Para frenar al ICE en Florida: la lista de documentos exigidos por ley en 2026 para evitar una detención inmediata

Luego de un año en el que se vio un aumento en las redadas en Florida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) advirtió que continuará con su tarea en 2026. Para evitar una detención inmediata, los migrantes que residen en el área deben presentar ciertos documentos a los agentes.

La lista de documentos exigidos por ley para evitar una detención inmediata en Florida

Tanto inmigrantes con estatus legal como aquellos con una situación irregular deben portar ciertos documentos para comprobar su identidad y residencia en Florida, según explicó la organización North Suburban Legal Aid Clinic, que ofrece servicios legales en Estados Unidos. La lista varía según el escenario que enfrenta cada extranjero.

De acuerdo con los expertos, los migrantes pueden presentar diversos documentos al ICE en Florida según su situación Archivo

Para quienes tienen estatus legal, los documentos son:

Tarjeta de residencia permanente ( green card ).

). Registro de llegada/salida (I-94) , pasaporte sellado o documentos de viaje.

, pasaporte sellado o documentos de viaje. Documento de Autorización de Empleo (EAD , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aviso de aprobación (I-797).

Identificación emitida por el estado o licencia de conducir.

Si la persona tiene un caso de inmigración pendiente, puede cargar copias de avisos de recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) como el I-797.

En el caso de los extranjeros sin estatus legal, es importante que lleven consigo:

Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.

de los últimos tres años. Contratos de arrendamiento o alquiler.

Facturas de servicios públicos.

Registros médicos, escolares u otros registros suyos o de los hijos.

Cualquier otro documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.

Licencia de conducir emitida por el estado (si corresponde).

Además, la organización también recomienda tomar ciertas medidas para llevar los documentos y conservarlos en buen estado:

Portar solo lo necesario: guardar los originales en un lugar seguro y trasladarse solo con copias a menos que un funcionario requiera el original.

guardar los originales en un lugar seguro y trasladarse solo con copias a menos que un funcionario requiera el original. Almacenar copias digitales: tomar fotografías claras o escaneos de los documentos y colocarlos en un dispositivo seguro protegido con contraseña o en un almacenamiento en la nube.

tomar fotografías claras o escaneos de los documentos y colocarlos en un dispositivo seguro protegido con contraseña o en un almacenamiento en la nube. Compartir con una persona de confianza: entregar copias a un familiar, amigo o abogado que pueda acceder a ellas si es necesario.

entregar copias a un familiar, amigo o abogado que pueda acceder a ellas si es necesario. Saber dónde están: mantenerlos organizados y fácilmente accesibles en caso de emergencia.

Qué hacer durante una redada del ICE en Florida en 2026

De acuerdo con la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), si un migrante enfrenta una redada del ICE, debe seguir ciertas recomendaciones para evitar problemas:

Mantener la calma y no resistirse ni obstruir a los agentes u oficiales.

ni obstruir a los agentes u oficiales. No mentir ni entregar documentos falsos.

ni entregar documentos falsos. Hacer un plan y preparar a su familia en caso de arresto.

y preparar a su familia en caso de arresto. Memorizar los números de teléfono de familiares y de su abogado.

de familiares y de su abogado. Armar planes de emergencia si tiene hijos o toma medicamentos.

Si un migrante se topa con una redada del ICE en Florida, nunca debe presentar documentos falsos Foto ICE.gov

Además, el extranjero cuenta con derechos que debe ejercer en cada encuentro con un funcionario de inmigración:

Tiene derecho a guardar silencio : si la persona desea ejercerlo, debe expresarlo en voz alta.

: si la persona desea ejercerlo, debe expresarlo en voz alta. No tiene que dar el consentimiento para que lo revisen, pero la policía puede registrar la ropa del detenido si sospecha que hay un arma.

para que lo revisen, pero la policía puede registrar la ropa del detenido si sospecha que hay un arma. No tiene que responder preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense ni cómo ingresó al país.

Si la persona es arrestada por la policía, tiene derecho a un abogado designado por el gobierno. En caso de que lo detenga el ICE, puede consultar con un profesional, pero las autoridades no están obligadas a proporcionárselo. En esa situación, puede solicitar una lista de alternativas gratuitas o de bajo costo.

Arrestos de migrantes en operaciones del ICE en Florida

Durante su último discurso ante el Congreso de Florida, el gobernador Ron DeSantis resaltó sus logros contra la inmigración ilegal en EE.UU. En su repaso, reveló que casi 20.000 extranjeros fueron arrestados o entregados a las autoridades federales en los últimos nueve meses en el estado.

“Tan solo en los últimos nueve meses, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20.000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)“, señaló el mandatario, citado por EFE.

Según el gobierno de Florida, solo la Operation Tidal Wave permitió 10.400 arrestos y entregas de inmigrantes indocumentados a las autoridades federales.

Según DeSantis, el ICE, junto con otras agencias, arrestó a más de 20.000 migrantes en Florida en los últimos nueve meses X (@EROBuffalo)

Asimismo, en un comunicado de prensa publicado a principios de enero, la administración DeSantis destacó el éxito de la iniciativa Tidal Wave. Esta fue creada bajo los términos de los acuerdos 287(g) y permite a las agencias estatales de Florida trabajar directamente con el ICE.

La delegación de autoridades habilitó a los oficiales a identificar, arrestar y procesar a personas que se encuentran en EE.UU. sin documentos, entre las cuales algunas tienen órdenes de deportación y condenas penales graves. Los países de origen de los detenidos son: