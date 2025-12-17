Noticias de Florida hoy, en vivo: detienen a un hombre que se atrincheró en un hotel y otros sucesos de este miércoles 17 de diciembre

Las autoridades de Florida acudieron este martes por la noche al Holiday Inn Express & Suites de Plantation tras recibir una llamada de alerta respecto de la presencia de Raul Decasannova, de 47 años y con varias órdenes de arresto por delitos graves. Los agentes, acompañados de oficiales del SWAT y el Equipo de Respuesta a Crisis, llegaron al 1700 de N. University Drive con más de 20 vehículos.

Una vez allí, el sospechoso se atrincheró en su habitación y se negó a salir. En una publicación de X, la Policía de Plantation informó que el individuo finalmente fue detenido sin incidentes. Según Local 10, fue acusado de resistencia a un oficial sin violencia, robo de una vivienda ocupada, daños criminales y disparar un misil a una propiedad.