Quién gana en Texas 2026: las últimas encuestas revelan que Paxton supera a Cornyn

A pocas semanas de la segunda vuelta republicana del 26 de mayo, la carrera por el escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos presenta un escenario de empate técnico con una leve ventaja para el actual fiscal general. Según el último informe de la Escuela de Asuntos Públicos Hobby de la Universidad de Houston, Ken Paxton lidera la intención de voto con un 48%, frente al 45% del senador titular John Cornyn.

Encuesta en Texas: cómo Paxton logró superar a Cornyn

Este resultado marca un cambio respecto a las primarias del pasado 3 de marzo, cuando Cornyn terminó en primer lugar con el 42% de los sufragios, seguido por Paxton con el 40,6%, lo que forzó una segunda vuelta.

El informe de la Escuela de Asuntos Públicos Hobby de la Universidad de Houston remarca que Ken Paxton lidera la intención de voto con un 48%, frente al 45% del senador titular John Cornyn Universidad de Houston

De acuerdo con los datos de la Universidad de Houston, la clave del ascenso de Paxton reside en su capacidad para consolidar apoyos de otros sectores:

Retención de votos : Paxton conserva el 95% de sus simpatizantes originales de marzo, mientras que Cornyn retiene el 91% .

: conserva el de sus simpatizantes originales de marzo, mientras que retiene el . Votos de Wesley Hunt : el 54% de quienes apoyaron al congresista Hunt en la primera vuelta ahora se inclinan por Paxton , en comparación con solo un 35% que opta por Cornyn .

: el de quienes apoyaron al congresista Hunt en la primera vuelta ahora se inclinan por , en comparación con solo un que opta por . Brecha educativa: Cornyn mantiene una ventaja de 10 puntos entre votantes con título universitario, pero Paxton lo supera por 17 puntos entre los electores sin educación de cuatro años.

La vacante en la Fiscalía General y otras contiendas

El salto de Paxton hacia la carrera senatorial dejó abierta la competencia por la Fiscalía General de Texas. La encuesta de la Universidad de Houston muestra a Mayes Middleton con una ventaja de 48% sobre Chip Roy, quien alcanza el 39%.

Por otro lado, para el cargo de Comisionado de Ferrocarriles, el titular Jim Wright lidera con un 35% ante el 28% de Bo French, aunque en esta categoría existe un alto porcentaje de indecisos que llega al 37%.

Cómo llegan Paxton y Cornyn frente a los demócratas en Texas

Ambos candidatos republicanos buscaron el respaldo de Donald Trump. Según reportó The Hill, aunque el mandatario insinuó que intervendría para pedir la retirada de uno de los aspirantes, la fecha límite para realizar cambios en la boleta venció en marzo sin que se concretara un apoyo formal.

KHOU destaca que las principales preocupaciones que mueven al electorado tejano son la inmigración, la seguridad fronteriza y la inflación. Sin embargo, el ganador de esta interna enfrentará un desafío mayor.

Encuestas de Texas Public Opinion Research sugieren que el candidato demócrata, James Talarico, aventaja tanto a Cornyn (44% a 41%) como a Paxton (46% a 41%) en hipotéticos enfrentamientos directos.

Otra encuesta reveló que el candidato demócrata, James Talarico, aventaja tanto a Cornyn (44% a 41%) como a Paxton (46% a 41%) Texas Public Opinion Research

La encuesta de la Universidad de Houston, realizada entre el 28 de abril y el 1° de mayo con un margen de error del 2,83%, confirma que el electorado republicano está dividido y un 7% permanece indeciso.

Aunque la segunda vuelta del 26 de mayo definirá al representante republicano, la batalla final por el escaño tendrá lugar en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. Esos comicios definirán si los republicanos conservan el escaño o si los demócratas logran avanzar en un estado históricamente conservador.