo y armas, además de frustrar un presunto plan de asesinato por encargo Miami-Dade Police Department / Facebook

La portavoz del MPD, Kiara Delva, indicó que los arrestos permitieron desactivar un plan de asesinato por encargo que había sido detectado en el marco de la investigación. Aunque no se difundieron detalles sobre los involucrados ni sobre la víctima potencial, se confirmó que una persona resultó protegida de manera directa gracias a la intervención policial.

La organización operaba de forma estructurada y con roles definidos, lo que facilitaba la distribución de cocaína en distintos puntos del sur de Florida. La investigación permitió reconstruir la cadena de suministro y los métodos utilizados para el traslado y la comercialización de la droga.

Las autoridades aclararon que el proceso judicial continúa y que no se descartan nuevas imputaciones a medida que se analice la evidencia recolectada durante los allanamientos y las detenciones.

“Las fuerzas policiales todavía están trabajando para arrestar a más personas en relación con este caso”, aseguró Delva en una entrevista con CBS News.