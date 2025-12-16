Qué puede cambiar para los migrantes en Miami con la asunción de Eileen Higgins como alcaldesa: ¿adiós acuerdo 287(g)?

Este 18 de diciembre, Eileen Higgins asumirá como la alcaldesa de Miami, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo. Sus políticas se centran en restaurar la confianza en el Ayuntamiento y en enfrentar las medidas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el distrito.

La protección que busca otorgar Higgins a los migrantes

Durante su campaña para la segunda vuelta, Higgins criticó las medidas migratorias impulsadas por la administración Trump. Entre ellas, aludió a la decisión de la ciudad de firmar un acuerdo con el ICE conocido como el 287(g), que permite a las fuerzas del orden local colaborar con las autoridades federales de inmigración.

La demócrata asegura que Miami debió oponerse al programa y seguir el ejemplo de South Miami, que demandó al estado por el mandato.

“No hay ninguna razón para que en la ciudad nuestro departamento de policía deba realizar el trabajo de aplicación de la ley federal de inmigración”, dijo en una entrevista con Telemundo.

Manny Morales, jefe de policía de la ciudad de Miami, aseguró en CBS News Miami que Higgins tendrá influencia en la vigilancia y enfatizó que la ciudad entró al acuerdo 287(g) porque fue visto como una obligación legal del estado, no como una directiva para realizar redadas de inmigración.

“Creo firmemente que el alcalde tiene un papel muy importante que desempeñar en la forma en que vigilamos nuestra ciudad”, dijo Morales.

En diálogo con El País, la exconcejala pidió respeto para los residentes de esta ciudad con una fuerte población inmigrante y cuestionó lo que calificó como una política “cruel” del presidente Trump. En ese marco, adelantó que intentará poner fin al acuerdo 287(g).

Higgins se mostró en contra del acuerdo 287 (g) firmado por la ciudad y adelantó que trataría de ponerle fin Lynne Sladky� - AP�

“Tener a nuestros policías involucrados en actividades antiinmigrantes es perjudicial para la ciudad. Necesitamos una fuerza policial que, al estar en los barrios de todos, haga que la gente se sienta segura”, subrayó.

En esa misma línea, añadió: “No podemos ser percibidos como un brazo del gobierno federal que anda buscando a nuestros residentes”.

Otras medidas de Higgins a favor de los migrantes

Higgins también delineó un plan que apunta a reducir el impacto de los operativos federales y a brindar asistencia a la población extranjera, que representa el 57% de la ciudad.

En ese sentido, la idea de la alcaldesa electa es emplear todas las herramientas municipales disponibles para contener el avance de las prácticas de detención, reforzar la seguridad jurídica de los residentes y crear un entorno donde las familias no vivan bajo la amenaza permanente de un arresto imprevisto.

Quién es Eileen Higgins, la alcaldesa electa de Miami

Higgins nació en Ohio y estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nuevo México y un Máster en Administración de Negocios en la Universidad de Cornell.

Desde 2009 hasta 2012, se desempeñó como funcionaria del Departamento de Estado durante la administración Obama Lynne Sladky� - AP�

Desde 2009 hasta 2012, se desempeñó como funcionaria del Departamento de Estado durante la administración Obama.

En 2018 comenzó a trabajar como comisionada del condado de Miami-Dade, cargo para el que fue electa por el Distrito 5. Permaneció en el rol hasta noviembre de este año.