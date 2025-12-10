Quién ganó las elecciones en Miami: Eileen Higgins, la demócrata que rompió 30 años de liderazgo hispano y hace historia

Los residentes de Miami regresaron a las urnas en la segunda vuelta por la alcaldía. Poco después del cierre de la votación, se confirmó que la demócrata Eileen Higgins derrotó a Emilio González y de esa manera se convertirá en la nueva alcaldesa.

Quién es Eileen Higgins, la nueva alcaldesa de Miami que hace historia

Desde los años noventa, la alcaldía de Miami había estado exclusivamente en manos de líderes hispanos. Con su victoria, Higgins (que nació en Dayton, Ohio, y creció en Albuquerque, Nuevo México) se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo y en la primera persona no latina en hacerlo en más de 30 años. Además, rompió el dominio republicano de las últimas décadas.

Higgins tiene 61 años, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nuevo México y un Máster en Administración de Negocios en la Universidad de Cornell. Entre 2009 y 2012 fue funcionaria del Departamento de Estado durante la administración Obama.

En 2018 fue electa como comisionada del condado de Miami-Dade, un cargo para el que fue electa por el Distrito 5.

Higgins prevé la creación de nuevas viviendas asequibles y atacar la corrupción en la ciudad X/@CommishEileen

Durante su gestión, impulsó la transformación de terrenos subutilizados y la expedición de permisos para la construcción de vivienda asequible. Permaneció en el cargo hasta noviembre de este año.

Las propuestas de Eileen Higgins y su postura sobre la comunidad migrante en Florida

La premisa de Higgins a lo largo de su campaña fue “restaurar la confianza” en el Gobierno de la ciudad. Para ello, busca combatir la corrupción y “dar resultados” en materias de vivienda, tránsito y medio ambiente.

Entre sus objetivos principales como alcaldesa se encuentra proteger los fondos públicos, construir vecindarios más seguros, invertir en pequeñas empresas y crear viviendas asequibles.

“Juntos estamos construyendo un Miami inclusivo, asequible y que beneficie a todos”, sostuvo la nueva alcaldesa en sus redes sociales.

Con relación a la comunidad migrante, Eileen Higgins habló sobre la adhesión de Miami a un programa federal que delega la autoridad migratoria a la policía local. Asimismo, buscará reconstruir la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden.

“Esa es la fortaleza de esta comunidad: que somos un lugar basado en los inmigrantes. Eso es lo que nos hace especiales”, dijo la ganadora Freepik

Higgins también reforzó su distanciamiento poco después que Trump respaldara a González. En una entrevista con El País, apuntó contra las políticas migratorias de la administración.

“Trump y yo tenemos puntos de vista muy diferentes sobre cómo deberíamos tratar a nuestros residentes, muchos de los cuales son inmigrantes”, dijo.

“Esa es la fortaleza de esta comunidad: que somos un lugar basado en los inmigrantes. Eso es lo que nos hace especiales”, agregó.

Cómo se llevaron a cabo los comicios en Miami

Las encuestas favorecían a Higgins, algo que se terminó de confirmar con el resultado de las elecciones. De acuerdo con un sondeo de APL Consulting a 307 votantes, realizada del 21 al 24 de noviembre, la demócrata ya se posicionaba con el 34% frente a González (31%).

La segunda vuelta electoral se realizó entre las 7 hs y las 19 hs en los colegios electorales asignados a cada elector. En la previa, un total de 14.226 personas ya habían ejercido su derecho a través del voto por correo y al menos 7.478 habían participado el fin de semana previo a los comicios.

14.226 ejercieron su derecho a través del voto por correo AP

Por su parte, un estudio de Polymarket ya adelantaba que Higgins tenía un 94% de posibilidades de triunfar en los comicios, mientras que González apenas un 6%.

Quién es Emilio González

González nació en La Habana, Cuba, y creció en Tampa, Florida, de acuerdo con el sitio web de su campaña. Estudió en la Universidad del Sur de Florida y después ingresó al Ejército, donde tuvo una carrera de 26 años.

González estuvo en el Ejército por más de 26 años X: Emilio González

Durante la administración Bush, fue asesor de política exterior y director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Poco después, fue titular del Aeropuerto Internacional de Miami y director del Departamento de Aviación del condado de Miami-Dade.