El líder religioso de Miami que enfrenta a Trump y pide “presionar a los políticos” para defender a los migrantes

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, se pronunció en los últimos días contra la política migratoria actual de la administración Trump. El líder religioso reclamó un cambio profundo en el enfoque federal hacia las personas en situación irregular.

El llamado directo de Wenski al Congreso y a la Casa Blanca

En una conversación con EFE, Wenski sostuvo que el país norteamericano atraviesa un momento en el que resulta indispensable “hacer más presión” a los dirigentes para que transformen unas leyes que, según él, quedaron “anticuadas” y generan sufrimiento innecesario.

El líder religioso remarcó que su postura no es partidaria, sino un imperativo moral basado en la tradición social de la Iglesia

El jefe de la arquidiócesis, al frente de un territorio que reúne aproximadamente 1,3 millones de católicos, subrayó que no se trata de una postura partidaria, sino de un imperativo moral basado en la tradición social de la Iglesia y en la experiencia diaria de sus comunidades.

Expresó que el presidente Donald Trump debía “cambiar su táctica”, porque la idea de una deportación masiva “no va a ayudar en nada”.

Para el arzobispo, la solución no pasa por operaciones espectaculares ni por redadas que, en su opinión, terminan por dañar a familias trabajadoras. Afirmó que la institución religiosa no es enemiga del Estado, sino parte de la sociedad estadounidense, y remarcó que la voz de la comunidad católica merece ser escuchada.

Wenski resaltó que la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. recordó recientemente su compromiso con los migrantes mediante un mensaje aprobado durante la Asamblea Plenaria de Otoño. Según señaló, ese pronunciamiento refleja una postura constante, ya que “los obispos nunca han sido silenciosos” en esta materia.

Insistió en que lleva más de dos décadas en defensa de una reforma integral que garantice trato humanitario y procedimientos justos para quienes llegan al país en busca de oportunidades.

Los datos oficiales citados por EFE señalan que los primeros 250 días del segundo mandato de Trump estuvieron marcados por la expulsión de cerca de 400 mil migrantes Alex Brandon� - AP�

El líder religioso advirtió que los agentes federales encargados de las aprehensiones deben actuar con respeto. Rechazó burlas, malos tratos o actitudes humillantes contra personas que se encuentran vulnerables y remarcó que cada intervención debe respetar la integridad humana. Recalcó, además, que no alcanza con difundir comunicados: “Tenemos que actuar”, dijo el arzobispo, al exigir que representantes y senadores avancen en un rediseño de la legislación.

El choque de Wenski con el “zar de la frontera”

El pedido de los obispos desencadenó una respuesta contundente por parte de Tom Homan, el funcionario designado por Trump para coordinar la política fronteriza.

Homan cuestionó el mensaje episcopal y aseguró que la Iglesia católica “está equivocada”. También señaló, irónicamente, que los religiosos “necesitan gastar su tiempo en arreglar la Iglesia”, indicó EFE.

La réplica de Wenski no tardó. Sostuvo que comprendía la “sensibilidad” del tema para algunos sectores y recordó que muchos católicos trabajan en agencias federales migratorias, por lo que los obispos no buscan enfrentamientos personales.

Defendió que la declaración no atacaba a los agentes, sino que llamaba a determinadas correcciones de política pública para evitar injusticias.

(Photo by Jim WATSON / AFP)

Los datos oficiales mencionados por EFE muestran que los primeros 250 días del segundo mandato de Trump estuvieron marcados por la expulsión de cerca de 400 mil migrantes, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional. La previsión oficial apunta a unos 600 mil en el primer año.

Frente a estos números, el arzobispo consideró que la Casa Blanca debía “cambiar la táctica”, concentrarse en la economía y admitir que ningún proyecto de crecimiento será posible sin reconocer el aporte crucial de la mano de obra inmigrante.

Wenski manifestó que el presidente había logrado cerrar la frontera y que muchos ciudadanos valoraban esa medida. También reconoció que nadie desea ver criminales libres en las calles.

Sin embargo, hizo una distinción clara entre quienes representan un riesgo y quienes trabajan con sacrificio para sostener a sus familias.

Desde su perspectiva, no es aceptable que “las abuelas, las hijas, las niñas o los hombres que están trabajando duro” terminen en procesos de deportación que desintegran hogares.