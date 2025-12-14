Quién es la madre de Ron DeSantis y cuál es su origen migrante

Karen Rogers, nacida en 1948, es descendiente de migrantes italianos en Estados Unidos. Es la madre de Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, y ejerció como enfermera durante gran parte de su vida.

Qué se sabe de Karen Rogers, la madre de DeSantis

Según Tallahassee, Rogers conoció a Ronald Daniel DeSantis (1946) en Youngstown State University, en el sureste de Ohio. Ambos son los padres de Ron DeSantis, el mandatario del Estado del Sol.

La familia de Ron DeSantis tiene una extensa trayectoria en la política @caseydesantis

El encuentro que dio inicio a la relación entre Karen y Ronald -quien era instalador de dispositivos de televisión para la empresa Nielsen- en Ohio fue algo que marcó simbólicamente el crecimiento del gobernador de Florida, donde su madre trabajó como enfermera.

Los padres del líder republicano se mudaron al territorio floridense en la década de los 70. Finalmente, tuvieron a su hijo en Jacksonville. Anteriormente, vivían en el Valle de Mahoning.

De acuerdo con 21WFMJ, el padre de Karen, Philip E. Rogers (abuelo materno de DeSantis), nació en Edimburgo, Pensilvania, en 1923. Luego se trasladó a Lowellville en 1936, se graduó en 1942 de Lowellville High School, se casó con Carolyn Delisio en 1946 y se mudaron a Polonia en 1954.

Finalmente, el hombre se graduó de la Universidad de Youngstown con una licenciatura en administración de empresas y una maestría en administración pública.

Su abuelo, Antonio Rogers/Ruggiero, emigró de Italia y se cambió el apellido al entrar en Estados Unidos

Karen tuvo dos hermanos: Regina Rogers (tía de DeSantis) y el reverendo Philip Rogers (su tío). Muchos de ellos tuvieron participación en la política durante su trayectoria como profesionales.

La trayectoria de Philip Rogers, padre de Karen y abuelo materno de Ron DeSantis

Según 21WFMJ, el abuelo materno de DeSantis se desempeñó como director de la Junta Electoral del Condado de Mahoning entre 1960 y 1968. También fue miembro de la junta desde 1968 hasta 1972.

El abuelo de DeSantis también formó parte del Partido Republicano AP Foto/Alex Brandon

Por otro lado, se convirtió en asistente especial del Secretario de Estado de Ohio durante la administración del gobernador James A. Rhodes en 1968 y 1969. A su vez, brindó servicios en el departamento de ciencias políticas de la YSU y fue asistente del vicepresidente de asuntos financieros.

Curiosamente, al igual que su nieto, formó parte del Partido Republicano. Su trayectoria se desarrolló en el condado de Mahoning durante 40 años como miembro del comité, y luego se convirtió en el presidente, entre 1968 y 1971. Finalmente, se jubiló en 1982 y falleció en diciembre de 1997.

El difícil momento en la vida de Karen Rogers: su hija, hermana de DeSantis, murió

De acuerdo con el obituario local, Christina DeSantis, hermana del gobernador e hija de Karen y Ronald, falleció a sus 30 años con embolia pulmonar.

Christina perdió la vida el 12 de mayo de 2015, cuando dejó a su prometido Stephen Pasiewicz, originario de Londres, Inglaterra. Era siete años más joven que DeSantis y creció junto a él durante toda su vida.

La hermana del gobernador Ron DeSantis falleció a sus 30 años X: Ron DeSantis

“Se graduó en 2003 de Dunedin High School; recibió su Licenciatura en Ciencias Summa Cum Laude en 2007 y su Maestría en Ciencias en 2010, ambas de la Universidad Estatal de Florida. Fue miembro de la hermandad Delta Zeta. Christina trabajaba actualmente como consultora financiera para KPMG Charlotte, Carolina del Norte”, detalla el sitio.