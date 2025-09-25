Licencia de conducir en Miami: los conductores a que podrían perderla en 2025

Perder la licencia de conducir en Miami puede suponer un inconveniente significativo para cualquier residente. El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) es el encargado de supervisar y aplicar las leyes que inhabilitan los carnets de conducir.

Razones más comunes por las que se revoca la licencia de conducir en Florida

Una de las principales razones para su suspensión o revocación es el impago de multas de tránsito, aunque existen otros factores que también influyen como el incumplimiento de citaciones o la falta de seguro de auto.

La revocación o suspensión de una licencia de conducir puede deberse a diferentes causas, pero siempre representa un problema grave para el conductor Freepik

De acuerdo al Flhsmv, la inhabilitación de la licencia de conducir en Miami puede ocurrir por diversas razones:

Multas de tránsito impagas.

No presentarse a citaciones.

Suspensión de responsabilidad financiera.

Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés).

Incumplimiento de los estándares médicos o de visión.

En Miami, si un automovilista no paga las multas de tránsito dentro del plazo establecido, puede enfrentar la pérdida temporal de su carnet. Si bien el Flhsmv suele notificar a los conductores sobre el estado de sus infracciones, es importante consultar por sus propios medios para evitar inconvenientes inesperados.

También se puede suspender por falta de seguro de auto vigente, ya que en Florida es obligatorio mantener cobertura activa. Si se vence o cancela la póliza y no se reemplaza de inmediato, el conductor queda inhabilitado hasta regularizar la situación.

El sistema de puntos en Miami por el que se puede perder la licencia por un año

Además de las faltas graves nombradas anteriormente, en Miami y todo el Estado del Sol se utiliza un sistema de puntos que le asigna valores a las infracciones cometidas por los automovilistas. Estas son las infracciones más graves, según Flhsmv:

Conducción temeraria (cuatro puntos)

No detenerse en luz roja fija y girar a la izquierda en una calle de sentido único (cuatro puntos)

Pasar ilegalmente cuando el autobús escolar está detenido (tres puntos)

Exceso de velocidad general (tres puntos)

El estado de Florida aplica las mismas leyes para todas las ciudades Unsplash/Andras Vas - Unsplash/Andras Vas

Los puntos permanecen en el historial de manejo durante al menos cinco años. Si se acumulan demasiados, la suspensión se aplica de la siguiente manera:

Con 12 puntos dentro de 12 meses, tendrá una inhabilitación de 30 días.

Con 18 puntos en 18 meses, será de tres meses.

Con 24 puntos en 36 meses, la sanción será de un año.

Cómo saber cuántos puntos tiene mi licencia y cuál es la peor infracción

Entre las faltas más graves se encuentra la negativa a realizar una prueba de alcoholemia. Según el Flhsmv, esta acción equivale a 24 puntos directos y provoca la suspensión automática de la licencia por un año. Lo mismo ocurre si se confirma que el conductor manejó bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés).

Florida implementa un sistema de puntos para todos los residentes Flhsmv - Flhsmv

Las personas que tengan sanciones por alguna infracción pueden revisar su historial de manejo en la página oficial de Flhsmv. Una vez cumplido el tiempo de inhabilitación, el automovilista puede solicitar la restitución de la licencia. Para ello debe pagar las tarifas pendientes, presentar prueba de seguro vigente y, en algunos casos, completar programas educativos de tránsito o cursos de DUI.