¿Puede nevar en Orlando?: el antecedente reciente en Florida y lo que dicen los expertos

Florida se enfrenta a un frente de frío ártico desde el 10 de noviembre, con temperaturas que han alcanzado niveles de congelación en los condados de Marion (Ocala) y el norte de Sumter (The Villages). Otro de los distritos afectados es Orlando, donde se registraron descensos de hasta 30° F, lo que ha generado dudas sobre si es posible una nevada en la zona.

¿Puede nevar en Orlando en noviembre?

Por el momento, se descarta una nevada en Orlando tras el frente de frío. De acuerdo con el último informe climatológico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), no se pronostica nieve en el distrito, dado que el promedio diario de temperatura varió por solo dos grados de diferencia. “No se observaron condiciones meteorológicas específicas”, resaltó el escrito del organismo.

En el último informe del NWS, había 0% probabilidades de nevadas en Orlando Luis Santana - Tampa Bay Times

Accuweather, por su parte, detalló que no había alerta de nevadas en la zona, pese a que Orlando tuvo la mañana más fría el 11 de noviembre en la ciudad desde 1981.

Antecedentes de nevadas en Florida

Florida se ha enfrentado a nevadas inusuales durante los últimos frentes fríos. A finales de enero de este año, una tormenta invernal dejó al norte de Florida cubierto de nieve, con acumulaciones que superaron los 15 centímetros en algunas áreas.

En ese entonces, Orlando registró temperaturas por debajo de lo habitual. Según consignó el NWS, la ciudad tuvo mínimas de 3,3°C (37°F) y máximas que oscilaron los 10°C y los 13°C (50°F-55°F). En el caso de Miami, las temperaturas mínimas rondarán los 8,3°C.

El norte de Florida se mantuvo con acumulaciones de nieve superaron los 15 centímetros en algunas áreas MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras este panorama, Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró estado de emergencia y le pidió a los residentes estar precavidos con las condiciones de hielo y las carreteras, sobre todo en el norte del estado.

“Esta semana se están registrando temperaturas peligrosamente frías en el norte de Florida, con posibilidad de nieve y hielo negro. Tenemos preparadas quitanieves y demás maquinaria para garantizar la seguridad en carreteras y puentes. Por favor, manténgase atento a las condiciones meteorológicas y a las alertas de seguridad de las autoridades locales y estatales. Asimismo, extreme las precauciones en condiciones de hielo, especialmente en las carreteras”, informó DeSantis en su cuenta de X.

Hasta cuándo se mantiene la nueva ola de frío en Florida

La ola de frío disminuirá durante el resto de la semana en el Estado del Sol. El miércoles 12 de noviembre, el clima se mantuvo fresco con 30 y 40°F (-1 y 4°C).

No obstante, el último informe del NWS detalla que el frente frío se desplazará hacia California con la presencia de fuertes vientos y que algunas ráfagas de nieve se mantengan en la región de los Grandes Lagos inferiores