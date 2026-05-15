Senadores de EE.UU. votan a favor de dejar de cobrar su salario si ocurre un nuevo cierre del gobierno

El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución que retendrá temporalmente el salario de sus integrantes durante futuros cierres del gobierno federal. La propuesta surgió tras meses de tensiones presupuestarias en Washington. Además, busca responder a las críticas por los pagos continuos a legisladores mientras cientos de miles de empleados federales enfrentan retrasos salariales.

Por qué los senadores de EE.UU. retendrán su sueldo durante cierres del gobierno

La resolución, impulsada por el senador republicano John Kennedy de Louisiana, ordena al secretario del Senado a retener el salario de los legisladores cuando un cierre afecte a una o más agencias federales. El dinero permanecerá congelado hasta que el Congreso apruebe nuevamente el financiamiento federal. La Cámara Alta aprobó el cambio sin votos en contra.

Los senadores aprobaron por unanimidad la medida (AP Foto/Mike Stewart) Mike Stewart - AP

Kennedy afirmó durante la discusión legislativa que los senadores deben enfrentar consecuencias económicas similares a las de trabajadores federales afectados por los cierres. El republicano sostuvo que el Congreso necesita presión adicional para evitar bloqueos presupuestarios prolongados, informó AP.

La medida tendrá vigencia para miembros del Senado y no afectará a la Cámara de Representantes. Debido a que se trata de una regla interna de la cámara alta, no requiere aprobación presidencial ni votación en la Cámara baja.

Qué establece la nueva regla sobre salarios en Washington

La resolución no elimina permanentemente el salario de los senadores. La Enmienda 27 de la Constitución de EE.UU. impide cambios inmediatos en la compensación de integrantes del Congreso durante el período para el que fueron electos. Por esa razón, la nueva disposición entrará en vigor el día después de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

El sueldo de los senadores se irá acumulando

El debate tomó fuerza después de una serie de cierres federales registrados durante el último año, según ABC News. Legisladores de ambos partidos enfrentaron críticas públicas porque sus pagos no tuvieron interrupciones mientras empleados federales trabajaban sin salario inmediato o quedaron suspendidos temporalmente.

La medida también especifica que su aplicación recae en el Secretario del Senado, que será responsable de ejecutar el mecanismo de retención cada vez que ocurra una interrupción en la asignación de fondos. Luego, los pagos acumulados se liberarán.

Por qué sucede un cierre de gobierno en EE.UU.

Los cierres del gobierno federal en EE.UU. ocurren cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de financiamiento anual. Esto obliga a suspender operaciones consideradas no esenciales en distintas agencias federales hasta que se restablece el presupuesto.

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, el republicano John Thune, habla con reporteros acerca del cierre del gobierno, en el Capitolio, en Washington, el 7 de noviembre de 2025 J. Scott Applewhite - AP

Durante estos períodos, empleados de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y otras oficinas federales pueden ser enviados a suspensión temporal o trabajar sin recibir pago inmediato. Estos bloqueos pueden generar demoras en servicios administrativos y programas federales, según el alcance de cada cierre.