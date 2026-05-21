Qué deben hacer los trabajadores migrantes con visas H-1B cuando el Uscis llama a la puerta

Las visitas domiciliarias del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) a migrantes con visa H-1B que trabajan desde sus casas han sido reportadas con mayor frecuencia. Los operativos son realizados por agentes de la división de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) para comprobar que la información declarada en las solicitudes continúe vigente.

¿Por qué el Uscis realiza controles en casas de trabajadores H-1B?

La división FDNS fue creada para verificar información incluida en solicitudes migratorias e identificar posibles fraudes, declaraciones incorrectas o incumplimientos. En el caso de las visas H-1B, las inspecciones apuntan a confirmar que las condiciones informadas al Uscis continúan vigentes tras la aprobación del permiso.

Los trabajadores no deben compartir información protegida o confidencial, según los especialistas Magnific

Según explicó el estudio jurídico especializado en inmigración Reddy Neumann Brown PC, cuando un trabajador realiza tareas remotas y su domicilio aparece registrado como lugar autorizado de empleo, los agentes pueden revisar:

Que vive en la dirección declarada

Que mantiene vínculo laboral con la empresa patrocinadora

Que las funciones coinciden con las informadas en la petición H-1B

Que el salario y las condiciones laborales no cambiaron

Que continúe la relación entre empleado y empleador

Que no existen modificaciones sustanciales que requieran una nueva presentación migratoria

La publicación aclaró que estos operativos no implican automáticamente sospechas de fraude y remarcó que muchos forman parte de revisiones aleatorias de cumplimiento.

Las inspecciones pueden ocurrir sin aviso previo

Los agentes de FDNS suelen presentarse sin notificación y, en la mayoría de los casos, durante horarios laborales habituales. Si el trabajador no está presente, el oficial puede dejar información de contacto para coordinar una devolución de llamada o una entrevista posterior. La firma recomendó que las compañías preparen previamente a sus empleados remotos y definan procedimientos internos para actuar rápidamente ante una visita migratoria.

Entre las consultas más habituales durante estas inspecciones aparecen preguntas sobre la empresa para la que trabaja el empleado, el cargo que ocupa, la fecha de inicio laboral, el nombre del supervisor, la cantidad de horas trabajadas por semana y la condición de empleo a tiempo completo.

Los oficiales también pueden pedir detalles sobre las responsabilidades principales, los proyectos en desarrollo, las herramientas utilizadas y la persona encargada de asignar tareas. Además, pueden solicitar información sobre el salario actual, la modalidad de pago y los beneficios laborales recibidos.

Los abogados sostuvieron que las visitas de FDNS constituyen revisiones administrativas. En términos generales, los trabajadores no tienen obligación de responder absolutamente todas las preguntas.

Sin embargo, advirtieron que negarse a responder el cuestionario rutinario podría derivar en pedidos adicionales de documentación a la empresa o en una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés). Además, recomiendan responder únicamente sobre cuestiones conocidas personalmente. Si el trabajador no sabe una respuesta, debe aclararlo y evitar especulaciones.

El ingreso a la vivienda y la revisión del espacio laboral

En el artículo se indicó que los oficiales migratorios normalmente no poseen órdenes judiciales para ingresar por la fuerza a una residencia privada. Por ese motivo, el trabajador puede decidir si permite o no el acceso.

Sin embargo, muchas personas optan por cooperar porque estas inspecciones suelen tener fines de verificación y no de aplicación coercitiva. Si el empleado autoriza el ingreso, el agente puede solicitar observar el área utilizada para trabajar remotamente. Según detalló el estudio, los oficiales buscan verificar:

La existencia de un espacio de trabajo real

La presencia de equipos laborales

Que el trabajador desempeña efectivamente el cargo patrocinado

Que el esquema remoto coincide con la petición aprobada

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

¿Qué información confidencial no debe entregarse, según especialistas?

Reddy Neumann Brown PC advirtió que muchos trabajadores remotos cuentan con datos protegidos y recordó que ninguna persona debe incumplir acuerdos de confidencialidad ni políticas internas de las empresas. Entre los materiales sensibles mencionados aparecen:

Código fuente propietario

Secretos comerciales

Bases de datos de clientes

Información médica protegida

Registros financieros

Documentación técnica reservada

Información confidencial de clientes

Los oficiales buscan comprobar que existe un espacio real de trabajo remoto Magnific

El estudio explicó que, en caso de que se violen las reglas, el empleado puede informar que existen obligaciones de confidencialidad y derivar la consulta al representante designado de la empresa. A su vez, también aclaró que los trabajadores generalmente no deben proporcionar: