Noticias de Florida hoy, en vivo: detienen a un hombre que se atrincheró en un hotel y otros sucesos de este miércoles 17 de diciembre
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
La policía de Florida detiene a un hombre buscado que se atrincheró en un hotel
Las autoridades de Florida acudieron este martes por la noche al Holiday Inn Express & Suites de Plantation tras recibir una llamada de alerta respecto de la presencia de Raul Decasannova, de 47 años y con varias órdenes de arresto por delitos graves. Los agentes, acompañados de oficiales del SWAT y el Equipo de Respuesta a Crisis, llegaron al 1700 de N. University Drive con más de 20 vehículos.
Una vez allí, el sospechoso se atrincheró en su habitación y se negó a salir. En una publicación de X, la Policía de Plantation informó que el individuo finalmente fue detenido sin incidentes. Según Local 10, fue acusado de resistencia a un oficial sin violencia, robo de una vivienda ocupada, daños criminales y disparar un misil a una propiedad.
Es latino, tiene 85 años y se graduó en la universidad de Florida
Roberto Fernández protagonizó un emotivo momento al terminar su carrera en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), más de 50 años después de haberla comenzado.
El hombre se inscribió en 1972, cuando se inauguró la institución, pero la abandonó cuando solo le faltaba un crédito, dado que optó por centrarse en su negocio de contabilidad. Retomó los estudios por el ímpetu de su hijo, quien se desempeña como maestro en ese establecimiento educativo, según Telemundo. Finalmente, se graduó a los 85 años.
Clima general en Florida: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre
Este miércoles 17 de diciembre, el clima de Florida muestra diferencias importantes. En el norte, regresará la lluvia a partir de la noche del miércoles, con probabilidades del 30% al 80% y la posibilidad de tormentas aisladas, incluso fuertes, en las comunidades costeras. Además, según el pronóstico para Tallahassee, se espera un frente frío que, tras su paso, dejará un aire más fresco y seco que se sentirá recién el viernes, con máximas en los 50 y 60°F (10 a 20°C).
En el sur de Florida, el pronóstico para Miami indica que las condiciones se mantienen notablemente más secas y cálidas en el corto plazo. Este miércoles hay posibilidad de lluvias aisladas en la costa este y temperaturas máximas cálidas, que alcanzarán los 79°F y 86°F (26°C a 30°C).
