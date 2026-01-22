Revés para la vivienda asequible: Miami rechaza el plan para construir edificios residenciales en terrenos de la Iglesia

La Comisión Municipal rechazó una propuesta del comisionado del Distrito 4, Ralph Rosado, que buscaba habilitar el uso de terrenos donde funciona un lugar de culto en Miami. La iniciativa surgió a partir de un proyecto de ley del Senado de Florida, aprobado el año pasado, que autoriza a los gobiernos locales a permitir el uso mixto de propiedades pertenecientes a instituciones religiosas.

¿Cuál es la propuesta rechazada del comisionado sobre los terrenos de la Iglesia?

La iniciativa de Rosado, inspirada en el movimiento “Yigby” (“Sí, en el patio trasero de Dios”, en español), proponía que dentro de las 667 propiedades que suman 1800 acres en toda la ciudad, el 50% de las unidades fueran asequibles, un requisito mucho más alto que el 10% que establece la ley estatal, según consignó El Miami Herald.

El comisionado buscaba que estos proyectos se aprobaran “por derecho propio”, lo que elimina las audiencias públicas y la posibilidad de que los vecinos impugnaran de manera formal las decisiones.

Sin embargo, en una reunión efectuada el 22 de enero de 2026 por la Comisión de la Ciudad de Miami, se rechazó la propuesta con una votación de 4 a 1.

En la junta, la comisionada Christine King mostró su preocupación de que los pastores locales y otros líderes no habían sido consultados antes de llevar el plan a votación.

“El silencio de no tener un solo pastor aquí dice más de lo que puedo decir”, afirmó de acuerdo con Local 10.

A pesar del rechazo, Rosado emitió un comunicado donde indicó que espera “continuar la discusión” con sus colegas, el personal de la ciudad y los residentes.

“Creemos que permitir viviendas asequibles por derecho propio en propiedades educativas, religiosas y gubernamentales es un paso en la dirección correcta para abordar los desafíos de vivienda en una de las ciudades más caras de Estados Unidos”, dijo la oficina del comisionado a Local 10.

Los antecedentes de la iniciativa de Rosado en Florida

La propuesta presentada en Miami surge de un proyecto de ley del Senado de Florida aprobado el año pasado conocido como el SB 1730.

Esta legislación autoriza a condados y a municipios a la construcción de desarrollos residenciales en cualquier parcela propiedad de instituciones religiosas.

Esto debe aplicarse en caso de que al menos el 10% de las unidades sean asequibles.

Asimismo, obliga a los gobiernos locales a permitir viviendas multifamiliares y de uso mixto en zonas comerciales, industriales o de uso mixto si al menos el 40% de las unidades de alquiler son asequibles por un periodo de al menos 30 años.

La ley estatal entró en vigor el 1.° de julio de 2025. No obstante, a diferencia de la propuesta del comisionado de Miami, solo exige que el 10% de los terrenos sean accesibles para su uso.