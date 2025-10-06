Operación Green Light en Miami: fechas para restablecer una licencia de conducir que fue suspendida

La Operación Green Light (luz verde) llega a Miami con el objetivo de ayudar a los conductores a recuperar su licencia de conducir suspendida debido a la falta de pago de multas de tránsito o sanciones, o por obligaciones judiciales pendientes.

Cómo funciona la operación Green Light en Miami

La iniciativa fue impulsada por el Secretario de la Corte y Contralor del Condado de Miami-Dade, Juan Fernandez-Barquin. Además, estará vigente desde este lunes 6 hasta el domingo 19 de octubre.

Durante estas fechas, los residentes podrán recibir asistencia para restablecer su carnet de conducir y saldar sus deudas pendientes.

Miami busca beneficiar a sus residentes con este operativo durante octubre

Para acceder al programa, los conductores no deben tener otras violaciones abiertas en distintos condados ni suspensiones que no estén relacionadas con el impago de multas dentro del Estado de Florida.

Formas de pago habilitadas

Durante los días del operativo, los pagos podrán realizarse de cuatro formas distintas:

En persona: en cualquiera de las sedes de la Oficina del Secretario de la Corte y Contralor de Miami-Dade, de lunes a viernes entre las 8 y 16 horas.

en cualquiera de las sedes de la Oficina del Secretario de la Corte y Contralor de Miami-Dade, de lunes a viernes entre las En línea: en el sitio web oficial, disponible las 24 horas del día .

en el sitio web oficial, disponible las . Por teléfono: para multas de tráfico al 305-275-1111 , por estacionamiento al 305-275-1133 , y para casos criminales al 786-971-2746 . Los operadores atienden de lunes a viernes entre las 9 y 16 hs.

para multas de tráfico al , por estacionamiento al , y para casos criminales al . Los operadores atienden de lunes a viernes entre las 9 y 16 hs. Por correo: los pagos deben enviarse con matasellos entre el 6 y el 18 de octubre.

Uno de los principales beneficios de esta edición consiste en la eliminación de los cargos extra por pagos en línea. Anteriormente, los conductores debían acudir personalmente a las oficinas para evitar ese recargo. Sin embargo, las tarifas por demora continúan aplicándose.

¿Cómo saber si mi licencia de conducir fue suspendida en Miami?

El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) ofrece una herramienta gratuita en su sitio web para consultar el estado del documento.

Los ciudadanos de Miami podrán pagar sus multas de manera presencial y recuperar su licencia

Solo se debe ingresar el número de licencia o de Seguro Social para verificar si figura como “válida” o “inválida”. Las autoridades advirtieron que los pagos pueden tardar algunos días en reflejarse en el sistema, por lo que recomiendan realizar la verificación con antelación.

Razones más comunes por las que se revoca la licencia de conducir en Miami

La importancia de esta iniciativa es que una de las principales razones para la suspensión o revocación de la licencia de conducir es el impago de multas de tránsito. Si bien existen otros motivos, este es el más habitual.

Tener multas impagas es el principal motivo de suspensión de un cárnet de conducir en Miami

En Miami, si un automovilista no paga las multas de tránsito dentro del plazo establecido, puede enfrentar la pérdida temporal de su carnet.

Si bien el Flhsmv suele notificar a los conductores sobre el estatus de sus infracciones, es importante consultarlas para evitar inconvenientes inesperados.

Hay otros factores que también influyen, como el incumplimiento de citaciones o la falta de seguro de auto. En Florida es obligatorio mantener cobertura activa. Si se vence o cancela la póliza y no se reemplaza de inmediato, el conductor queda inhabilitado hasta regularizar la situación.