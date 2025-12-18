Quién es Eileen Higgins: la alcaldesa de Miami que busca revertir las decisiones de Ron DeSantis contra los inmigrantes

El 18 de diciembre a las 14.30 hs (hora local), Eileen Higgins hará historia al convertirse oficialmente como la primera alcaldesa en dirigir la ciudad de Miami. Entre sus propuestas, la demócrata promete restaurar la confianza en el Ayuntamiento, y en enfrentar las medidas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el distrito.

Quién es Eileen Higgins, la nueva alcaldesa de Miami

Higgins nació en Daytona, Ohio, y creció en Albuquerque, Nuevo México. Obtuvo la licenciatura de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nuevo México y un Máster en Administración de Negocios en la Universidad de Cornell.

Higgins trabajó como funcionario del servicio exterior del Departamento de Estado de EE. UU. durante la administración Obama Instagram/@eileenhigginsmiami

Desde 2009 hasta 2012, fue funcionaria del Departamento de Estado durante la administración Obama. En ese período, fue parte del equipo de apoyo de la Embajada en México, y después fue oficial de Economía y Energía para Sudáfrica y Namibia.

En 2018, trabajó como comisionada del condado de Miami-Dade, un cargo para el que fue electa por el Distrito 5. Durante su gestión, impulsó la transformación de terrenos subutilizados y la expedición de permisos para la construcción de vivienda asequible. Permaneció en el cargo hasta noviembre de este año.

La postura de Higgins sobre las medidas migratorias

Durante su campaña para la segunda vuelta, Higgins criticó las medidas migratorias impulsadas por la administración Trump. Entre ellas, apuntó contra la decisión de la ciudad de firmar un acuerdo con el ICE conocido como el 287(g), que permite a las fuerzas del orden local colaborar con las autoridades federales migratorias.

“No hay ninguna razón para que en la ciudad nuestro departamento de policía deba realizar el trabajo de aplicación de la ley federal de inmigración”, dijo en una entrevista con Telemundo.

En diálogo con El País, la exconcejala cuestionó la política del presidente Trump y adelantó que intentará poner fin al acuerdo 287(g).

“Tener a nuestros policías involucrados en actividades antiinmigrantes es perjudicial para la ciudad. Necesitamos una fuerza policial que, al estar en los barrios de todos, haga que la gente se sienta segura”, subrayó.

Las propuestas de Higgins como nueva alcaldesa

La base de campaña de Higgins fue el “restaurar la confianza”en el Gobierno de la ciudad. En ese sentido, busca combatir la corrupción y dar resultarlos en materia de vivienda y transporte.

Sus objetivos se clasifican en cinco áreas de trabajo, según consignó su sitio web oficial:

Restaurar la confianza en el ayuntamiento : se prevé arreglar el proceso de permisos para que el gobierno funcione para las pequeñas empresas y los propietarios de viviendas. Asimismo, buscará los fondos públicos, construir vecindarios más seguros y un futuro más asequible.

: se prevé arreglar el proceso de permisos para que Asimismo, buscará los fondos públicos, construir vecindarios más seguros y un futuro más asequible. Construir un futuro asequible y próspero: la demócrata planea invertir en pequeñas empresas y crear viviendas asequibles para “generar un futuro próspero”.

la demócrata planea invertir en pequeñas empresas y crear viviendas asequibles para “generar un futuro próspero”. Calles seguras: Higgins planea invertir en la policía y los socorristas de la ciudad para mantener seguros a los residentes.

Higgins planea invertir en la policía y los socorristas de la ciudad para mantener seguros a los residentes. Mejorar la experiencia de transporte: prevé destinar fondos en mejoras para que los residentes puedan disfrutar más del sistema de trolleys y tengan mejores experiencias como usuarios.

prevé destinar fondos en mejoras para que los residentes puedan disfrutar más del sistema de trolleys y tengan mejores experiencias como usuarios. Crear un futuro resiliente: Higgins planea destinar recursos para actualizar las medidas contra inundaciones.

Cuándo asume Eileen Higgins como alcaldesa

De acuerdo con CBS News, la ceremonia comenzará este 18 de diciembre a las 14.30 hs (hora local) en el Auditorio del Campus Wolfson del Miami Dade College.