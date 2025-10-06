Operación Green Light en Miami: fechas para restablecer una licencia de conducir que fue suspendida
La iniciativa brinda asistencia a los conductores que posean multas impagas para regularizar la situación y recuperar su documento
- 3 minutos de lectura'
La Operación Green Light (luz verde) llega a Miami con el objetivo de ayudar a los conductores a recuperar su licencia de conducir suspendida debido a la falta de pago de multas de tránsito o sanciones, o por obligaciones judiciales pendientes.
Cómo funciona la operación Green Light en Miami
La iniciativa fue impulsada por el Secretario de la Corte y Contralor del Condado de Miami-Dade, Juan Fernandez-Barquin. Además, estará vigente desde este lunes 6 hasta el domingo 19 de octubre.
Durante estas fechas, los residentes podrán recibir asistencia para restablecer su carnet de conducir y saldar sus deudas pendientes.
Para acceder al programa, los conductores no deben tener otras violaciones abiertas en distintos condados ni suspensiones que no estén relacionadas con el impago de multas dentro del Estado de Florida.
Formas de pago habilitadas
Durante los días del operativo, los pagos podrán realizarse de cuatro formas distintas:
- En persona: en cualquiera de las sedes de la Oficina del Secretario de la Corte y Contralor de Miami-Dade, de lunes a viernes entre las 8 y 16 horas.
- En línea: en el sitio web oficial, disponible las 24 horas del día.
- Por teléfono: para multas de tráfico al 305-275-1111, por estacionamiento al 305-275-1133, y para casos criminales al 786-971-2746. Los operadores atienden de lunes a viernes entre las 9 y 16 hs.
- Por correo: los pagos deben enviarse con matasellos entre el 6 y el 18 de octubre.
Uno de los principales beneficios de esta edición consiste en la eliminación de los cargos extra por pagos en línea. Anteriormente, los conductores debían acudir personalmente a las oficinas para evitar ese recargo. Sin embargo, las tarifas por demora continúan aplicándose.
¿Cómo saber si mi licencia de conducir fue suspendida en Miami?
El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) ofrece una herramienta gratuita en su sitio web para consultar el estado del documento.
Solo se debe ingresar el número de licencia o de Seguro Social para verificar si figura como “válida” o “inválida”. Las autoridades advirtieron que los pagos pueden tardar algunos días en reflejarse en el sistema, por lo que recomiendan realizar la verificación con antelación.
Razones más comunes por las que se revoca la licencia de conducir en Miami
La importancia de esta iniciativa es que una de las principales razones para la suspensión o revocación de la licencia de conducir es el impago de multas de tránsito. Si bien existen otros motivos, este es el más habitual.
En Miami, si un automovilista no paga las multas de tránsito dentro del plazo establecido, puede enfrentar la pérdida temporal de su carnet.
Si bien el Flhsmv suele notificar a los conductores sobre el estatus de sus infracciones, es importante consultarlas para evitar inconvenientes inesperados.
Hay otros factores que también influyen, como el incumplimiento de citaciones o la falta de seguro de auto. En Florida es obligatorio mantener cobertura activa. Si se vence o cancela la póliza y no se reemplaza de inmediato, el conductor queda inhabilitado hasta regularizar la situación.
Otras noticias de Agenda EEUU
Gastronomía. La fórmula infalible para saber cuánto tiempo deben cocinarse los tamales mexicanos
En persona u online. Elecciones en Nueva York 2025: en qué casos debo actualizar mi información en el registro para poder votar
Tiempo de claridad. Horóscopos de la semana de Niño Prodigio: qué les depara del 6 al 12 de octubre a los signos del zodíaco
- 1
Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
- 2
YPF da un nuevo paso importante para el desarrollo del GNL argentino
- 3
En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones
- 4
Qué es el “bullying encubierto”, una tendencia que crece de la mano de WhatsApp: “La sacaron del grupo de Las reinas y quedó afuera de todo”